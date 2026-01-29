„Č*r*ku, z*sr*nej.“ Novinářku uspokojila slova Pavla proti Macinkovi

Po úterním prohlášení prezidenta Petra Pavla neprobíhaly dramatické chvíle jenom na politické scéně. Autorky podcastu Chumelenice, na němž se podílí režisérka podcastu Kecy a politika Karolína Lukášková, sdílely záběry, jak při poslouchání prezidenta při nahrávání dopadly. „Já jsem úplně zvlhla,“ přiznala při poslechu prezidenta přísedící exšéfka Reflexu.cz. Nebyla sama.

Foto: Repro Instagram blondyna_za_kamerou
Popisek: Autorky podcastu Chumelenice přiznávají, jak dopadly při sledování projevu prezidenta

S následky po natáčení skončily tvůrkyně podcastu Chumelenice, za nímž stojí novinářka a bývalá šéfka webu časopisu Reflex Markéta Lukášková a moderátorka a marketérka Lucie Petráková a spolupodílí se na něm také režisérka podcastu Kecy a politika Bohumila Pečinky a Petrose Michopulose Karolína Lukášková.

Natáčení podcastu, který si lidé mohou přehrát zdarma v délce jedné hodiny či v celé délce od 149 korun za měsíc, se zvrtlo ve chvíli, kdy kolem jedné hodiny odpoledne spěl k závěru. Právě tehdy totiž předstoupil prezident před kamery s tvrzením, že se jej měl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) „pokusit vydírat“. 

To neušlo režisérce podcastu Karolíně Lukáškové, jež za kamerou při natáčení sledovala dění na mobilu a deset minut před koncem dílu nevydrží své kolegyně nepřerušit. „Prezident má teďkon vyjádření – prej ho Macinka vydíral,“ utne Lucii Petrákovou, jež překvapeně vykřikne: „Cože?“ „Macinka vydíral Petra Pavla? Jdeme do ulic!“ zhrozí se na to také naproti sedící novinářka Markéta Lukášková a Petráková žadoní o více detailů: „Prosím, pojď sem, pojď nám to říct!“

„Teď má (Pavel) tiskovou konferenci, jsem si to pustila…,“ odvětí režisérka podcastu Kecy a politika, načež Petráková nechápe, že zbylé tvůrkyně může za takové situace nechat řešit seznamovací show Bachelor. „To tady poslouchám napůl,“ přiznává Karolína Lukášková, že zbylým podcasterkám nevěnovala celou pozornost, jelikož ji upoutala mimořádná konference prezidenta. „Panebože, teď to tady říká a je to mega hustý,“ přibližuje ještě ostatním spolutvůrkyně podcastu Bohumila Pečinky a Petrose Michopulose.

Následně si všechny přítomné začnou pouštět přímý přenos konference prezidenta a Karolína Lukášková dodává kontext, že Macinka Pavlovi „prej posílal nějaký esemesky, kterejma ho vydíral“. 

Poté, co přítomné začnou naživo poslouchat prezidenta, jenž zrovna pronáší, že „na něj žádné zastrašování neplatí“, se Petráková s otevřenými ústy rozechvěje a začne se pohupovat na židli, zatímco naproti ní sedící novinářka Markéta Lukášková, která působila jako redaktorka časopisu Reflex a vedla jeho webovou část, se již začne ovívat a při poslechu prezidenta Petra Pavla přiznává, že „úplně zvlhla“. Není samotná v místnosti.

„Já taky,“ přiznává rozrušená Petráková a vlhko podle svých slov prý pocítila také Karolína Lukášková, jež s přenosem za ostatními tvůrkyněmi přišla. Potom, co se všechny přítomné dámy v místnosti nechají slyšet, že během řeči prezidenta „zvlhly“, podcastová režisérka s úsměvem při slovech Pavla, že podává kvůli komunikaci ministra zahraničí Petra Macinky podnět bezpečnostním složkám, dodá: „Macinka je v p*či!“ Všechny přítomné pak sdělení ocení potleskem. 

A novinářka Markéta Lukášková má ještě epilog: „Ty vole, prostě, ty č*ráku, z*sranej, já jsem věděla, že se ti to vrátí, ta tvoje zk*rvená arogance. Ty vole.“

Video reakce známých tvůrkyň české mediální scény, které se věnují různým tématům včetně politiky, se brzy rozšířilo po sociálních sítích. A zatímco někteří píší pochvalné komentáře, v nichž zmiňují, že je měla reakce tvůrkyň pobavit, část lidí prezentaci autorek podcastu příliš vřele nepřijímá. Komentátor František Vávra se po zhlédnutí videa k jeho obsahu vyjádřil ostrou otázkou: „Možná je načase přehodnotit volební právo žen v ČR?“
 

Padlo však i přesvědčení, že nejde o nic neobvyklého v českých redakcích. „To je doslova obraz české mediální scény, tohle vystoupení,“ mínil jeden z přispěvatelů na sociální síti X.

