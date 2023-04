„Roz*serete to.“ Po Stanjurově výstupu šok příznivců Fialy. To už nezvládnou

Pivo, ubytování, kadeřnictví, odvoz odpadu a řada dalších položek by zdražily, pokud by prošel současný návrh z pera ministra financí Zbyňka Stanjury, který místo tří sazeb DPH zavádí jen dvě. Už se ozývá kritika, že zdražení pomůže obchodním řetězcům a dopadne na ty sociálně nejslabší. Pivo by mohlo zdražit „o búra“, čili o pět korun. Vláda je pod palbou i svých příznivců. „ODS fakt rozesere celej rozpočet jen kvůli tomu, že nechce přiznat chybu,“ řekl jeden z nich s odkazem na to, že Fialova strana dříve snížila daně z příjmů. Jiný zastánce vlády neví, jak má obhajovat růst vodného a stočného a zároveň snížení daně z hazardu.

Do nejvyšší sazby by měly nově spadat například vodné a stočné, platby za teplo, za ubytovací služby, lístky na sportovní a kulturní akce, opravy obuvi, kadeřnické služby. Z prostřední sazby DPH by se do nejvyšší přesunuly sběr komunálního odpadu, služby autorů a umělců nebo například palivové dřevo. A 21% DPH by občané nově také platili, pokud by si dali čepované pivo. Kvůli konci desetiprocentní sazby si pak připlatí ti, kdo kupují léky, jezdí veřejnou dopravou, stravují se ve stravovacích službách, užívají bezlepkové výrobky a kupují knihy, noviny a časopisy. Konečnou dohodu na položkách chce koalice dle ČT představit do konce dubna. Stanjura se vyjádřil, že v nejnižší sazbě mají zůstat jen sociálně nejcitlivější položky.

Stajurovo zdražování se už setkává s kritikou, třeba u koaličních Pirátů, kterým se nelíbí přesun ubytovacích služeb. Ty totiž zahrnují i koleje pro studenty.

Ministr financí @Zbynek_Stanjura navrhuje navýšit daň na ubytovací služby. To by dopadlo mimo jiné na studenty a studentky, kteří bydlí na vysokoškolských kolejí. Jak správně připomněl @JakubMichalek19 ??‍??, ti už dnes platí za ubytování rekordní částky. Touto cestou, prosím, ne! — Kateřina Stojanová (@KaterinaStojan) April 10, 2023

Ozval se i expert na právo ve zdravotnictví, Ondřej Dostál. Ten míní, že pokud vláda chtěla udržovat sociální aspekt, tak se jí to moc nepovedlo a další úhrady za pojištěnce z kapes pojišťoven půjdou do miliard. A doplnil také, že zvýšení sazby u piva bude v praxi znamenat „búra“ neboli pět korun navíc za každé.

Abychom nezapomněli: Zrušení nejnižší sazby znamená růst DPH u léků z 10 % na 14 %. Pokud @Zbynek_Stanjura říká: „Já doporučuji zohlednit sociální nebo zdravotní aspekt...“, tak to moc netrefil. Vyšší DPH na léky se propíše i do úhrad zdr. pojišťoven, minus několik miliard.



Zdroj:… https://t.co/J6autwNK9f pic.twitter.com/80AAaFSDPf — Ondřej Dostál (@dostalondrej) April 10, 2023

Z řad opozice zaznělo od Karla Havlíčka, že výběr daní musí být efektivní, ale k tomu si současná vláda jeden nástroj zrušila, totiž EET. „Daně můžete snižovat, když je důsledně vybíráte. Alespoň tak jsme to dělali my. Tato ‚pravicová‘ vláda nejdříve zruší EET, nažene firmy do šedé zóny a když přijde o příjmy do rozpočtu, tak navrhne za stejné služby zvýšení daní. To nevymyslíš,“ pravil.

Ozval se také bývalý hejtman za ČSSD Michal Hašek. „Toto není borec na konec. Toto je návrh vládní koalice na změny sazeb DPH. Komentář ať si každý udělá po přečtení … třeba studenti na kolejích jistě uvítají změnu DPH o 11% … my všichni totéž u vodného, stočného či tepla … o 4 % zvýšení DPH u léků, veřejné dopravy či stravovacích služeb … snížení DPH na potraviny z 15 na 14 % vypadá po výše uvedeném spíše jako provokace a výsměch … no, on nás všechny zase nějaký ten poradce či podržtaška přinejhorším pošle na nákupy do Polska…“ narážel na slova ekonoma Štěpána Křečka.

Očekávatelně ani SPD není pro toto zvýšení daní. „Hnutí SPD s tímto návrhem zásadně nesouhlasí. Pro Ukrajince vláda jen za poslední rok utratila i na dluh přes 50 miliard korun, ale naše občany nadále sdírá z kůže?“ brojí Okamura a vyzývá k podpoře své strany.

