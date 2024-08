Proukrajinský válečný zpravodajský účet na síti X hlásí, že z ukrajinské Sumské oblasti vyrazily ukrajinské síly kryté střelbou čtyř tanků. „Ukrajinské síly podporované čtyřmi tanky údajně zahájily invazi do Kurské oblasti a postoupily několik set metrů na ruské území,“ informuje zpravodajský účet. „Předběžné zprávy naznačují, že vektory útoku jsou: Nikolajevo-Daryino, Darino a Gogolevka. Ruské speciální jednotky z národních formací jsou údajně nasazeny,“ informuje zpravodajec. A dodává vzkaz: „Syrský musí jít. Je to dárek pro Rusy.“

Syrskyi needs to go. He is a gift for the Russians. — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) August 6, 2024

Frontová linie se začala otevírat už 5. srpna. „Dnes v 10 a 13 hodin došlo ve městě a okolí k několika explozím. Ruské drony jsou velmi aktivní, je tu neustálý bzučivý zvuk téměř 24/7,“ hlásí zpravodaj přímo z bojiště.

Ukrajinská armáda doporučila, aby se zpravodajové stáhli. „Neoficiálně nám ukrajinská armáda doporučila opustit oblast Sumy. Nejedná se o hromadné nebo oficiální oznámení, jde spíše o tichou radu. Očekávají, že Rusko tento týden otevře frontu,“ napsal zpravodaj na síti X.

Podle jeho mínění ale Rusku nejde o to, aby dobylo samotné město Sumy. Jde mu jen o zaměstnání části ukrajinské armády. „Rusko zřejmě nenapadne samotné město, takže jakákoli nová fronta bude pravděpodobně spíše ke zvýšení tlaku na Ukrajinu, než k něčemu většímu,“ myslí si.

Před půlnocí na oblast mířily bezpilotní autonomní, sebevražedné rojové drony Šáhidy. „Pět skupin Šáhidů míří do Sumy…“ informoval zpravodaj.

O půl páté ráno až jela válečná mašinérie na plné obrátky. Oblastí se ozývaly nepřetržité detonace. „Jako by se na Sumy otevřelo peklo. Velké nepřetržité exploze,“ hlásil v půl páté nad ránem zpravodaj.

Střelba se soustředila na letiště u Sumy. „Na letiště po úderech míří obrovské kolony ukrajinských vojenských vozidel. Letiště bylo napadeno mnohokrát, ale nikdy takhle.“

Ukrajinská armáda informuje, že vypustila dělostřelecké raketové jednotky protivzdušné obrany. „Jen pro pořádek, Ukrajina říká, že je to jejich protivzdušná obrana. A může to tak být, ale bude to znamenat, že za posledních pár dní utratili ± 20 AD střel, jen v Sumy,“ vypočítává zpravodaj, ale o tvrzení ukrajinské armády pochybuje. „V místních skupinách píšou, že došlo k 10 explozím pod 20 sekund… slyšel jsem jen 6. V tom případě pochybuji, že AD fungují.“

O půl hodiny později Ukrajina vypouští obrannou raketu. „V 5 hodin ráno došlo k odletu ukrajinské rakety,“ hlásí suše zpravodaj.

I will now start and maintain a separate Sumy thread, as it's looking increasingly likely that this will become the next flashpoint. — Masno (@NovichokRossiya) August 5, 2024

