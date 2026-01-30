„Probudili jste LVA.“ Minář vyhrožuje s podpisy. Jenže ouha

Když Petr Pavel kandidoval na prezidenta České republiky, stal se součástí jeho volební kampaně i emblém s českým lvem. A zdá se, že teď ve střetu s ministrem zahraničí a předsedou Motoristů Petrem Macinkou se lev probouzí v plné síle. Tvrdí to alespoň staronový předseda neziskové organizace Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář, který burcuje občany k účasti na demonstracích na podporu prezidenta napříč republikou. Jenže to má podstatný háček.

Předseda Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář svolal na první únorovou neděli demonstraci Milionu chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla v jeho sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Sporu, v němž hraje ústřední roli Filip Turek.

Možná v narážce na lva, který byl i součástí prezidentské kampaně Petra Pavla, Minář konstatoval, že teď se podařilo probudit „spícího lva“.

„Tohle se v historii České republiky ještě nikdy nestalo. Nikdy! 500 000 podpisů pod jedinou výzvou. PŮL MILIONU. 100 000 podpisů denně. Lidem evidentně došla trpělivost. Něco v nich prasklo. Něco se změnilo. Pan Macinka skutečně vejde do učebnic politologie. Bude to ovšem úplně jinak, než si původně myslel. Motoristé získali ve volbách 380 601 hlasů. Šest a půl procenta. Začali se však chovat, jako by jim to tady patřilo. Kvůli chlápkovi, který posílal studenty do pecí, si začali brát jako rukojmí celou republiku. Začali dokonce vydírat prezidenta. A to s nosem tak nahoru, že prorážel nebesa. Už dost,“ hřímal Mikuláš Minář na sociální síti X.

Zdůraznil, že lidé se nenechají umlčet.

Prozradil také, že si telefonoval s přáteli ze Slovenska a ti prý cítí rozechvění z toho, co se teď v Česku děje. Mají totiž pocit, že Češi mohou jít jinou cestou než Slováci, kde dnes vládne trojkoalice v čele s Robertem Ficem a Peterem Pellegrinim.

„I my jsme měli výbornou prezidentku. Dopustili jsme však, aby ji usmýkalo hulvátství. Aby se do ní sprostě a nevybíravě naváželi lidé, kteří se chovali jako lůza. A my jsme se za ni v kritické chvíli nedokázali dost jasně postavit. Neudělejte stejnou chybu,“ žádali prý Mináře slovenští přátelé.

Vedle toho se mu dostalo varování, že Česko skutečně může dopadnout stejně jako Slovensko. Už proto, že tyto dvě země nejsou tak odlišné.

„Teď se však zdá, že vy možná máte ještě šanci. Možná že jediná cesta, jak se ubránit extrémistům, je postavit se jim už v zárodku. Dříve, než naberou sílu. Protože jakmile jednou začnou ničit demokratické instituce, jakmile získají kuráž a ztratí zábrany – potom už není cesta zpátky. Hulvátství, nízkost a aroganci je třeba zastavit včas. Dříve než rozloží veškerou morálku a kulturu jako toxická bažina. Takže prosím – bratři – teď nemlčte. Vy v tuhle chvíli prostě nesmíte rezignovat,“ požádali údajně slovenští přátelé Mináře.

Předseda Milionu chvilek pro demokracii tvrdí, že Češi, Moravané a Slezané toho v posledních letech prožili hodně, vydrželi toho hodně, ale teď je čas, aby se ozvali znovu.

„Teď je čas, abychom se postavili za Českou republiku a za prezidenta Pavla. Musíme ukázat, že vydírání do demokracie nepatří,“ zdůraznil Minář.

Může se podle něj stát, že někteří lidé se na plánovanou nedělní demonstraci na Staroměstské náměstí v Praze nevejdou, ale nemusejí z toho být smutní. To by totiž podle předsedy Milionu chvilek ukázalo, jak moc občanská společnost nabírá na síle. A pokud chtějí lidé pomoct i mimo účast na samotné demonstraci, mají si prý vytisknout letáky na podporu prezidenta Petra Pavla a šířit je všude, kde to bude alespoň trochu možné.

„Ať se díky ní (výzvě Milionu chvilek) v příštích dnech může postavit za prezidenta úplně každý. Pokud to uděláme všichni, tak už to prostě nepůjde přehlédnout,“ zdůraznil Minář.

A na rozloučenou připomněl, že demonstrace proběhne od 15 hodin na Staroměstském náměstí v Praze.

Jenže se zdá, že některé z oněch půl milionu podpisů, kterými argumentuje Mikuláš Minář, jsou problematické.

„Zrzku, kolik máš fake mailů? Teď to zkoušel kolega a jde tam napsat cokoliv. Takže jsi se probudil možná tak jenom ty,“ padlo na sociálních sítích.

V petici se mohla objevit slavná osobnost zvaná „Debil debilní“ žijící v Pičíně.

Na databázi s podpisy přišla stížnost i od těch, kdo jsou s Milionem chvilek a Petrem Pavlem názorově spřízněni.

 

Zásadní problém a on odjede? Pavel schytal čočku od letce. I za L-159
Kavij (KSČM): Petr Pavel rozehrává další epizodu ústavního puče
„Fajn strejda.“ Jurečka šokoval přirovnáním Turka
„Č*r*ku, z*sr*nej.“ Novinářku uspokojila slova Pavla proti Macinkovi

 

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

PROGRAM DEMONSTRACE MILIONU KAŠPARŮ ZA PÁVKA, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseDivoký pes Dingo , 30.01.2026 12:33:23
Přijďte všichni, jinak bude konec demokracie! Program akce: 1. Bývalá ministryně spravedlnosti pohovoří o časové ose v kauze bitcoiny a seznámí nás s jejich adresátem a novou podobou náhrobku odesilatele. 2. Elitní detektivové zatancují valašské lidové tance na hrobě šéfa Fialovy kampeličky za zpěvu písně "Rozejděte se, tady není nic k vidění!" 3. Vít Rakušan bude mít krátkou přednášku o výhodách šifrovaných telefonů a jak se vyhnout náhodnému vypadnutí z okna na dovolené v Dubaji. 4. Bývalý ministr Hladík nám přednese básničku na téma Česko se otepluje 2x rychleji než slunce a předloží excelovou tabulku organizací, kterým rozeslal peníze, aby to zastavily a zároveň přehled o kolik stupňů která snižila oteplení. Což zlotřilý Macinka fašisticky zarazil, čímž způsobil současné náledí. 5. Ekonom Sedláček bude 5 minut zoufale kvílet v tryzně nad fotografií Václava Havla, který se s účastníky krátce spojí v improvizované spiritistické seanci a přednese důležité poselství s názvem "Demokracie vocaď pocaď". 6. Páter Halík uspořádá satanskou mši, kde bude bodat rezaté hřebíky pomazané vlastnimi fekáliemi do figurek Macinky a Turka. 7. Po té promluví prezident republiky s projevem "Právě jsem se vrátil z dovolené ve skromném pensionu svého přítele" a krátce pohovoří o "respektu k zákonům s důrazem na ústavu" a následně spojí rozdělený národ zveřejněním emailů od spřátelených zbrojařů a miliardářů.

|  7 |  0

