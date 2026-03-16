Zlu se nesmí ustupovat. Zastavte je. Obrana Natálie Vachatové

Nebudeme vyhlašovat petici ani svolávat demonstraci na Letnou, ale musíme se tvrdě ohradit a zastavit to mediální zlo!
Koho by zajímala pravda nebo jak to vlastně skutečně bylo? Nejdůležitější je poplivat konkrétní osobu, nenechat na ní nit suchou, přidat Rusko a Putina a pak už se naše veřejnoprávní a mainstreamová média postarají o jeho mediální šikanu.
To, co se teď děje v mediálním prostoru kolem poradkyně Andreje Babiše Natálie Vachatové je obrazem pokleslé novinářské práce, která už nemůže spadnout hlouběji, protože to nejde.
Pokud si novinářské výplody, nedá se to nazvat články, přečte člověk, který Natálii nezná, neví, o koho jde, nabyde dojmu, že je to nejhorší třídní nepřítel, ohrožující naši demokratickou zemi. A tu musí v první řadě bránit od počítačové klávesnice Brodníčková z Novinek, Prchal z Deníku N, Jonáš ze SeznamZprávy, Rafael z Forum 24, nechybí ani ČT24 a v neposlední řadě Roman Máca. Známá figurka, vystupující v pořadech České televize jako bezpečnostní analytik a neúnavný bojovník proti dezinformacím. Tento člověk označí za dezinformaci všechno, co neřekl on sám. Je to takový druhý Cemper, který provozuje web Manipulátoři. To jsou dva bijci za svobodu slova, ale jen toho svého. Jiné se snaží umlčet, a to i za pomoci veřejnoprávní ČT, pro ni jsou totiž Máca i Cemper důvěryhodné zdroje.
Pokud jde o Natálii Vachatovu, pak je potřeba v prvé řadě zdůraznit, že ani v jednom se zveřejněných mediálních výplodů nenajdete její vyjádření. Prostě proč by se naši nositelé „jediné“ pravdy zajímali o její názor. Ona by to totiž mohla vysvětlit, a to oni přece nechtějí. Potřebovali na ni nakydat svinstvo, a tím samozřejmě také poškodit Andreje Babiše, potažmo jeho vládu, nabít „ostrýma“ opozici, protože o Natálii jde až na druhém místě.
Pravdobijci jí třeba vyčítají, že poskytuje rozhovory českým alternativním médiím. No a co? Kde berou právo někoho kádrovat? Nebo se jich snad měla dovolit? Jsou jako žalobníci v první třídě.
Poukazují na to, že v minulosti byla členkou a aktivní přispěvatelkou ve facebookové skupině Přátelé Ruska v České republice. Ano, v roce 2014, tedy před 12 lety byla jako soudní tlumočnice ruštiny členkou skupiny Přátel Ruska. Krátce po návratu z Majdanu okomentovala několik příspěvků, velmi ostře se vyjádřila k fejkům, které se objevily a skupinu opustila. Opakuji, před 12 lety!
Pozastavují se nad tím, že když se vrátila z Majdanu v roce 2014 napsala, že ruské tajné složky podcenily Majdan. A co je na tomto názoru špatného? Ostatně stejně tak se vyjádřil například Henry Kissinger.
Naprostou lež hraničící až s pomluvou je tvrzení redaktorky Brodníčkové, že Natálie Vachatová bránila a hájila Rusko při sestřelení letu MH17, kdy bylo ruskou raketou zavražděno 298 lidí. Nikdy se takto nevyjádřila!
V této souvislosti jí vyčítají, že si dovolila kritizovat Českou televizi, že po sestřelení uvedeného letu nevysílali tiskovou konferenci Ministerstva obrany RF, ale „zbytečný“ projev Baracka Obamy. A víte, proč to udělala? Tak si představte, že Vachatová tiskovku sledovala, a přišlo jí správné, aby se lidé dozvěděli, že na ní zazněl zcela legitimní požadavek ruské strany na zveřejnění družicových snímků. Ty nakonec přišly až v roce 2015 a ještě nejasné.
Bojovník proti dezinformacích Máca upozorňuje na to, že poskytovala rozhovory ruskému státnímu propagandistickému médiu Sputnik. Mohlo se to stát. V roce 2020 poskytla rozhovory různým médiím, stejně jako mnoho dalších politiků. Nekádrovala média, takže dost možná i Sputniku. Ovšem Sputnik si většinu článků převzal sám z jiných zdrojů. To by mohl Máca vědět, protože ho zná líp než Natálie.
Vachatová působila ve Společnosti pro obranu svobody projevu (SOSP), což je politická neziskovka, která nedostává žádné dotace ani granty z Česka a zahraničí. Takže jistě nebude pro ni žádný problém, pokud bude platit zákon FARA, jednat transparentně. Podle Máci je samozřejmě proruská a chtěla zakazovat k Putinovi kritické filmy Velký vlastenecký výlet a Pan Nikdo proti Putinovi.
A jaká je skutečnost? Právě SOSP poukázala a popsala jednostrannost americké dotační politiky. Nechtěla žádné filmy zakázat, ale kritizovala filmy jednostranně zaměřené, jako je Velký vlastenecký výlet a Pan Nikdo proti Putinovi, podporující LGBT komunitu a film zaměřený proti režimu Bašara Asada.
Troufám si tvrdit, že nejvíce je asi rozzuřila informace o připravovaném zákonu FARA. Konečně těm nositelům jediné pravdy a bojovníkům proti dezinformacím vyschnou penězovody a možná, že na chvíli zalezou a nebudou škodit hlavně ve školách. Konečně se dozvíme, kdo a s jakým záměrem je platí. Natálie rozhodně není autorkou tohoto zákona, jen spolupracuje ve skupině, která se návrhu zákona věnuje. Odmítá nálepku, že je proruský. Tato mantra už je za zenitem. Musíte si, pravdobijci, najít jinou! A zákon bude připraven tak, aby byl v souladu s ústavním právem.
Nakonec se ale neštítili zveřejnit informace i z jejího osobní života. Do celé této nechutné mediální kampaně zatáhli i jejího bratra Fedora. Napsali, že žije v Rusku a podniká tam s ruskými státními bankami.
No to je objev! Představte si, že ona má opravdu bratra, stejně jako miliony dalších a určitě mnozí v Rusku žijí a pracují! Přitom její bratr tam odjel před 16 lety jako zaměstnanec české firmy do Ruska, kde se usadil a založil rodinu. Nestýkají se často, jsou v minimálním kontaktu a více než 3 roky se neviděli. Za co ji chcete, vy novinářské krysy, šikanovat a z čeho obviňovat?
To, že Roman Máca je bezcharakterní a bezpáteřní osoba, která se neštítí ničeho dokládá fakt, že ve svém výplodu zveřejnil také adresu, kde Natálie Vachatová žije s rodinou, tedy i s nezletilými dětmi. Je to nejen pokrytec, který se ohání slušností, morálkou, a tím, že bojuje za demokratickou společnost, ale především lidský ubožák. Už je načase tyto „škůdce“ zastavit. Doufám, že Natálie využije všechny právní možnosti a podnikne právní kroky, abychom vyčistili mediální prostor od podobné špíny.
