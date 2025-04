„Prudce stoupáme.“ Okamurovi „vlastenci“ slaví. Jsou třetí nejsilnější

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura se raduje z výsledků aktuálního volebního průzkumu agentury NMS Research. Podle jeho slov by dnes SPD spolu s podporujícími stranami – Trikolorou, Svobodnými a hnutím PRO – volilo 12,5 % občanů. To by znamenalo třetí místo mezi nejsilnějšími politickými subjekty.

Okamura slaví 12,5 % a děkuje voličům: „Spojili jsme se. Pro vás.“

Prudce stoupáme! SPD s podporou Svobodných, Trikolory a PRO by nyní volilo 12,5 % občanů a jsme na třetím místě. Vyplývá to z dnešního průzkumu agentury NMS Research. Moc Vám děkuji za důvěru, velmi si vážím Vaší podpory a budeme nadále ze všech sil bojovat za lepší životy našich občanů! Spojili jsme se. Pro vás. Česká republika na 1. místě. Pojďme na to,“ uvedl šéf SPD na sociální síti Facebook.

Podle zveřejněného průzkumu na serveru Novinky by aktuálně volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 28,1 %. Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) by získala 20,9 %, SPD s podporujícími stranami 12,5 % a hnutí STAN 12,2 %. Motoristé by obdrželi 6 %, Piráti 5,9 % a hnutí Stačilo! 5,2 %.

SPD v březnu podepsala s těmito stranami memorandum o spolupráci, a to při veřejném aktu na střeše hotelu Rott v centru Prahy. Dohoda stanovuje, že zástupci Trikolory, Svobodných a hnutí PRO budou v příštích sněmovních volbách kandidovat na kandidátkách SPD. Strany se tak spojují s cílem předejít propadnutí hlasů a dosáhnout silnějšího zastoupení ve Sněmovně.

Po volbách plánují ustavit společný poslanecký klub a dlouhodobě koordinovat svůj politický postup. V memorandu se zároveň zavázali požádat výzkumné agentury, aby nově sčítaly volební preference těchto subjektů dohromady.

SPD se tak podle Okamury opírá o širší podporu a nadále vystupuje jako alternativa vůči současné vládě Petra Fialy. Ve své kampani klade důraz na národní suverenitu, dostupné bydlení, přímou demokracii a odmítání migrace.

Lidé sdíleli s Okamurou radost i nedůvěru k vládě

Pod příspěvkem Tomia Okamury k volebnímu průzkumu, podle kterého by SPD s podporou menších stran získala 12,5 % hlasů, se objevily stovky komentářů vyjadřujících nadšení, podporu, ale i kritiku stávající vlády.

„Mám z toho fakt obrovskou radost. Věřím, porostete ještě víc. Můj tip je mezi 14 až 18 %,“ napsal uživatel Pepa Skopec.

Přidala se k němu i řada dalších podporovatelů, kteří vyjadřovali víru v další růst hnutí a naději na změnu.

Uživatel Petr Baláš uvedl, že podle jeho zkušenosti ve svém okolí „nezná nikoho, kdo by volil SPOLU nebo STAN“, a zpochybnil výši jejich podpory.

Komentářů podobného ladění se objevilo více – lidé často vyjadřovali překvapení a nesouhlas s tím, že by vládní strany měly v průzkumech tak vysoká čísla.

„Nechápu, kdo je může volit,“ napsal další uživatel na adresu koalice SPOLU a premiéra Fialy. Další komentující označili výsledek 32 % pro SPOLU a STAN za „hrůzostrašný“ nebo se ptali, „kdo dává hlasy té verbeži“.

Někteří zpochybňovali samotný průzkum: „Takový výsledek spolu určitě nemají, jen blbnou lidem hlavu. Nevolit nevolitelní,“ zaznělo v dalším z komentářů.

Naopak podpora SPD byla často spojována s vírou v lepší výsledek: několik komentujících tipovalo, že by hnutí mohlo ve volbách získat i až 20 % hlasů.

Hnutí SPD boduje u českých občanů mimo jiné svým dlouhodobě odmítavým postojem k migraci. Ten dnes znovu zdůraznil předseda Tomio Okamura při vystoupení před zahájením jednání Poslanecké sněmovny. Kritizoval vládu Petra Fialy za její podporu migračního paktu Evropské unie i za předložení novely azylového zákona, která podle SPD míří proti zájmům českých občanů.

„Fialova vláda prosadila škodlivý migrační pakt EU a teď se tady předložením novely azylového zákona snaží zachránit propad jejich preferencí. Zařadili tuto novelu na tuto středu. Hnutí SPD prosazuje, abychom nerespektovali migrační pakt EU, který odsouhlasila Fialova vláda. To je to principiální řešení,“ uvedl Okamura před novináři.

Předseda SPD zároveň zdůraznil, že v případě účasti jeho hnutí ve vládě po letošních volbách bude Česko postupovat stejně jako Polsko: „Pak, když bude SPD v příští vládě, stejně jako Polsko nebudeme respektovat migrační pakt EU. Nechceme tu žádné nepřizpůsobivé africké a muslimské migranty.“

Okamura také spojil migrační pakt se zhoršující se bezpečnostní situací v Česku: „V současné době prudce stoupá kriminalita cizinců v České republice, s tím lineárně stoupá i počet nevinných českých obětí. A my chceme bezpečnou a prosperující Českou republiku. Takže pak, když budeme v příští vládě, tohle zarazíme,“ uvedl, že SPD bude chtít zásadně zpřísnit azylová pravidla.

Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje i na další témata, která podle něj voliči považují za klíčová. Patří sem klesající porodnost, nedostatečná podpora zdravotně postižených osob, složitá situace v oblasti bydlení nebo financování pedagogických pracovníků ve školství. SPD zároveň ostře kritizuje zvýšení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas, poukazuje na problémy ve zdravotnictví, kde podle něj stále více občanů nemá svého praktického lékaře, a také upozorňuje na dramatické zdražování potravin.