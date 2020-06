„Robotický Bakunin z budoucnosti bazukou zničí Parlamentní listy.“ Ptali jsme se českých anarchistů na Trumpa. Takto to dopadlo

reklama

"Až úroveň chemtrails na plackoplanetě dosáhne požadované úrovně, navrátí se robotický Bakunin z budoucnosti ovládané raptiliany a bazukou zničí Parlamentní listy," napsal na Facebook jakýsi Štěpán Spínák. Anarchistům, přesněji Anarchistické federaci, jsme napsali devět běžných otázek. Dali je na Facebook a následně přišly reakce jejich podporovatelů...

Trump proti Antifě

Anarchistická federace dala na svůj Facebook naše otázky s tím, že neví, co na tyto bláboly odpovědět, aby jí poradili lidé v komentářích. ParlamentníListy.cz zaslaly anarchistům několik otázek ohledně současnosti. První dvě se týkají amerického prezdenta Donalda Trumpa a jeho snahy zařadit Antifu na seznam teroristických organizací. Nejdříve jsme však otázky poslali na server Antifa.cz. Ten je nejspíše ve stadiu klinické smrti, neboť poslední příspěvěk je tam z poloviny minulého roku. Žádná odezva. Tak jsme stejné dotazy zaslali i Anarchistické federaci.

Je celkem zajímavé, že hned po zveřejnění otázek ParlamentníchListů.cz se Anarchistická federace začala ke Trumpovi vyjadřovat více než předtím. Tak například: "Trump pokračuje ve svém tažení ve snaze vytvořit v USA vnitřního nepřítele, proti kterému se jeho voliči před volbami sjednotí. Když už jste nepřítele pojmenovali, třeba Antifa, je ještě dobré mít logo pro svou kampaň. Ideálně symbol, který se používal v nacistických koncentračních táborech pro politické vězně..." Anebo: "Lidé v Seattlu na území šesti bloků vytvořili autonomní zónu - barikády brání ve vjezdu policii, v ulicích se rozdává jídlo, jsou likvidovány kamerové systémy."

Píseň o Antifě

Kupodivu v odpovědích podporovatelů Antify nejsou skoro žádné vulgárnosti. Asi největší urážkou redaktora ParlamentníchListů.cz bylo, když Daniel Beneš napsal: "Ty otázky vymýšlelo pětileté dítě?" Pak přišly dokonce i příspěvky podpory, že by se mělo na dotazy jednoznačně odpovědět a tak dále. "A nešlo by, že by si nechal ty otázky zodpovědět od nějakého fašisty a pak si je sám znegoval?" Tak odpověděl Jan Novák.

Další otázky se týkaly amerického hudebníka Ala Jourgensena, který založil industriální metalovou kapelu Ministry a vytvořil dosti sugestivní klip Antifa. Jourgensen je znám svým pozitivním přístupem k drogám a mimo jiné říká: "Antifa je pro fašistická média jako vyser si oko, ale mluvím hlavně o zemích jako Španělsko a Itálie. A tam jsou organizace velmi dobře koordinované. Nevěřím v koordinované levičáky a pravičáky, ale věřím, že by lidé měli zůstat sami sebou. A podle mě je většina Antify taková, že nehraje každý den počítačové hry, nestará se o to, co si má obléct a tak dále. Většina Antify se o tyto sračky nestará."

Bakunin a děda Kropotkin

Když ParlamentníListy.cz oslovily politologa a autora Průvodce anarchismem a spoluautora knihy Anarchismus: svoboda proti moci Ondřeje Slačálka, napsal, že nechce mít s Parlamentními listy nic společného kvůli jejich postojům v době uprchlické krize. V roce 2015 na serveru Novinky.cz uvedl, že "k anarchismu jsem se hlavně pročetl - od surrealistů přes některé undergroundové básníky až po představitele ekologického myšlení". Názorovou nejednotnost anarchistů prý dobře vyjadřuje věta z anarchistického časopisu Komuna z roku 1907: "Sejdou-li se tři anarchisté, mají bezpečně alespoň pět navzájem se vylučujících názorů světových."

Na serveru Revolta se píše, že anarchisty v Česku vede jen "několik jednotlivců, okolo kterých se točí celé anarchistické, antifašistické a squatterské hnutí čítající něco mezi sto až dvěma sty aktivistů". Jsou jimi prý Václav Šroub, který v roce 2005 v Mlýnci na Tachovsku nahlašoval policií později rozehnanou technopárty CzechTek. Dále Vít Komrska, vůdčí osobnost Anarchistické federace, Jan RevaBoy Němec, který prý tvoří spojnici mezi Antifašistickou akcí a squattery, Lukáš Borl, který stál podle policie u založení Sítě revolučních buněk, vypaloval policejní auta a vydíral provozovatele restaurace Řízkárna, ale soudní jednání v Mostě ohledně těchto obvinění stále pokračuje, a nakonec jan Hanuš, který je jako Houdy provázán s českou punkovou scénou.

Trump je kokot

"Může to být příležitost, jak prezentovat anarchistické názory. Možná se pak o anarchisty bude zajímat i někdo jiný než orgány činné v trestním řízení," napsal na Facebook Karel Hyka. "Nereagoval bych na to," sdělil zase Petr Němec. Kompletní odpovědi na dotazy sepsal pouze Jakub Utopia. Donald Trump je prý kokot a plácá, protože hledá někoho, na koho bude moct svést vše, co nemá pod kontrolou. Na post amerického prezidenta by ale nechtěl ani opozičního kandidáta Joe Bidena. Song Ministry je fajn vypalovačka a EU se podle něj neroztříštila podle Bakuninových představ. Rusko a Čínu vnímá negativně a anonymní jsou anarchisti, jak napsal, kvůli bezpečnosti.

Na stránkách Antifa.cz ve vysvětlení Kdo jsme? anarchisté píší, že odmítají nálepku extremisté. Na stát nespoléhají proto, že si pozvolna uzurpuje kontrolu nad čím dál větším počtem oblastí veřejného života, kterou zdůvodňuje zájmem o bezpečnost občanů, avšak v praxi směřuje ke stále větší kontrole jednotlivých lidí. Jejich nedůvěra k policii vychází z toho, že je servisní organizací státu určenou k represím a problém fašismu nevyřeší. Dále odmítají spolupráci s politickými stranami, komunisty a neziskovými organizacemi. Nezařazují se na pravici ani na levici proto, že vycházejí z anarchistických principů a respektují individuální svobodu i společenskou solidaritu a současně odmítají neoliberalismus i státní přerozdělování. V boji proti fašismu jsou ochotni použít i násilí, protože mimo jiné fašismus není mrtvou filosofií, fašismus je politickým stylem, který vychází z víry v nadřazenost určitých skupin a který popírá principy rovnosti, samosprávy, svobody a sociálních práv.

