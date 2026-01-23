„Přes čtvrt století to Evropa nezažila.“ Strnad vyvolal ohlas

23.01.2026 22:03 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Podnikatel Michal Strnad, předseda představenstva a hlavní akcionář obranné a zbrojařské skupiny Czechoslovak Group (CSG), se po rekordně úspěšném vstupu své společnosti na burzu v Amsterdamu dostal na absolutní světovou špičku mezi magnáty zbrojního průmyslu a zároveň obsadil pomyslný post nejbohatšího Čecha.

Foto: CSG
Popisek: CSG Czechoslovak Group

Česká republika má nového krále miliardářů. Po dlouholeté nadvládě rodiny Kellnerových se do čela žebříčku nejbohatších Čechů vyhoupl třiatřicetiletý zbrojař Michal Strnad. Díky pátečnímu triumfálnímu vstupu jeho holdingu Czechoslovak Group (CSG) na amsterdamskou burzu hodnota jeho majetku raketově vzrostla, což z něj činí nejen nejúspěšnějšího domácího podnikatele, ale také nejbohatšího zbrojařského magnáta na světě.

 

 

Konec kralování Renáty Kellnerové

Páteční obchodování na burze Euronext v Amsterdamu přepsalo historii českého byznysu. Akcie CSG vstoupily na trh s cenou 25 eur za kus, ale během několika hodin jejich hodnota vzrostla téměř o třetinu. Tento nárůst okamžitě nafoukl hodnotu Strnadova jmění na neuvěřitelných 37 miliard dolarů (přes 760 miliard korun). Tímto výsledkem Strnad s výrazným náskokem sesadil z prvního místa Renátu Kellnerovou.

Strnadův vzestup na pozici nejbohatšího zbrojaře planety odráží dramatickou změnu v globální bezpečnosti. Zatímco žebříčkům miliardářů obvykle dominují technologičtí vizionáři z USA, Strnad vybudoval impérium na výrobě dělostřelecké munice, obrněných vozidel a radarových systémů.

„Je to historický milník nejen pro CSG, ale pro celý český průmysl,“ uvedl Strnad krátce po uzavření burzy. A dodal, že cílem CSG je být klíčovým pilířem obrany NATO.

 

 

Nejúspěšnější debut tisíciletí

Podle ekonoma Lukáše Kovandy je burzovní debut akcií Czechoslovak Group nejúspěšnějším primárním úpisem akcií v Evropě v celém tomto tisíciletí. „V Amsterodamu je po zavíračce, takže už je oficiální, že primární úpis akcií Czechoslovak Group představuje druhý nejúspěšnější velký burzovní debut v Evropě za celé období od roku 2000. V tomto tisíciletí, jež začalo roku 2001, jde o debut vůbec nejúspěšnější. Akcie české zbrojovky dnes zdražily z 25 na 32,85 eura, tedy o 31,4 procenta. Naposledy byl úspěšnější vstup na burzu německého Infineonu v březnu 2000, jehož akcie během prvního dne na burze zhodnotily o 100,7 procenta,“ napsal na síti X.

 

 

A zdůraznil: „Přes čtvrtstoletí Evropa nezažila tak úspěšný velký (= při tři a více miliardách eur získaného kapitálu) burzovní debut jako dnes.“

 

 

Příběh holdingu CSG začal v 90. letech, kdy Jaroslav Strnad, Michalův otec, obchodoval s kovovým šrotem a vyřazenou vojenskou technikou. Michal Strnad převzal vedení v roce 2018 a vytvořil kolos, který dnes zaměstnává tisíce lidí po celém světě. Úspěšným debutem na amsterdamské burze se Strnad zařadil mezi tři nejbohatší lidi planety do 40 let.

Hlad po zbraních roste

Vstup CSG na burzu a Strnadovo prvenství upevňují pozici České republiky jako průmyslové velmoci v oblasti obrany. Investoři v Amsterdamu i Praze, kde se s akciemi začalo obchodovat na trhu Free Market, potvrzují, že hlad po bezpečnostních technologiích je v současné geopolitické situaci bezprecedentní.

CSG se pod Strnadovým vedením během posledních let proměnila z regionálního výrobce zbrojní techniky v globálního obranného hráče, dodávajícího munici, radarové systémy a další vojenské vybavení do řady zemí NATO a na Ukrajinu. Rostoucí poptávka po obranném materiálu v důsledku geopolitických napětí pomohla firmě dosáhnout nebývalého růstu.

