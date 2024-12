„Revoluce!“ Elon Musk jde na věc. Trump dodal posilu. Strana souhlasí

Donald Trump, budoucí 47. prezident USA, na své sociální síti Truth Social přiblížil, kdo bude v jeho příští vládě pracovat na ministerstvu, které má pod křídla dostat Elon Musk.

Musk prohlašuje, že by mohl reformou státní správy Spojených států ušetřit až 2 biliony dolarů, tedy 2 tisíce miliard dolarů.

A předseda Sněmovny reprezentantů – dolní komory Kongresu – Mike Johnson v televizi Fox News prohlásil, že uvítá, až prezident Donald Trump a jeho administrativa pořádně předělají americkou státní správu tak, aby opět sloužila lidem.

„Za prezidenta Trumpa pořádně foukneme do státní správy a zmenšíme velikost a rozsah vlády. Republikáni Sněmovny reprezentantů a Senátu se těší na zítřejší hostování Elona Muska a Viveka Ramaswamyho, aby prodiskutovali, jak nám může pomoci ministerstvo pro efektivitu vlády,“ doplnil k tématu Johnson na sociální síti X, kterou vlastní Elon Musk.

Sám Musk ve veřejném proslovu zdůraznil, že nechystá nic menšího než revoluci.

„Lidé promluvili. Lidé chtějí změnu a my jim ji dáme! Myslím, že to bude nejtransfomativnější administrativa od založení země. Zatřeseme věcmi. Bude to revoluce,“ hřímal Musk.

