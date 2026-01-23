„Přes čtvrt století to Evropa nezažila.“ Strnad vyvolal ohlas

Česká republika má nového krále miliardářů. Po dlouholeté nadvládě rodiny Kellnerových se do čela žebříčku nejbohatších Čechů vyhoupl třiatřicetiletý zbrojař Michal Strnad. Díky pátečnímu triumfálnímu vstupu jeho holdingu Czechoslovak Group (CSG) na amsterdamskou burzu hodnota jeho majetku raketově vzrostla, což z něj činí nejen nejúspěšnějšího domácího podnikatele, ale také nejbohatšího zbrojařského magnáta na světě.
The biggest global IPO you’ve probably never heard of is happening TODAY. ????— Pavel Šíma (@pavel_sima) January 23, 2026
It’s not a Silicon Valley tech darling but a defense giant from the Czech Republic.
Here's 6 reasons why the CSG IPO is historical (and why the market is watching): ?? pic.twitter.com/mbUOeY70pt
Konec kralování Renáty Kellnerové
Páteční obchodování na burze Euronext v Amsterdamu přepsalo historii českého byznysu. Akcie CSG vstoupily na trh s cenou 25 eur za kus, ale během několika hodin jejich hodnota vzrostla téměř o třetinu. Tento nárůst okamžitě nafoukl hodnotu Strnadova jmění na neuvěřitelných 37 miliard dolarů (přes 760 miliard korun). Tímto výsledkem Strnad s výrazným náskokem sesadil z prvního místa Renátu Kellnerovou.
Strnadův vzestup na pozici nejbohatšího zbrojaře planety odráží dramatickou změnu v globální bezpečnosti. Zatímco žebříčkům miliardářů obvykle dominují technologičtí vizionáři z USA, Strnad vybudoval impérium na výrobě dělostřelecké munice, obrněných vozidel a radarových systémů.
„Je to historický milník nejen pro CSG, ale pro celý český průmysl,“ uvedl Strnad krátce po uzavření burzy. A dodal, že cílem CSG je být klíčovým pilířem obrany NATO.
The biggest global IPO you’ve probably never heard of is happening TODAY. ????— Pavel Šíma (@pavel_sima) January 23, 2026
It’s not a Silicon Valley tech darling but a defense giant from the Czech Republic.
Here's 6 reasons why the CSG IPO is historical (and why the market is watching): ?? pic.twitter.com/mbUOeY70pt
Nejúspěšnější debut tisíciletí
Podle ekonoma Lukáše Kovandy je burzovní debut akcií Czechoslovak Group nejúspěšnějším primárním úpisem akcií v Evropě v celém tomto tisíciletí. „V Amsterodamu je po zavíračce, takže už je oficiální, že primární úpis akcií Czechoslovak Group představuje druhý nejúspěšnější velký burzovní debut v Evropě za celé období od roku 2000. V tomto tisíciletí, jež začalo roku 2001, jde o debut vůbec nejúspěšnější. Akcie české zbrojovky dnes zdražily z 25 na 32,85 eura, tedy o 31,4 procenta. Naposledy byl úspěšnější vstup na burzu německého Infineonu v březnu 2000, jehož akcie během prvního dne na burze zhodnotily o 100,7 procenta,“ napsal na síti X.
Dnešní burzovní debut akcií Czechoslovak Group je nejúspěšnějším primárním úpisem akcií v Evropě v celém tomto tisíciletí— Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) January 23, 2026
V Amsterodamu je po zavíračce, takže už je oficiální, že primární úpis akcií Czechoslovak Group představuje druhý nejúspěšnější velký burzovní debut v Evropě… pic.twitter.com/WqV70Psncd
A zdůraznil: „Přes čtvrtstoletí Evropa nezažila tak úspěšný velký (= při tři a více miliardách eur získaného kapitálu) burzovní debut jako dnes.“
Zájem investorů o akcie Czechoslovak Group byl v rámci jejich primárního úpisu na amsterodamské burze enormní. Objednávky v celkovém objemu v přepočtu kolem 1300 miliard korun 14krát přesáhly celkové upisované množství, zahrnující akcie za v přepočtu zhruba dvanáct miliard korun… pic.twitter.com/8s74W6gcy6— Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) January 23, 2026
Příběh holdingu CSG začal v 90. letech, kdy Jaroslav Strnad, Michalův otec, obchodoval s kovovým šrotem a vyřazenou vojenskou technikou. Michal Strnad převzal vedení v roce 2018 a vytvořil kolos, který dnes zaměstnává tisíce lidí po celém světě. Úspěšným debutem na amsterdamské burze se Strnad zařadil mezi tři nejbohatší lidi planety do 40 let.
Hlad po zbraních roste
Vstup CSG na burzu a Strnadovo prvenství upevňují pozici České republiky jako průmyslové velmoci v oblasti obrany. Investoři v Amsterdamu i Praze, kde se s akciemi začalo obchodovat na trhu Free Market, potvrzují, že hlad po bezpečnostních technologiích je v současné geopolitické situaci bezprecedentní.
CSG se pod Strnadovým vedením během posledních let proměnila z regionálního výrobce zbrojní techniky v globálního obranného hráče, dodávajícího munici, radarové systémy a další vojenské vybavení do řady zemí NATO a na Ukrajinu. Rostoucí poptávka po obranném materiálu v důsledku geopolitických napětí pomohla firmě dosáhnout nebývalého růstu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.