„Přejdou poušť, v Evropě mají domluvené vítače. Umějí zabít.“ Válečný veterán varuje. I Čechy

Migrace do Evropy není nic jiného než realizace obludných plánů Coudenhove-Kalergiho

Už několik let jsme němými svědky toho, co je eufemisticky nazýváno migrací. K tomuto tématu se dnes vyjadřuje celá řada lidí vzdělaných i různě zainteresovaných. Chtěl bych znovu přispět svým pohledem. Neřeknu něco zásadně nového.

Vzdělanci? Mám na mysli ty členy společnosti, kteří vidí šířeji a hlouběji. Oproti mase lidiček, co používají hlavu většinou na česání a oči ke sledování TV a blbinek na TikToku. Ti rádi bagatelizují. Naprosté většině z nich uniká skutečná příčina masového pohybu lidí z Afriky a Asie do Evropy. A už vůbec nevidí (nechtějí vidět) budoucí důsledky. Je úděsné, kolik takových „bezmozků“ dnes na světě žije ze dne na den. Zabývají se zabíjením času. Nebo se na imigraci osobně podílejí. A blouzní o tom, že každá rodina, dům, byt, by někoho takového měl hostit. Naprosto bezostyšně pak trousí názory o tom, jak tato společnost je hrozná a potřebuje válku.

Co mne opravňuje k tomuto tvrzení?

Migrace byla a je řízenou invazí namířenou na likvidaci soustátí zvaného Evropa. Malého a důležitého poloostrova Euroasie. Kolébky kultury. Společenství většinou malých národních států, kde se za velkých obětí postupně rodilo vše, co dnes máme a zpozdile považujeme za neměnné a samozřejmé. Podle zkušeností z Velké Británie (Francie, Belgie nebo Švédska) bychom mohli vidět, co nás v důsledku imigrace čeká. Tak, jak dnes vypadá velký hrdý Albion, tak bude za pár let vyhlížet zbytek Evropy. V mnoha místech včetně Londýna dosáhli imigranti rozhodující postavení ve vedení měst. V mnoha velkých městech jsou „no-go zóny“, kam není radno se vydat ani pro zdravotníky nebo bezpečnostní síly, natož pro běžné občany a turisty.

Jak to může fungovat? Jen za obrovské částky peněz!

Migrace je vyvolanou invazí. V důsledku umělých i dlouhodobých konfliktů v různých částech světa. Afghánistánem počínaje a Sýrií (Izraelem) třeba konče, se daly masy do pohybu. Vznik těchto konfliktů má stejný rukopis. Je součástí velkého plánu. Není myslitelné, že by ohromné skupiny lidí jen tak, bez důkladné logistické podpory, překonaly tisícikilometrové vzdálenosti. Přepluly jen tak Středozemní moře. Dařilo se jim překonat Saharu, oceán písku. Je bláhové se domnívat, že se mladí lidé v produktivním věku sami vydali procházkou přes pouště, polopouště a stepi Íránu a střední Asie. Bez vody, jídla a pěšky.

Proč a jak se společnost postupně změnila ve stádo vedené zaprodanci a mediokracií

Ukazuje se, že entity čítající méně než deset milionů zřídka plodí jedince natolik silné, vzdělané a přesvědčivé, aby mohli stát nebo národ vést. Proto se společnost atomizovala a politická scéna rozdrobila na hnutí a hnutíčka, strany a pidistrany. K moci se tím ve většině států cíleně prodrali méně kvalitní lidé. Zpravidla povyšující svoje dnes za společné děsivé zítra. Lidé většinou bez dětí (čili bez budoucnosti) snadno a bez skrupulí ochotně (nebo na něčí pokyn) rozhodují o budoucnosti zbytku národa, států a Evropy. Navozují k řešení podružné problémy, jako je Green Deal a změna pohlaví. Nevidí (nebo nechtějí vidět) bezpečnostní a zdravotní rizika imigrace. Imigrace z oblastí středověkých kultur, jako je islám. Nerozumí možným problémům a námitkám starších, nechtějí vidět skutečnosti, které jsou dnes běžné jinde. Jejich sny se opírají o do hlav implantovanou chiméru multikulturalismu. Umělý pojem mísení ras, co skokově nefunguje nikde na světě. Ani v USA. Možná tam mezi bezdomovci. Když jich bylo 30 mega, tak je prý přestali evidovat. Překvapilo mne info pana velvyslance Kmoníčka, který tvrdí, že v USA je smíšených manželství méně než 5 procent. Nejméně je pak těch, co posléze plodí mulaty.

Co mne vede k tvrzení, že celý proces je usměrňován a řízen?

