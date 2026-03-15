Svobodná média? Nejsou. Ukrajinci se bojí vyjádřit. Politolog odhalil o Ukrajině

15.03.2026 20:45 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Ukrajina jako vazalský stát NATO. Politolog z univerzity v kanadské Ottawě Ivan Kačanovský v novém rozhovoru odhaluje důvody pro pokračující válku na Ukrajině a kritizuje západní média za zkreslování průběhu války. Uzavření mírové dohody podle politologa aktuálně brání kroky Evropské unie a Velké Británie.

Foto: Youtube TRT World News
Popisek: Politolog Ivan Katchanovski z univerzity v kanadské Ottawě

Magazín Foreign Affairs koncem února zveřejnil článek s názvem „Ukrajina prohrává válku“, který horoval za to, aby se Ukrajina vzdala části svého území výměnou za mír. Podle politologa Kačanovského se jedná o důležité odhalení. I vzhledem k tomu, že dle jeho názoru západní média dlouho patřila k nejvýznamnějším podporovatelům války a zkreslovala její průběh i příčiny.

„Západní média, která měla být svobodná, ve skutečnosti předkládala pouze názory vycházející z postojů západních a ukrajinských vlád, nikoli ze skutečnosti. Od samého začátku tak tvrdila, že Ukrajina válku vyhrává. Nyní tvrdí, že Ukrajina nebyla poražena, že postupuje vpřed a stále bude schopna porazit Rusko,“ říká politolog o západních médiích.

Jemu samotnému bylo přitom už od začátku vypuknutí konfliktu jasné, že Ukrajina válku nevyhraje.

Západní vojenská, zpravodajská a ekonomická pomoc podle něj změnila konflikt v zástupnou válku, ale nevedla k obratu ve prospěch Ukrajiny. Pouze prodloužila boj, a to aniž by změnila jeho konečný výsledek.

Kačanovský považuje za důležité znát i názor Ukrajinců na danou věc. Není to však tak jednoduché.

„Na Ukrajině není svoboda slova, takže se Ukrajinci bojí říct cokoliv, co by bylo proti postojům,“ vysvětluje Kačanovský.

„Nejsou tam ani svobodná média,“ dodal s tím, že na Ukrajině de facto existuje jen jeden televizní program, který jede vládní propagandu a proto, obzvláště starší občané, ani nemají přístup k reálným informacím o probíhajícím konfliktu. I z toho důvodu je Kačanovský toho názoru, že průzkumy veřejného mínění Ukrajinců nejsou spolehlivé.

Reálná možnost pro ukončení válku podle Kačanovského byla na jednáních v Istanbulu v roce 2022. „Ale Zelenskyj (ukrajinský prezident, pozn. redakce) mírovou dohodu odmítl pod tlakem západních zemí, zejména od britského premiéra Borise Johnsona a administrativy amerického prezidenta Joea Bidena,“ uvádí Kačanovský.

Podobná situace se podle politologa opakuje i dnes. „Přestože veřejnost volá po ukončení konfliktu, není zde tlak ze strany Trumpa (americký prezident, pozn. redakce) na Zelenského, ale je zde podpora pokračování války ze strany členských států Evropské unie a Velké Británie,“ popisuje Kačanovský, jak tyto země volají po pokračování války, usilují o oslabení Ruska a vznášejí požadavky, které Rusko podle něj nemůže přijmout, což podle jeho názoru brání dosažení dohody.

„Je to pro ně dobrá příležitost pro oslabení Ruska a Ukrajince a Ukrajinu používají jako nástroje k boji proti Rusku bez obětí amerických občanů,“ tvrdí Kačanovský. I proto západní státy i nadále tvrdí, že Ukrajina má šanci válku vyhrát.

Pokračování války je podle Kačanovského prospěšné i pro Volodymyra Zelenského, který díky pokračujícímu konfliktu může déle zůstat ve funkci i poté, co jeho prezidentské období skončilo.

„Nejsou tam volby a získává vojenskou i politickou podporu od západních zemí, zejména od zemí Evropské unie, ale i Donald Trump ho stále zásobuje zbraněmi,“ říká Kačanovský a označuje Zelenského za ukrajinského diktátora. I proto bude podle politologa dosažení mírové dohody ještě složité.

I kdyby ovšem mírová dohoda mezi Ukrajinou a Ruskem byla uzavřena, nikde není podle politologa psané, že by to ukončilo konflikt.

„Ačkoliv Ukrajina není schopná válku vyhrát, Zelenskyj se chová, jako kdyby mohla a Evropská unie ho podporuje. Proto si myslím, že jakákoliv mírová dohoda by možná ukončila válku, ale ne konflikt, a ještě dlouho zde bude možnost vypuknutí nové války,“ dodává Kačanovský.

Evropští lídři také opakovaně navrhují, že po ukončení války zašlou na Ukrajinu vojenské jednotky dohlížející na zachování příměří. To si Kačanovský vysvětluje dvěma hlavními motivy. Zaprvé se podle něj snaží udržet Ukrajinu v postavení vazalského státu NATO a využívat ji jako nástroj k zadržování Ruska.

„První z nich je, že chtějí i nadále mít Ukrajinu jako vazalský stát NATO. Ukrajina je pro ně velmi vhodná k tomu, aby se zabránilo expanzi Ruska. I před ruskou invazí byla Ukrajina vazalským státem, který byl využíván proti Rusku, a v tom chtějí pokračovat i po ukončení války,“ říká politolog.

Zadruhé podle Kačanovského existuje snaha o případné posílení Zelenského, kdy by mu přítomnost evropských jednotek poskytla politickou i vojenskou podporu. Politolog také dodává, že návrhy na vyslání vojáků přicházejí navzdory jasným prohlášením Ruska, že by takový krok byl nepřijatelný, a interpretuje je jako snahu zabránit uzavření jakékoli mírové dohody.

Zdroje:

https://www.foreignaffairs.com/russia/ukraine-losing-war

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

