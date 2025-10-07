„Přehodnotit spolupráci.“ Začíná se šuškat o konci SPOLU

Po vítězství hnutí ANO v letošních volbách se mezi politiky i komentátory začínají objevovat názory, že by se mělo zvážit rozpuštění projektu SPOLU. K tématu se v pořadu 360° na CNN Prima NEWS vyjádřil také poslanec ODS Jan Skopeček, který otevřeně projevil nespokojenost s dalším pokračováním této spolupráce.
V parlamentních volbách v roce 2021 SPOLU splnilo svůj cíl porazit Andreje Babiše, letos se to ale nepodařilo, a to dokonce o více než deset procent hlasů. „V některých regionech na tom vydělali kolegové z KDU-ČSL, přehodnocení spolupráce je namístě,“ uvedl poslanec Skopeček v pořadu 360°.
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.
Když byla v pořadu položena otázka, zda si občanští demokraté uvědomovali, že díky systému kroužkování mohou lidovci získat více poslaneckých křesel i přes nízké preference, přišla od Jana Skopečka překvapivá odpověď. Poslanec tím naznačil, že současné vedení ODS zřejmě končí. „Zamýšleli jsme se nad tím, odcházející nebo stávající vedení prosadilo tuto variantu,“ uvedl Skopeček.
Následně, jako by si uvědomil význam svých slov, dodal tišeji, že „to určitě bude tématem vnitřního jednání“.
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Na sociálních sítích se objevují také výzvy k rezignaci Zbyňka Stanjury na post prvního místopředsedy ODS. Dosluhující ministr financí neobhájil poslanecký mandát, což podle části straníků potvrzuje nutnost zásadní obměny ve vedení. Hovoří se i o mimořádném kongresu ODS, který by se mohl uskutečnit nejpozději do ledna.
Současnými místopředsedy strany jsou také ministr dopravy Martin Kupka, ministryně spravedlnosti Eva Decroix a ministr kultury Martin Baxa. Právě o Kupkovi se ve veřejném prostoru mluví nejčastěji jako o možném nástupci Petra Fialy. Během sněmovních voleb zaznamenal v čele středočeské kandidátky výrazný úspěch, když získal přes 34 tisíc preferenčních hlasů.
Další výraznou osobností ODS zůstává ministryně obrany Jana Černochová, jedna z nejzkušenějších političek strany a nejdéle sloužící poslankyně za ODS. Její jméno se rovněž objevuje mezi možnými kandidátkami na post předsedkyně.
Pokud by občanští demokraté sáhli po politikovi, který se svým stylem i vystupováním přibližuje Petru Fialovi, ve hře by mohl být i pražský poslanec Pavel Žáček. Stejně jako dosluhující premiér je známý svým akademickým rozhledem a klidným projevem.
Ve vedení strany si někteří umějí představit i Evu Decroix, jejíž politická kariéra během uplynulého volebního období výrazně posílila. V roce 2024 se stala novou místopředsedkyní ODS a po odchodu Pavla Blažka převzala vedení resortu spravedlnosti.
autor: Natálie Brožovská