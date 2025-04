„Sebevražda Dominika Haška.“ Ovečkinův rekord provází ostrá salva

Ruský hokejista Alexandr Ovečkin včera překonal rekord Wayna Gretzkého v počtu vstřelených gólů v NHL. Svůj 895. gól dal Ovečkin v 28. minutě zápasu proti New York Islanders.

Na to, že bude Gretzkého rekord překonán, upozornil den před zápasem bývalý český hokejista Dominik Hašek. Hašek na sociální síti X upozornil na to, že Ovečkin se nikdy veřejně nevymezil proti ruské imperialistické válce na Ukrajině a nese morální odpovědnost za následky své veřejné prezentace. Hašek poukázal i na to, že Ovečkin musí žít s vědomím, že jeho veřejné vystupování mohlo přispět k obrovskému množství obětí války včetně Rusů.

„Zda ho to těší, je mu to lhostejné, nebo ho to mrzí, nevíme. Co však víme jistě, je, že NHL mu to nejen umožnila, ale dokonce ho v tom 3 roky a 40 dní podporovala!“ uvedl Hašek, že i NHL nese odpovědnost na „zabitých a zmrzačených“ lidech v ruské válce na Ukrajině. Již v minulosti Hašek na X hovořil o NHL coby o „nejlepší reklamě“ na ruskou válku a ruské zločiny.

V souvislosti s blížícím se překonáním rekordu Waynea Gretzkého Hašek už koncem března vyzval hokejové fanoušky, aby přemýšleli o důsledcích svého oslavování tohoto milníku. Nabádal je, aby si uvědomili, že tleskáním ruskému hráči Ovečkinovi, tleskají i celému Rusku a zločinům, které páchá.

In the coming days, a Russian citizen, who has never condemned the Russian imperialist war in Ukraine, will break the @NHL goal scoring record. Because this person has never officially condemned the Russian war and Russian crimes, he will have to live with the knowledge for the…