„Proboha, přece to nemůže zveřejnit!“ ČT si pozvala Votápka a ten se pustil do Zemana

„Je to rozhodně nebývalý krok, koordinované vypovězení diplomatů, ale není to ještě zdaleka nic mimořádného,“ uvedl analytik s tím, že za mimořádné lze považovat především to, jak spojenci dokázali vypovězení koordinovat. Podle něj jde o projev solidarity, který dosud nebýval tolik obvyklý. Zároveň přitakal, že Česká republika může mít důvod se cítit uražena vůči ruskému obvinění o vyvinutí jedu novičok.

V rámci reakcí na ruské obvinění se domnívá, že postoj prezidenta se vymyká. „Pan premiér jim na to odpověděl jednoznačně, ministr zahraničí na to odpověděl také jednoznačně, takže je všechno zcela jasné, akorát do toho nezapadá aktivita pana prezidenta,“ komentuje reakce českých vrcholných představitelů na obvinění angažovanosti České republiky na vývoji jedu Votápek.

Prezident totiž pověřil BIS pátráním po novičoku v Česku. Podle Votápka v první řadě prezident nemůže přímo úkolovat tajné služby, musí to být kontrasignováno premiérem. Připomněl dále scénář, kdy premiér řekne, že ruské tvrzení je lež, „a prezident mu do toho hodí vidle s tím, že to mají tajné služby prověřit, jinými slovy tajné služby mají prověřit pravdivost výroků premiéra“, podivuje se analytik. Za vůbec bezprecedentní považuje fakt, že Hrad tuto informaci vůbec zveřejní. „To je přece tak strašné porušení veškerých pravidel práce tajných služeb, že k tomu je těžké najít paralelu,“ řekl. „Proboha, přece to nemůže zveřejnit,“ diví se Votápek a dodává, že se domnívá, že to prezident udělal s cílem udělat chaos v informačním prostoru, nikoliv aby se dozvěděl pravdu.

Podle něj je pak zapotřebí si klást otázku, zda si to prezident s ohledem na svůj zdravotní stav vůbec uvědomuje, nebo to udělal dokonce schválně. „Pak musím konstatovat, že jeho postup velmi nahrává do karet Moskvě, nikoliv Praze,“ řekl Votápek. „Asi má slabost pro Moskvu, pro zájmy ruské zahraniční služby,“ pokračoval Votápek v hodnocení, o čem to podle jeho soudu vypovídá.

Pana prezidenta by ovšem neporovnával s KSČM nebo SPD a jejich výroky. „To je úplně jiná liga,“ uvedl s tím, že prezident je přece jen hlava státu. „Jeho výroky jsou nesrovnatelně závažnější,“ argumentuje. A jak by se nyní k tomu měl postavit premiér? Podle něho je načase, aby si premiér s prezidentem vážně pohovořil. „Já bych řekl, že to zásadně zpochybnil,“ zopakoval znovu na adresu prezidenta.

Do koordinovaného postupu vůči Rusku se zapojila skupina zemí. Podle něj fakt, že se některé země zatím nepřipojily, nemusí znamenat, že se nepřipojí později či jiným způsobem. Důležité podle něj je, že většina zemí postupuje koordinovaně a solidárně. „A to je velmi dobrá zpráva pro Evropu,“ řekl na závěr.

Psali jsme: Co když ani Západ, ani Rusko s útokem nemají nic společného? Generál Kostelka nabízí zcela jiný pohled na kauzu Skripal Ne, nevyhošťovat Rusy, zaznělo překvapivě z ČT. A objevily se převratné informace o Skripalovi a jeho dceři Marek Kyncl: Události posledních dnů se nesou ve znamení kampani proti Rusku, které bylo obviněno z otrávení bývalého agenta FSB Sergeje Skrypala na území Velké Británie Koudelka a Šlechtová přijeli za Zemanem kvůli vyhošťování ruských diplomatů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: sla