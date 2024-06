„Satelitem sledují, zda pěstujeme, co máme.“ Naštvaní zemědělci v eurovolbách

V členských státech EU si stovky milionů lidí volí své zástupce do Evropského parlamentu. V Česku se již volební místnosti uzavřely, ale v jiných zemích se volí až dnes. A zatímco v Česku jste si mohli zvolit i stranu, která se odvolává na marťany, v dalších státech EU si můžete zvolit podobné zvláštní strany.

V Německu jste mohli hlasovat pro „Stranu pro výzkum konvenčního lékařského omlazení“. Chce zkoumat věčný život („Kde chceš žít za 800 let?“). Vedle toho můžete v Maďarsku zvolit i stranu s dvouocasými psy. Slibuje voličům věčný život a pivo zdarma.

O těchto a dalších podobných bizarních stranách informuje server německého deníku Bild.

Ve Španělsku zase jedna strana, konkrétně „Escaños en Blanco“, říká, že v žádném případě nebude zastupovat své voliče. „V případě úspěchu ve volbách vyhlašuje okamžité seberozpuštění. Cílem strany (v překladu ,prázdná poslanecká křesla') je zviditelnit blok nevoličů – prostřednictvím prázdných míst,“ napsal deník Bild.

Ve Švédsku lidé mohou dát hlas i straně s názvem „Více golfu, méně trablů“.

nezisková organizace National Public Radio (NPR) upozorňuje, že přes možné kontroverzní strany, které lze v členských státech EU volit, jde v těchto evropských volbách o hodně. Především evropští zemědělci by prý mohli notně zamávat politickým fungováním Evropské unie.

Dokládá to příběh Antonyho Lee z německé spolkové země Dolní Sasko, který spoluorganizoval protesty farmářů proti Green Dealu. Tento muž kandiduje do parlamentu a NPR podotkla, že tento farmář rozjel YouTube kanál, na němž získal přes 24 milionů zhlédnutí.

„Každé tři dny přelétají satelity nad naším majetkem, našimi poli,“ prozradil Lee a ukazuje na oblohu. „A pak si každý farmář musí stáhnout aplikaci a dostáváme zprávy, které říkají: ‚Na vašem poli v ten a ten den není něco v pořádku. Vyfoťte se a pošlete nám tento obrázek.‘ Tak šílené to teď začalo být. … Pokud vám satelitní snímek ukáže nebo ukáže vládě, že něco není v pořádku, takže když řeknete, že pěstujeme pšenici a (místo toho) pěstujete kukuřici, automaticky jim to pošle zprávu, že je něco špatně.“

Podle údajů společnosti Verisk Maplecroft, která se zabývá údaji o rizicích, letos zemědělci ve všech částech Evropy uspořádali více než 4000 protestů, což je o 300 % více než v loňském roce. Jedny štve Green Deal, druhé dovozy zemědělské produkce ze zemí mimo EU, např. z Ukrajiny, a třetí vytáčí snižování nebo rušení zemědělských dotací.

Dovoz ze zemí mimo EU sráží ceny a zemědělci začínají mít v zemích EU finanční problémy.

„Chci říct, že v případě evropských farmářů mluvíme o relativně malých farmářích, kteří jsou dobří ve svém zemědělství,“ uvedl Alan Matthews, bývalý profesor evropské zemědělské politiky na Trinity College v Dublinu. „Nyní je ale žádáme, aby byli – kromě farmáře a samozřejmě finančního manažera –, aby byli částečně ekology a částečně ochránci přírody. … Musí vědět, jak ovlivňují emise skleníkových plynů. Existuje tedy celá řada dalších povinností, požadavků, chcete-li, které od farmářů požadujeme,“ pokračoval.

Americká nezisková organizace k tomu poznamenala, že zemědělství se podle Evropské komise podílí 10 % na celkových emisích skleníkových plynů v EU, zejména prostřednictvím metanu a oxidu dusného.

„Lee kandiduje do Evropského parlamentu za pravicovou stranu Svobodní voliči. Upoutal pozornost médií tím, že obvinil politiky z toho, že chtějí zabrat farmářům půdu pro stavbu obydlí pro uprchlíky, pro což nepředložil žádné důkazy. Lee nad touto kritikou krčí rameny a říká, že nepatří ke krajní pravici. Říká, že je prostě rodinný farmář, který chce, aby EU vrátila více rozhodovacích pravomocí těm, kdo obdělávají půdu a živí Evropu,“ napsal server.

Na velký tlak na rozvolnění Green Dealu upozornil i server listu Financial Times. Rozvolnění Green Dealu spočívá ve snaze rozvolnit podmínky, za kterých o sobě mohou firmy tvrdit, že se chovají ekologicky.

Tento zjednodušený proces by umožnil společnostem, aby za určitých okolností samy posoudily, zda jsou jimi uváděná tvrzení vědecky věrohodná, aby se tak umožnila „rovnováha mezi ochranou spotřebitele a administrativní a finanční zátěží pro hospodářské subjekty“, uvádí se v dokumentu, do něhož měl Financial Times možnost nahlédnout.

Firmy by měly mít možnost popsat samy sebe jako ekologicky odpovědné, pokud na jedné straně zatíží životní prostředí, ale současně toto znečišťování životního prostředí kompenzuje jinde.

Postoj vlád EU však znamená, že „společnost, která velmi znečišťuje životní prostředí, jako je letecká nebo ropná společnost, může tvrdit, že je klimaticky neutrální, a pak jen malým písmem vysvětlit, že 99 % emisí bylo kompenzováno“, uvedla Margaux Le Gallouová, programová manažerka neziskové ekologické skupiny Environmental Coalition on Standards.