„S*ance“. Slavný Čech odsoudil nové české filmy. Raději nečíst

Daniel Vávra nechodí pro ostrá slova daleko. Ve veřejném protoru používá i výrazy jako debilové a občas se nezdráhá použít i vulgárnější. Nejinak tomu bylo i v jeho komentářích k českým filmům, které v poslední době zhlédl. Použil i slovo „sra*ec“.

V prvních bodech kritiky však začal zvolna. Na konto českých filmů, nečastěji prý komedií za pět korun, by se prý člověk musel stydět a podle Vávry nemá smyl na ně chodit do kina.

„1. Normální člověk se musí stydět chodit na české filmy. Kdyby mě tam někdo viděl, byla by to hrozná ostuda.

2. Šmíra komedií se za poslední roky natočilo neuvěřitelné množství a je překvapivé, že jsou tak hrozné, že je ani nedávají v televizích, které je koprodukují.

3. Některé mají vlastně i docela potenciál, kdyby to točil někdo, kdo na to nesere a stálo to víc jak 5 korun.

4. Ve všech hraje Anna Polívková.

5.Ve většině hraje Langmajer.

6. Velkým hitem zřejmě byl Špindl, což je opravdu megasranec bez náznaku děje.

7. Co je ovšem Špindl proti Prázdninám v Provence. To je next level. Sranec galaktických rozměrů.

8. U všeho hraje čupr kůl rokec muzika z devadesátých let.

9. Kolečko (Most) napsal Bajkeři. Je to stejnej sranec se žlutým sunny filtrem jako všechny ostatní, ale občas jsem se smál.

9. Dnes koukáme na Probudím se zítra. Nejlíp v tom hraje Čvančarová. Kdyby to točil někdo jiný a jinak, vlastně by to mohla bejt i prdel, ale je to stejná telenovela, odfláklost jako ostatní srance.

10. Proč to někdo točí?

11. Chodíte na to někdo do kina?

12. Nestydíte se přitom trochu?

13. Mám chuť vyrazit do kina na Případ mrtvého nebožtíka. Vypadá to kvalitně,“ zaznamenal na sociální síti Facebook pár svých postřehů.

V diskusi pod příspěvkem upozornil, že některé české filmy jsou přece jen dobré. Jako např. Padesátka z roku 2015, která není nijak převratně hodnocená na serveru Česko-slovenské filmové databáze, kde má 53 procent.

