„Ostuda, smutek, hnus“. Martha Issová se pustila do poslanců kvůli manželství

Ve třetím čtení poslanci podpořili pozměňovací návrh Jiřího Navrátila (KDU-ČSL) a Heleny Válkové (ANO), aby se sňatky stejnopohlavních párů nazývaly „partnerstvím“ s tím, že osvojování dětí bude možné pouze v případě, že by jeho biologickým rodičem byl jeden z partnerů.



„Ostuda, smutek, hnus,“ komentuje to herečka a na svém instagramu připojila několik fotek se svými homosexuálními přáteli.

„Jirka a Mujdat. Moji nejbližší kamarádi. Beru je jako rodinu. Jsou to moje příbuzny. Jirka od mých šestnácti, Mujdat o pět let později, kdy přijel z Turecka do Čech, aby mohl žít pravdivě, beze strachu a otevřeně to, kým doopravdy je. Celou tu dobu mám štěstí být jim nablízku, těšit se z jejich vztahu, který je jedním z nejpevnějších a nejláskyplnějších, jaké kolem sebe mám. Oba jsou slušní, poctiví a laskaví lidé a já se hluboce stydím za to, že je jim v České republice upřeno právo na manželství,“ vadí Issové.



A postěžovala si, že „v roce 2024 ještě stále nemáme rovná práva a díváme se na homosexuály a lesby jako na občany druhé kategorie“.

Podobně jako herečka jsou s rozhodnutím poslanců nespokojeni i mnozí LGBT+ aktivisté. Aktivista Kryštof Stupka například označil středu za „smutný den pro duhové rodiny“. „Dnešní hlasování ukázalo, že o rovnosti a lidských právech se kompromisy dělat nemají. Celý dnešek je smutným dnem pro duhové rodiny a pro budoucnost LGBTQ+ lidí v ČR. Rovnoprávnost a spravedlnost left the room,“ uvedl.

Nespokojenost projevili i mnozí politici, kteří se dlouhodobě staví pro „manželství pro všechny“. „Prošel jen kompromisní návrh, který potenciálně práva narovnává, ale spíš přináší i právní nejistoty,“ zmínila pirátská poslankyně Klára Kocmanová, dle níž jde o „nevýhru“. Její strana se dle ní chystá svůj návrh na manželství pro stejnopohlavní páry prosazovat v budoucnu i nadále.

