„Probudili jste LVA.“ Minář vyhrožuje s podpisy. Jenže ouha

Předseda Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář svolal na první únorovou neděli demonstraci Milionu chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla v jeho sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Sporu, v němž hraje ústřední roli Filip Turek.
Možná v narážce na lva, který byl i součástí prezidentské kampaně Petra Pavla, Minář konstatoval, že teď se podařilo probudit „spícího lva“.
Kdo je vinen současnou situací?
Kdo je vinen současnou situací?
Zdůraznil, že lidé se nenechají umlčet.
Prozradil také, že si telefonoval s přáteli ze Slovenska a ti prý cítí rozechvění z toho, co se teď v Česku děje. Mají totiž pocit, že Češi mohou jít jinou cestou než Slováci, kde dnes vládne trojkoalice v čele s Robertem Ficem a Peterem Pellegrinim.
„I my jsme měli výbornou prezidentku. Dopustili jsme však, aby ji usmýkalo hulvátství. Aby se do ní sprostě a nevybíravě naváželi lidé, kteří se chovali jako lůza. A my jsme se za ni v kritické chvíli nedokázali dost jasně postavit. Neudělejte stejnou chybu,“ žádali prý Mináře slovenští přátelé.
Vedle toho se mu dostalo varování, že Česko skutečně může dopadnout stejně jako Slovensko. Už proto, že tyto dvě země nejsou tak odlišné.
„Teď se však zdá, že vy možná máte ještě šanci. Možná že jediná cesta, jak se ubránit extrémistům, je postavit se jim už v zárodku. Dříve, než naberou sílu. Protože jakmile jednou začnou ničit demokratické instituce, jakmile získají kuráž a ztratí zábrany – potom už není cesta zpátky. Hulvátství, nízkost a aroganci je třeba zastavit včas. Dříve než rozloží veškerou morálku a kulturu jako toxická bažina. Takže prosím – bratři – teď nemlčte. Vy v tuhle chvíli prostě nesmíte rezignovat,“ požádali údajně slovenští přátelé Mináře.
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
„Teď je čas, abychom se postavili za Českou republiku a za prezidenta Pavla. Musíme ukázat, že vydírání do demokracie nepatří,“ zdůraznil Minář.
Může se podle něj stát, že někteří lidé se na plánovanou nedělní demonstraci na Staroměstské náměstí v Praze nevejdou, ale nemusejí z toho být smutní. To by totiž podle předsedy Milionu chvilek ukázalo, jak moc občanská společnost nabírá na síle. A pokud chtějí lidé pomoct i mimo účast na samotné demonstraci, mají si prý vytisknout letáky na podporu prezidenta Petra Pavla a šířit je všude, kde to bude alespoň trochu možné.
„Ať se díky ní (výzvě Milionu chvilek) v příštích dnech může postavit za prezidenta úplně každý. Pokud to uděláme všichni, tak už to prostě nepůjde přehlédnout,“ zdůraznil Minář.
Probudili jste spícího LVA.— Mikuláš Minář (@mikulasminar_) January 30, 2026
?? Tohle se v historii České republiky ještě nikdy nestalo.
Nikdy.
! 500 000 podpisů pod jedinou výzvou.
PŮL MILIONU.
100 000 podpisů denně.
Lidem evidentně došla trpělivost.
Něco v nich prasklo.
Něco se změnilo.
Pan Macinka skutečně vejde do… pic.twitter.com/W6BJm87NaU
A na rozloučenou připomněl, že demonstrace proběhne od 15 hodin na Staroměstském náměstí v Praze.
Jenže se zdá, že některé z oněch půl milionu podpisů, kterými argumentuje Mikuláš Minář, jsou problematické.
„Zrzku, kolik máš fake mailů? Teď to zkoušel kolega a jde tam napsat cokoliv. Takže jsi se probudil možná tak jenom ty,“ padlo na sociálních sítích.
V petici se mohla objevit slavná osobnost zvaná „Debil debilní“ žijící v Pičíně.
Zrzku kolik máš fake mailů? Teď to zkoušel kolega a jde tam napsat cokoliv. Takže jsi se probudil možná tak jenom ty ???? https://t.co/FkPScSDxdn pic.twitter.com/yqP1jBvwxC— co prosím??? (@RomanStejskal5) January 30, 2026
Na databázi s podpisy přišla stížnost i od těch, kdo jsou s Milionem chvilek a Petrem Pavlem názorově spřízněni.
Výzva na podporu prezidenta Petra Pavla má přes půl milionu podpisů. To je super a mám z toho velkou radost. Taky jsem se tam nedávno s chutí podepsal.— Jiří Hrebenar (@gisat) January 30, 2026
Jen je škoda, že organizátoři nezvolili oficiální cestu, třeba přes portál ePetice, kde by byl každý podpis jasně ztotožněný… pic.twitter.com/o397Idj508
