„Setkání cenzorů.“ Neziskovky, sítě, uprostřed Brusel. Získali informace a pustili ven

„Rádi bychom vás informovali o zásadních věcech, které se dějí v souvislosti s cenzurou na sociálních sítích,“ řekl ve videu na sociálních sítích europoslanec za hnutí Republika Milan Uhrík. Ten uplatnil své právo získávat z Evropské komise informace. „Zeptal jsem se Evropské komise, zda je pravda, že se Komise účastní pracovních setkání nevládních organizací a sociálních sítí týkajících se zavedení cenzury na internetu a na sociálních sítích a komisař Breton, evropský komisař pro vnitřní trh, mi skutečně potvrdil, že se Komise takových setkání účastní,“ řekl Uhrik.

Podle získaných informací Komise nemá pravomoc vydávat příkazy na odstranění určeného obsahu, ale diskusi mezi neziskovým sektorem uplatňujícím boj proti dezinformacím a mezi sociálními sítěmi Komise podle europoslance moderuje. „Pravděpodobně nemá pravomoc vydávat příkazy k odstranění obsahu, ale účastnil se těchto schůzek jako jakýsi prostředník, který se ujistil, že taková setkání plní zadaný účel.“

Podle informací získaných europoslancem Uhríkem boj s dezinformacemi řeší neziskové organizace se sociálními sítěmi. V jejich středu pak sedí zástupci Evropské komise a diskusi moderují. „Jsou to doslova cenzurní setkání, kde nevládní organizace sedí na jedné straně stolu, na druhé straně sedí zástupci sociálních sítí, jako jsou Facebook, Instagram, TikTok a podobně, a ve středu sedí Evropská komise, která zajišťuje, aby se tam diskutovalo a aby byl odstraněn špatný obsah, který by mohl ublížit,“ řekl Uhrík.

„Bohužel v Německu cenzura již pokročila. Německá vláda jmenovala prvního oficiálního cenzora. Navenek se říká, že je to neutrální organizace, že je neutrální neziskovka, ale když se podíváte na to, kdo to je, uvidíte, že jsou to levicoví extremisté,“ varoval Petr Bystroň před neziskovou organizací REspekt!, která má moderaci v Německu na starost. „Rudou komunistickou hvězdu už mají ve svém logu,“ poznamenal Bystroň.

Podle Bystroně je jasné, že nezisková organizace je vedená levicovými extremisty, protože ji pověřila vládní strana Zelených. „A celá tato neziskovka byla pověřena institucí, která je vedena Zelenými, která spadá pod Zelené. Je placená ze státních peněz z ministerstev ovládaných Zelenými, takže je jasné, že jde o levicovou, až levicově extremistickou organizaci. Podívejte se, kdo je hlavou této organizace, je to muslim, který se chodí do Mekky modlit, takže přesně víme, kterým směrem se tito neutrální lidé a tyto věci, které mají být neutrální, vydají,“ varoval Bystroň před neziskovkou.

Samotná nezisková organizace REspekt! popisuje, že svou práci dělá zodpovědně a s radostí. „To, co nás spojuje, je náš společný závazek k lepší vzájemné interakci na internetu a naše práce proti projevům nenávisti, konspiračním příběhům a falešným zprávám. Děláme to – i když to není vždy snadné – se spoustou zábavy a přesvědčením, že děláme něco dobrého!“ stojí na webu neziskové organizace.

Slova se ujal druhý europoslanec za hnutí Republika Milan Mazurek. Ten popsal novodobé hlídače obsahu. „Tito takzvaní nahlasovači obsahu jsou prostě klasičtí novodobí bonzáci, estébáci, jejichž úkolem je cenzurovat vlastence, cenzurovat patrioty, cenzurovat ty, kteří mají prostě pravdu, aby tato extremistická vláda, která dnes vládne v Evropské unii, mohla pokračovat,“ vypálil Mazurek.

A dodal, že právě nyní se v Evropském parlamentu projednává další potřeba moderace obsahu internetu. „V současné době to můžeme vidět v Evropském parlamentu, kde se opět diskutuje o potřebě cenzury internetu, a my, vlastenečtí, jsme ti, kdo tyto věci odmítáme. Vždy budeme hájit svobodu a práva občanů svobodně se vyjadřovat a myslet,“ zakončil Mazurek.

