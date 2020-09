,,Rabovali, kopali ho, on střílel." Trump podpořil střelce a chystá se k akci

reklama

Anketa Je dobře, že Miloš Vystrčil jel na Tchaj-wan? Je to dobře 7% Není to dobře 93% hlasovalo: 783 lidí



Policisté se Blakea snažili zatknout, ten je však i přes namířenou zbraň ignoroval, otevřel dveře svého vozu a začal se natahovat do auta. V tom jej jeden z policistů, Rusten Shesky, popadl za triko a následně sedmkrát vystřelil jeho do zad.



Není jasné, proč se muž do auta natahoval, odpovědí však může být nález po incidentu. Wisconsinský ministr spravedlnosti Josh Kaul totiž později uveřejnil, že se na podlaze auta pod sedačkou řidiče našel nůž.

29letý muž po střelných zraněných zřejmě skončí napůl ochrnutý.



Po incidentu se vzedmuly protesty, které eskalovaly v nepokoje, během nichž došlo k rabování, vypalování obchodů, aut a k dalšímu vandalismu.

.@ElijahSchaffer filmed the moments before the shooting. Rioters were destroying the cars at the auto shop. #KenoshaRiots pic.twitter.com/r6QFyVQKMZ — Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 26, 2020

Místní protesty doprovází i vlna násilí. Právě před tím se místní obyvatelé snažili bránit a někteří svůj majetek chránili i za pomoci zbraně v ruce.

Minulou středu došlo i na střelbu, po níž policie viní 17letého mladíka Kyleho Rittenhouse ze střelby z útočné pušky AR-16. Muž měl zastřelit dva lidi a jednoho těžce zranit.



„Zapojil se do užití střelné zbraně, ať už byla jeho role ve sporu jakákoliv,“ odsoudil pro CNN místní policejní velitel Daniel Miskinis Rittenhouse, jenž čelí obvinění z úmyslné vraždy nebo vražd prvního stupně.



Z videí šířících se po sociálních sítích je však patrné, že bylo na místě vícero ozbrojených lidí a podle některých záběrů se nabízí spíše varianta, že byl mladík pronásledovaný a jakmile je svalen útočníky na zem, tak začne střílet, aby se ochránil. Slyšet lze rovněž vícero výstřelů, které zřejmě nepochází od Rittenhouse.

It sure looks to me like he was defending himself in this picture. I saw him running and a guy run up and try to hit him in the back of the head right before he tripped and then this guy came up and tried to attack him while he was on the ground just before the mob surrounded him pic.twitter.com/VersJSn7WP — Yo (@OutspokenlyNW) August 26, 2020

To, že šlo o nutnou obranu si myslí i americký prezident, podle jehož mínění mladík utíkal z místa protestů a demonstranti by jej zabili, pokud by nezačal střílet. „Snažil se jim utéct ... a pak spadl a oni ho velice násilně napadli. Asi byl v hodně velkých nesnázích... pravděpodobně by ho zabili,“ vyjádřil své přesvědčení o dění.

Rittenhousův právník již dříve uvedl, že mladík jednal v sebeobraně.



Trump se rozhodl, že na místo přijede. „Mohlo by to zvýšit lásku a úctu k naší zemi, a proto přijedu,“ vyjádřil se.

“Well, it could also increase enthusiasm and it could also increase love and respect for our country, and that’s why I’m going,” President Trump says when asked about concerns his visit to Kenosha could exacerbate tensions and increase violence. https://t.co/iMKn1TuJoG pic.twitter.com/OYqK5QjDUD — ABC News Politics (@ABCPolitics) August 31, 2020

„Ne, že by byla Kenosha něco, na čem jsme odvedli dobrou práci,“ poznamenal. „Ale musím vidět lidi, kteří pro mě odvedli tak dobrou práci… Ve státě Wisconsin máme obrovskou podporu, takže jim slibuji, že bude o vše postaráno,“ dodal ke své chystané úterní návštěvě místa.



Opačný názor zastává demokratický guvernér Wisconsinu Tony Evers, ten Trumpa od cesty do města odrazuje. „Obávám se, že vaše přítomnost bude jen bránit našemu uzdravení. Obávám se, že vaše přítomnost jen oddálí naši práci na překonání rozdělení a společném postupu vpřed, “ napsal Evers Trumpovi.



Aby do města přijel Trump, se nehodí ani demokratickému kandidátu na prezidenta Joeu Bidenovi. „Věří někdo, že v Americe bude méně násilí, pokud bude znovu zvolen Donald Trump?“ pustil se do hlavy státu a také pronesl, že sám prezident je právě tím faktorem přispívajícím k nepokojům a rasovým sporům, které letos v létě „pobouřily národ“. Fotogalerie: - Trump for president

Násilí zmítá i další města ve Spojených státech

Násilí na protestech Black Lives Matter a některých krajně levicových skupin již několik měsíců dmýchá napětí na mnoha místech. V Portlandu ve státě Oregon se rozhodli proti násilným protestům vyjádřit Trumpovi příznivci a vše eskalovalo o víkendu, kdy zde byl zastřelen jeden z bělochů.



Muž měl mít spojení na skupinu Patriot Prayer, která ve městě chtěla vystoupit proti již tři měsíce trvajícímu chaosu pod vedením demokratického starosty Teda Wheelera.



Wheeler a Trump se nyní hádají o tom, zdali násilné protesty ukončit. Prezident starostu vyzval k požadavku o vyslání federálních sil, které by obnovily pořádek. Wheeler to však rázně odmítl. Psali jsme: Probuďte se, Trump vyhraje! Zděšení v USA: Jako před 4 lety, padlo Co tu opravdu dělal Pompeo? Ondřej Neff k věci. Dukovany, Rusko a budoucí problém USA Biden si nevybíral, „zaklekly“ na něj černošky. Kdyby se vzepřel, bylo by zle Joe, co se s tebou stalo? Amerikou se šíří video s kandidátem Bidenem, který je hodně mimo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.