Na příkladu naší země vidíme, že se postupně jedná o neskutečně tvrdou likvidaci ekonomickou, kulturní, mravní, sociální i bezpečnostní. Stát s vyspělým průmyslem (kdysi) je dnes skladištěm a překladištěm nebo montovnou. Stát soběstačný ve výrobě potravin dnes většinu jídla dováží. Vlastnictví těžby surovin už není v našich rukou. Co nám zůstalo? Lesy. Zatím. Pole v západních Čechách už plodí pro cizí nájemce z Bavorska. A místo brambor vidíme na polích hnusnou řepku. Masová imigrace z oblastí s nekompatibilní kulturou by pro nás byla poslední ranou z milosti.

Jako bývalý voják vidím velká bezpečnostní rizika

Je zcela opomíjeno, že do naší krásné Evropy proudí fyzicky zdatní mladí muži, kteří vědí, jak zabít zvíře. Nejen! Přicházejí z míst, kde se válčilo. Mají ve velké míře zkušenosti s tím, jak se vypořádat s protivníkem a poslat ho za jeho předky. Jejich připravenost a agresivita spojená s ideologií z jejich skupin do budoucna tvoří základ pro násilnou trestnou činnost. Pro distribuci drog, které se k nim z domova snadno i nesnadno dostanou. Jak vidno ve Švédsku, ve Francii, případně v Dánsku. Tam letos museli v mnoha případech povolat do ulic armádu. Otázka: Kdo z naší mladé generace je podobně jako oni fyzicky a morálně vybaven a pak i připraven agresivitě nájezdníků čelit? Zatím se nic neděje. Jsou zde stovky, možná tisíce imigrantů. Mají proto i problém se projevit. Až jich budou desetitisíce, přesune se ten problém na naši stranu hřiště.

Celý proces devastace Evropy je dobře promyšlen a dlouhodobě řízen. Je součástí toho, co se nazývá „velkým resetem“. Dnes už otevřeně. Většina politiků a s nimi spojená mediální fronta dělají vše možné i nemožné, aby pokračoval. Optimista nevěří, že to je možné. Ten, kdo chce (skeptik třeba), si informace najde. Nezjistí však, kdo to organizuje. Neobjeví toky peněz. Stejně jako mu zůstanou utajena jména nejbohatších lidí na světě. Zjistí jen ty bláhové Čechy a Evropany, co se na provádění plánu nechali najmout. A na všem uvedeném se bez skrupulí podílejí. Na národní i evropské úrovni. Mohli by tak při troše důvtipu odhadnout římské „cui bono“? Kdo se z toho bude mít dobře? Který stát nebo i soustátí na tom vydělá?

A proč se lidé ve větší míře nebouří, nestavějí na zadní?

Ten, kdo si pravdu našel, většinou mlčí. Proč náš městský člověk nepůjde do ulic. Podvědomě se děsí toho, jaké by takové hromadné počínání mohlo mít důsledky, kdybychom my Češi, Moravané a Slezané začali „zlobit“. Zkouším do obyčejného jedince měšťáka vidět. Jak uvažuje. Čeho se obává? Že by se proudy kamionů s jídlem najednou (na nějaký pokyn) začaly opožďovat? A regály zely prázdnotou. Potrubí s plynem, palivem, se surovinami by mělo třeba výpadky. Myslím, že pan opatrný mlčky odhaduje, jakým by asi bylo problémem, kdyby cizí firmy, co vyvážejí na naše skládky náš odpad, vyhlásily stávku. Venkov je zticha z jiného důvodu. Zatím.

Je nějaká naděje?

Skandinávské státy se dohodly, že budou nežádoucí imigranty lifrovat tam, odkud přišli. V europarlamentu se začínají ozývat hlasy těch, co mají zdravý rozum a nebojí se ho používat. Bez ohledu na to, že by mohli velmi teplé místo s tučným příjmem ztratit.

Bratři na Slovensku ukázali Evropě cestu, kterou je třeba se dát v případech elektorátů.

Co závěrem?

Ptali se starého arabského šejka, jak vidí budoucnost rodu. Po přemýšlení odpověděl: Víte, můj praděda jezdil na velbloudu. Otec už měl auto a já mám tryskáč. Můj pravnuk si zase osedlá velblouda. Proč to bude? Jednoduše. Těžká doba plodí silné muže a naopak.

Věřme, že toto arabské moudro nebude platit v našich zeměpisných šířkách. Že v budoucnu budou jiní Čechové opravdu hrdí na to, jak si jejich předkové s touto těžkou dobou, co nás čeká a nemine, poradili.

