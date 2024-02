„Proto ho volili! A teď?“ Žantovský odhalil Petra Pavla

reklama

Mezitím praskly některé ne právě voňavé skandály – hon v lánské oboře za horu peněz z veřejných zdrojů, určený pro sponzora Pavlovy kampaně, či jakási konference, kterou organizovala na Hradě jakoby z udělání společnost osobně propojená s kancléřkou. Přičemž tam nešlo o malé peníze – vstupenky na tu akci byly až kolem 200 tisíc korun. Jenže obě tyto „lapálie“ už jsou pár měsíců staré a tehdy se nestalo nic. Až dnes. Otázka tedy zní: komu vadí kancléřka?

S touto otázkou je spojena jiná, podstatně důležitější: Kdo nám na Hradě vlastně vládne? Je to generál v. v., nebo „přítel na telefonu“ Petr Kolář, zaměstnanec amerických obchodních a kdovíjakých ještě zájmů? Za odchodem Vohralíkové prý stojí právě Kolář. Že by mu kladla do cesty k prezidentské kanceláři nějaké překážky a chtěla se prosadit jako hlavní po Bohu? Možné to je...

Ale ta věc není vůbec zajímavá z hlediska osobních ambicí jednotlivců, nýbrž z toho geopolitického pohledu. Jsme ještě samostatnou zemí, nebo vazalem někoho jiného? Byl to přece Pavel, kdo se první vyslovil pro odebrání práva veta Česku. On to byl, kdo se aktivně účastní snahy o zrušení Benešových dekretů skrze navrácení majetku Lichtenštejnům. A tak by se dalo pokračovat. Kdo tedy, řekněme to na rovinu, řídí Petra Pavla?

Co o tom ví Petr Žantovský? „Vím o tom, co se dá nalovit na veřejných zdrojích. V těch veřejných zdrojích se dočtete velice zajímavé věci, které před cca rokem, když probíhala prezidentská kampaň a byl nám prezentován posléze vítěz té volby jako člověk, který představuje nové hodnoty, vstupující na Hrad a do Lán a do všech těch dalších zařízení prezentujících funkci prezidenta, takže to je člověk, se kterým přijde, jak říká Limonádový Joe: já se vrátím a se mnou přijde zákon. A to mnoha lidem bylo určitě sympatický, protože třeba se jim zajídaly aféry hradních úředníků minulosti, a tak byli přesvědčeni ani ne o konkrétním člověku, ale o ideji, kterou prezentuje a kterou přenáší. A teď jsme najednou svědky trošku jiné reality,“ popsal Žantovský, že jen za jeden rok se na Hradě vyměnily tři nejdůležitější postavy.

„Odehrával se tam nějaký vnitřní boj, poměrně silný boj o vliv. Jestli na prezidenta, nebo na zakázky nebo na cokoliv jiného. Těžko říct, to my tady asi nerozsoudíme. My se můžeme pouze podivovat nad tím, že v tak krátké době tři nejdůležitější postavy se změnily, vyměnily velmi radikálně, narychlo, bez nějakého většího vysvětlení. A bez většího viditelného důvodu zvenčí. Ano, dozvídáme se, že v tom má trochu prsty pan přítel na telefonu, nebo jak mu pan prezident říká, pan Kolář,“ popsal Žantovský.

Vzhledem k tomu, že to byl právě Kolář, kdo přivedl do týmu prezidenta Pavla kancléřku Janu Vohralíkovou, a najednou by podle všeho měl být tím, kdo způsobuje její odvolání, si Žantovský vysvětluje následovně: „Umím si to interpretovat jediným způsobem. Začala mu překážet, třeba začala být emancipovanější ve svém rozhodování a fungování a méně hleděla na jeho vliv a tak dále.“

Žantovský též připomněl některé ze slibů Petra Pavla, které vyřkl během své prezidentské kampaně, jako třeba že změní morálku na Hradě a že se na Pražském hradě bude vládnout demokraticky a ve prospěch lidu. „Najednou vidím, že se tam zavádějí a rozmáhají – a to ve větší míře než dřív – tyhle velkopanské manýry,“ říká Žantovský s tím, že byl-li by Pavlovým voličem, nutně by mu jeho současné chování a dění na Hradě přinášelo zklamání. „Tento kandidát mě buď vědomě, nebo nevědomě uváděl v omyl.“

Otázkou také je, kdo je hlavou státu a kdo za to dění doopravdy může. „Z čí vůle se to děje? Rozhoduje o tom hlava státu, anebo je tady nějaká stínová hlava státu, která tahá za nitky a říká, co je a není správně?“ ptá se Žantovský.

Na toto téma debatovali Vladimír Franta a Petr Žantovský v dalším pořadu z cyklu O lecčems a mnohém.