Ani komunistická europoslankyně Kateřina Konečná nemlčí. „Já nechápu, proč ČT24 tak nekriticky přejímá slovník Stanjury! Tato ‚reforma‘ totiž žádnou reformou není! Je to prachsprosté zdražení, kterým ministr financí vytáhne z kapes občanů další miliardy do děravé státní kasy. A opět se bál obrátit na banky, nadnárodní korporace aj., jež mají ČR za ráj. Mimochodem ta ‚snížená‘ 14% sazba DPH bude nejvyšší v EU,“ porovnala.

Daně můžete snižovat, když je důsledně vybíráte. Alespoň tak jsme to dělali my.

Tato "pravicová" vláda nejdříve zruší EET, nažene firmy do šedé zóny a když přijde o příjmy do rozpočtu, tak navrhne za stejné služby zvýšení daní. To nevymyslíš. https://t.co/h4mPW7SD6z — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) April 10, 2023

Starosta Brna-Židenic Petr Kunc pak připomenul, že zvýšení daní u položek denní potřeby by podle ČT mělo zároveň doprovázet snížení daně z hazardu.

Zvýšíme daň na teplo a vodu, zvýšíme DPH na léky a bezlepkové výrobky (sic!) a snížíme daň z loterií?

8. 4. 2023 @CT24zive

Umí mi to někdo prosím vysvětlit? https://t.co/NyZAsweByA pic.twitter.com/nYNvbfRhYq — Petr Kunc (@kunc_zidenice) April 10, 2023

Dokonce i člen provládních ultras Lukáš Valenta se vlády táže: „Jak mám prosím obhajovat vládní politiku, když z vaší dílny vypadne současně zvýšení DPH na vodu, léky a současně snížení DPH na hazard? Díky, nevím si s tím úplně rady.“ A dodal: „Pro proruské aktivisty typu Zwyrtek nebo Rajchl doplníme, že z hazardu se neplatí DPH, ale daň z hazardu. Pro případ, že by tihle extremisté zase chtěli dělat legrace pro své slaboduché publikum.“

Navrhované zvýšení DPH nicméně bude voda na mlýn pro řečníky na plánované nedělní demonstraci pořádané předsedou strany PRO, Jindřichem Rajchlem.

„Každý krok správným směrem (aktuálně reforma DPH) je provázen kopancem do tváře svých voličů (podpora hazardu). Ptám se proč, SPOLU, pane Fialo a Stanjuro?A hlavně se ptám TOP 09 a Markéty Pekarové – přejdeme to opět mlčením jako pokorný přívěšek koalice?“ posteskl si topkař Igor Adamovič.

*pro proruské aktivisty typu Zwyrtek nebo Rajchl doplníme, že z hazardu se neplatí DPH, ale daň z hazardu. Pro případ, že by tihle extremisté zase chtěli dělat legrace pro své slaboduché publikum?? — Lukáš Valenta (@Lukas__Valenta) April 10, 2023

Každý krok správným směrem (aktuálně reforma DPH) je provázen kopancem do tváře svých voličů (podpora hazardu).

Ptám se proč, @SpoluKoalice, @P_Fiala, @Zbynek_Stanjura?



A hlavně se ptám @TOP09cz a @market_a – přejdeme to opět mlčením jako pokorný přívěšek koalice? — Ihadamovic (@IgorHAdamovic) April 11, 2023

Ke zdražení stočného a vodného se ozval předseda České asociace elektronických komunikací Rostislav Kocman: „My se doma dlouhodobě snažíme omezovat spotřebu pitné vody, myslím, že splachovat záchody můžeme studnou a zahradu zalévat dešťovkou, ale vidím, že kromě ekologie tu bude stále víc ekonomických důvodů mít minimum čehokoliv z centrálních zdrojů.“

A doplnil: „Daně mají vyjadřovat politiku státu. Ta může být různá, ale občané a firmy musejí mít pocit, že daně odpovídají servisu státu. Jaké politice odpovídá zvýšení DPH u vody než ‚domácnosti můžeme snadno oholit‘? Tohle nemůže dopadnout pro vládu dobře.“

My se doma dlouhodobě snažíme omezovat spotřebu pitné vody, myslím, že splachovat záchody můžeme studnou a zahradu zalévat dešťovkou, ale vidím, že kromě ekologie tu bude stále víc ekonomických důvodů mít minimum čehokoliv z centrálních zdrojů ??https://t.co/ruaEbJWBF2 — Rostislav Kocman (@rostman) April 11, 2023

A ještě jedna poznámka k DPH – daně mají vyjadřovat politiku státu. Ta může být různá, ale občané a firmy musejí mít pocit, že daně odpovídají servisu státu.

Jaké politice odpovídá zvýšení DPH u vody než "domácnosti můžeme snadno oholit"?

Tohle nemůže dopadnout pro vládu dobře ??‍>? — Rostislav Kocman (@rostman) April 11, 2023

„Pokud vláda zvýší DPH zrušením její stávající nejnižší sazby, vezme si zpět zhruba čtvrtinu peněz, které lidem zůstaly v kapse díky takzvanému zrušení superhrubé mzdy. Ovšem ze zrušení superhrubé mzdy četné sociálně nejzranitelnější domácnosti nic neměly, neboť prakticky žádnou daň z příjmu neplatí. Zato zmíněným zvýšením DPH si tyto domácnosti pohorší, jelikož zdraží věci jako voda nebo léky, bez nichž se prostě obejít nelze,“ okomentoval suše situaci ekonom Lukáš Kovanda.

