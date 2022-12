„Protistátní spiklenecké centrum“ v režii Fialy? Dohra „převratu“ v Německu

reklama

Náhody se dějí? Obvyklí podezřelí se zamotávají do svých zvrácených plánů. Když spolková kancléřka Angela Merkel 31. srpna 2015 téměř čtvrt hodiny mluvila o výzvách, které přináší stále se zvyšující počet uprchlíků, pronesla větu, která pravděpodobně zůstane spojena s jejím kancléřstvím jako máloco. „Wir schaffen das“ neboli „My to zvládneme“ určila vývoj Německa na mnoho desetiletí dopředu a rozdělila Německo jako nic v dějinách předtím.

Tato věta je provázena zážitky deziluze, marnosti a rozdělené společnosti, z nichž jedna část, ta rodilá je cíleně znevýhodňována, odsouvána a trestána, ta druhá, uprchlická, je zvýhodňována, podporována a chráněna. Dokonce i před jejich vlastními trestnými činy. A o tom je tento příběh, který porovnává dvě události. Srovnání, které je tragickým vyvrcholením hesla, my to zvládneme. Zvládneme uchránit uprchlíky z jejich vlastních trestných činů i za cenu, že obrátíme pozornost na pravicové extrémisty a uděláme z nich teroristické centrum. Je současně vysvědčením morální korupce, která dnes vládne Německu a která i za cenu výsměchu spravedlnosti a německým obětem ohýbá události jiným směrem.

Když byl v květnu 2018 v Chemnitzu uprostřed noci zavražděn Daniel Hillig, levicová scéna měla okamžitě jasno. Tohoto německo-kubánského aktivistu ubodali příslušníci hnědého teroru, pravicoví extrémisté za vydatné podpory AfD, Alternativy pro Německo. Trvalo ještě rok, než konečně zemský soud v Chemnitzu vynesl rozsudek, ve kterém byl syrský uprchlík Alaa S. uznán vinným a odsouzen na 9,5 roku do vězení. Celý předchozí rok byl Chemnitz v zajetí protestů rozhořčených občanů, které byly nad možnosti pořádkových sil. Někde v tomto okamžiku se náhle vynořila zpráva o několika občanech, kteří usilují o státní převrat, ustálilo se oblíbené slovní spojení, že chtěli svrhnout demokratické zřízení. Nejprve se jednalo o 3 muže, kterým státní zástupce předhodil snahu o získání zbraní a obvinil je z ozbrojeného útoku, který měl být proveden lahvemi, paralyzéry a speciálními rukavicemi. Místo dřívějšího vyšetřování zločinecké organizace spolková prokuratura zahájila po třech dnech vyšetřování pro podezření ze založení pravicové teroristické organizace s názvem „Revolution Chemnitz“. V prohlášení úřadu se uvádí, že cílem sedmi mužů ve věku 20 až 31 let bylo svrhnout demokratický právní stát.

Údajně zamýšleli násilné útoky na cizince a na představitele politických stran i společenského zřízení. K zatčení podle mluvčí došlo v Sasku a Bavorsku. Žádné důkazy se nenašly, stavělo se toliko na odposleších. Mezitím uprchlíci, které měla Merkel zvládnout, ničili, znásilňovali a vraždili. Přesně tak jako v Illerkirchbergu 6. prosince v 7.30 ráno. 27letý uprchlík z Eritreje napadl nožem při ranní cestě do školy dvě dívky. 13letá útok přežila, 14letá svým zraněním podlehla. Ještě nebylo policíí ukončeno vyšetřování na místě činu a státní zástupce již varoval před šířením protiuprchlických nálad, ze kterých současně obvinil AfD. „Prostě to zvládněte a nepohoršujte se nad tím,“ je volné pokračování základního hesla Merkelové, které dnes usilovně prosazuje policie, státní zastupitelství a vládní místa. Ostatně to nebyl v Illerkirchbergu první problém tohoto druhu. Existují důkazy o incidentu z halloweenské noci 2019. Tehdy čtyři muži ve věku 17 až 26 let z Iráku a Afghánistánu zdrogovali 14letou dívku v uprchlické ubytovně a poté ji několikrát znásilnili. Lidé z obce byli samozřejmě šokováni. Pochopitelně se srocovali, demonstrovali a projevovali svůj oprávněný hněv a rozhořčení, které se hrozilo rozvinout do velkých demonstrací. Státní zastupitelství již bylo připraveno a hned druhý den po smrtelném útoku na dívky v Illerkirchbergu vyčarovalo svého oblíbeného králíka z klobouku o teroristickém spiknutí. Ve středu brzy ráno 7. prosince pronikli maskovaní úředníci SEK do podkrovního bytu Heinricha XIII. prince Reusse. Říšský občan je prý šéfem teroristické buňky, která prý plánovala svržení politického systému. Celkem je zatčeno 25 lidí a prohledáno více než 300 objektů.

Akci doprovází široká mediální pozornost, která zcela potlačí vzpomínku na dvě nezletilé oběti v Illerkirchbergu a rozvíjí fantaskní příběhy. Hvězdný kuchař z Kitzbühelu, který se jako člen onoho uskupení měl postarat o stravování a kantýny po převratu, tři členové měli být součástí speciálních sil rychlého nasazení, což se následně nepotvrdilo, měly být nalezeny zbraně, bylo nalezeno jen několik signálních pistolí, načež se policejní jednotky při tažení vloupaly do špatného bytu. A především: Nejvyšší státní zástupce nyní upadl v podezření, že o připravované akci informoval vybraná média již dva týdny před akcí. Jako by snad byli domluveni, už v sobotu 10. prosince uprchlíci přidali další oběť na vánočních trzích v Drážďanech. Vymyslí němečtí úředníci obratem další teroristické centrum v Drážďanech nebo někde jinde? V Čechách se obvykle rychle poučíme ze špatných příkladů odvedle, takže místní propaganda, která si nechá každou lumpárnu okomentovat jediným správným názorem politologa, nyní sáhla do nejvyššího regálu a pozvala rovnou profesora politologie Miroslava Mareše, který „pozoruje podobné tendence i v českém prostředí“. Můžeme se těšit na „protistátní spiklenecké centrum“ i v režii Fialovy vlády? Byl by to jeden z mnoha momentů, kterým by se přiblížila té gottwaldovské.

