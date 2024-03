„Pravice? Nenávist, chamtivost, lži, popírání klimatu“. Španělský premiér socialista se před volbami rozjel

Španělský socialistický premiér Pedro Sánchez se hrozí toho, že by u červnových voleb do Evropského parlamentu mohla uspět pravice. „Samotná duše Evropy je ohrožena,“ burcoval na předvolebním shromáždění evropských socialistů v Římě a ukazoval na „nenávist“ či „popírání klimatu“ „krajní pravicí“. Nebyl sám. Nářek zněl také od dalších lídrů Strany evropských socialistů. „Krajní pravice je jedem pro demokracii,“ připojil se lucemburský eurokomisař Nicolas Schmit, načež došlo i na kritiku von der Leyenové. Socialistům totiž vadí, že podle nich dělá až moc velké ústupky v rámci Green Dealu.

„Samotná duše Evropy je ohrožena,“ zhrozil se španělský socialistický premiér Pedro Sánchez nad pomyšlením, že by u blížících se voleb do Evropského parlamentu mohli uspět pravicoví lídři. „Přízraky minulosti opět stojí před branami našich institucí,“ mělo též následně zaznít od Sáncheze podle agentury AFP, načež měl vyčíst „krajní pravici“ „nenávist, chamtivost, lži, popírání klimatu a autoritářství“.



„Mají digitální zbraně a mocné spojence v Evropě i mimo ni. Ale my je porazíme, jako jsme je porazili už jednou,“ prohlašoval španělský premiér a generální tajemník Španělské socialistické dělnické strany.

Politico si všímá, že hrůza z úspěchu pravice zaznívala také od dalších přítomných představitelů Strany evropských socialistů, jež ve své kampani měla zmiňovat ochranu práv zaměstnanců, zajištění mezd a boj proti změně klimatu.



Evropské uskupení, v němž je za Česko zastoupena Sociální demokracie, si za tvář kampaně a kandidáta, který hodlá vyzvat předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou na souboj o její místo, vybrala lucemburského eurokomisaře Nicolase Schmita. „Krajní pravice je jedem pro demokracii. Nemají jiný projekt než zničit demokracii a naši společnou sociální Evropu,“ připojil se k výpadům na politické oponenty i on.



„My, socialisté, přinášíme poselství naděje, chceme utvářet novou Evropu, která chrání a začleňuje,“ hlásal poté podle Politica, jež podle svých aktuálních prognóz predikuje, že by si frakce evropských socialistů mohla v evropském zákonodárném sboru udržet zhruba stejný počet křesel, zatímco pravicové strany spíše posilují.

A kde že má být ona „krajní pravice“, o níž socialisté hovoří? Schmit spustil, že dochází k „nebezpečné a nezodpovědné normalizaci krajní pravice“ v zemích, jako je Itálie a Nizozemsko.



Jeden z šéfů německých sociálních demokratů (SPD), Lars Klingbeil, prohlásil, že by socialisté měli jít na získání voličů cestou, kdy jim během kampaně nebudou představovat kroky, jež zasahují do jejich osobních rozhodnutí, ale spíše se zaměřit na téma výdělků, bydlení a důchodů. Socialisté by podle něj tak během kampaně neměli příliš řešit, zdali voliči „používají auto, letadlo, jedí maso nebo mluví genderově“.



Ozývat se měla i kritika k Leyenové a Green Dealu – byť na rozdíl od nedávných protestů zemědělců přesně opačná, jelikož si přítomní socialisté stěžovali, že by EU měla být při prosazování Green Dealu tvrdší.

Někdejší švédský premiér a šéf evropských socialistů Stefan Löfven dle serveru EUobserver obvinil von der Leyenovou, že při ústupcích „krajní pravici“ zašla příliš daleko a nechala rozebrat ústřední části Green Dealu. „Nemůžete být proevropští a jednat se zásadně protievropskými stranami,“ řekl Löfven a dodal, že socialisté odmítnou vyjednávat s Evropskými konzervativci a reformisty (ECR), v nichž je z českých stran zastoupena ODS, či frakcí Identita a demokracie (ID), v níž je za Česko zastoupena SPD.