O superhrubé mzdě hovořil i sázkař Michal Sirový, který podotkl, že by sice zvýšení mělo přinést 20 miliard, ale superhrubá mzda přinášela o 100 miliard více. „ODS fakt rozesere celej rozpočet jen kvůli tomu, že nechce přiznat chybu,“ řekl.

„Celá ta věc se zvyšováním DPH jen podtrhuje to, co jsme viděli v případě toho, jak Vít Rakušan řešil Českou poštu, nebo co se dělo při vyjednávání v Praze. Koalice SPOLU je i po těch letech v opozici vyprázdněná intelektuálně, manažersky i politicky. Schillerová a Havlíče vedle…“ soudí komik Luděk Staněk. „Jako zvýšit DPH za vodu a teplo vypadá taky jako super návrh. Po tom, co všichni teď taktak vybrali zatáčku s elektrikou a plynem a co máme jezdit nakupovat jídlo do Polska, je to super dvojnásob. Jim se po tom Babišovi fakt stejská snad ještě víc než jeho voličům,“ řekl ještě o vládě.

Pokud vláda zvýší DPH zrušením její stávající nejnižší sazby, “vezme si zpět” zhruba čtvrtinu peněz, které lidem zůstaly v kapse díky takzvanému zrušení superhrubé mzdy. Ovšem ze zrušení superhrubé mzdy četné sociálně nejzranitelnější domácnosti nic neměly, neboť prakticky žádnou… — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) April 10, 2023

Změny DPH – například vyšší sazba na vodné a stočné, teplo – mají podle Ministerstva financí přinést do rozpočtu asi 20 miliard Kč.



Pro představu: Zrušení superhrubé mzdy udělalo sekyru 100+ miliard Kč.



ODS fakt rozesere celej rozpočet jen kvůli tomu, že nechce přiznat chybu??? — Michal Sirový ??? (@sssirda) April 10, 2023

Cela ta věc se zvysovanim DPH jen podtrhuje to, co jsme viděli v případě toho, jak Vit Rakusan resil Ceskou postu, nebo co se delo pri vyjednavani v Praze. Koalice SPOLU je i po tech letech v opozici vyprazdnena intelektualne, manazersky i politicky.

Schillerova a Havlicek vedle… — Ludek Stanek (@LudekStanek) April 10, 2023

Jako zvysit DPH za vodu a teplo vypada taky jako super navrh. Po tom, co vsichni ted taktak vybrali zatacku s elektrikou a plynem a co mame jezdit nakupovat jidlo do Polska je to super dvojnasob.



Jim se po tom Babisovi fakt stejska snad jeste vic nez jeho volicum. https://t.co/PksxmcZwAf — Ludek Stanek (@LudekStanek) April 10, 2023

Kovanda se k věci vyjádřil obsáhleji, konstatoval, že zvýšení daní zvýší zároveň i inflaci. „Zdražilo by léky, vodu a pomohlo k vyšším ziskům obchodním řetězcům,“ říká. A i když se tím zjednodušší daňový systém, v praxi je to stále zvýšení daňové zátěže.

„Vláda se přitom ‚schová‘ za obchodníky a prodejce, protože DPH je daň nepřímá, takže lidé budou často za předpokládané související zdražení spílat právě obchodníkovi či prodejci, a nikoli vládě, která přitom bude skutečným původcem zdražení,“ varuje.

„Vedle státu by na daňové rošádě mohli vydělat také někteří obchodníci a prodejci. Při ‚kompenzačním‘ snížení sazby DPH z patnácti na čtrnáct procent by jej totiž nepromítli zcela do odpovídajícího snížení cen pro koncové zákazníky, ale třeba jen zčásti nebo také vůbec. Zbytek by si nechali v kapse. Ale i kdyby promítli do koncové ceny celé snížení daně, při nížení DPH o pouhý procentní bod, z patnácti na čtrnáct procent, by si zákazník ani moc ničeho nevšiml,“ dodává Kovanda, který konstatuje, že vláda tak porušuje svůj slib nezvyšovat daně.

Zrušení nejnižší sazby DPH státu „přihraje“ 24 miliard korun ročně, ale zvýší inflaci. Zdražilo by to léky, vodu a pomohlo k vyšším ziskům obchodním řetězcům.



Chystané změny daně z přidané hodnoty jsou vlastně zvýšením daně, v rozporu s původními sliby vládních stran. Ministerstvo… — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) April 10, 2023

Kvůli tomu si do vlády rýpl i lékař Lukáš Pollert.

Je pořád tento předvolební slib aktuální?



(Pivo, vodné a stočné v nejvyšší sazbě DPH, navrhuje Stanjura) pic.twitter.com/bCVXGo4yKT — Lukáš Pollert (@pollert11) April 11, 2023

