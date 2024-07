„Rakušan si mohl dělat, co chtěl.“ Robert Kotzian uspěl, vydoloval ze státu, jak to skutečně bylo

Největší migrační vlna z posledních let zaplavila EU v roce 2015, tedy v době, kdy byl šéf hnutí ANO Andrej Babiš ministrem financí ve vládě tehdejšího sociálního demokrata Bohuslava Sobotky. V lednu 2018 se stal premiérem a zůstal jim až do dalších parlamentních voleb na podzim 2021.

Často opakoval, že společně s maďarským premiérem Viktorem Orbánem při jedné z dlouhých nočních debat v polovině roku 2018 zarazili povinné kvóty na uprchlíky. „Bojovali jsme téměř devět hodin a de facto jsme prosadili, co jsme potřebovali,“ řekl tehdy Andrej Babiš ČT24.

Jenže stávající ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) tvrdí, že když jednal o nedávno přijatém migračním paktu, vycházel z usnesení vlády Andreje Babiše (tzv. Babišova migračního mandátu). Právník, politik, mimo jiné někdejší člen ODS, a analytik Robert Kotzián, autor knihy Politické neziskovky a jejich boj proti západní civilizaci po tomto usnesení vlády dlouze pátral a pátral, až se ho dopátral. A jak sám oznámil, zjistil, jaká je pravda.

Na prvním místě zdůraznil, že tzv. Babišův migrační mandát se výrazně lišil od toho, co se dohadovalo v první polovině roku 2022, během českého předsednictví i od migračního paktu, který byl nakonec schválen.

„Povinná solidarita ve verzi z roku 2020 znamenala pro členské státy, že budou za určitých (pravděpodobných) podmínek povinně provádět buď relokace, nebo tzv. sponzorované návraty. Sponzorovaný návrat byla šílenost, která by znamenala, že by Česká republika finančně podporovala návrat migranta, který připlul např. do Itálie, do země jeho původu. Pokud by se to nepodařilo, což by tak většinou dopadlo, museli bychom si takového migranta převézt do naší země,“ napsal Kotzián na sociální síti X.

Zdůraznil, že Babiš se vždy stavěl proti povinným relokacím, protože odmítal migranty, které by se nepodařilo odpovídajícím způsobem odsunout, přijmout v EU. V tomto duchu prý jednal i ministr vnitra Vít Rakušan, když zdůrazňoval, že „povinné relokace nechceme“.

„Podstatný poznatek je, že Babišův mandát není univerzální a vztahuje se k prakticky úplně jinému mechanismu povinné solidarity, než o kterém v letech 2022 a 2023 jednal Vít Rakušan. Jinak řečeno, migrační pakt doznal od roku 2020 tolika změn, že Babišův migrační mandát byl pro současnou vládu, pokud jde o povinnou solidaritu, prakticky k ničemu,“ uvedl Kotzián s tím, že Rakušan si toho musí být vědom, ale v rámci současné pětikoaliční vlády nevyjednal lepší.

„Vypadá to tedy tak, že vláda Vítu Rakušanovi (STAN) nestanovila pro vyjednávání povinné solidarity prakticky žádné mantinely. Jinak řečeno, Vít Rakušan si do značné míry v této věci mohl dělat, co chtěl. Taky to dělal a podle toho to taky dopadlo. V tak osudové věci, jako je migrace a sdílení migrační zátěže... Pak se je jen těžko divit, že Vít Rakušan během českého předsednictví prosadil povinné offsety, které za určitých podmínek povedou k povinnému přijímání migrantů, přestože dodržel (s jedním otazníkem, ale ten teď nechme stranou) zákaz povinných relokací z Babišova migračního mandátu,“ uzavřel Kotzián.