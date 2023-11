„Sexuální útoky migrantů na denním pořádku.“ Lajkovali a europarlament je stíhá

reklama

Čtveřice polských europoslanců se strany Právo a Spravedlnost a spřízněné strany Suverénní Polsko byla obviněna norským aktivistou Rafalem Gawelem, který je přitom sám v Polsku odsouzen za finanční zpronevěru a v současné době je hledán policií.

Gaweł obvinil europoslance z „páchání rasistických trestných činů na polské půdě“ tím, že na sociálních sítích přeposílali nebo lajkovali volební spot PiS z kampaně před komunálními volbami v roce 2018. Spot pojednával o nebezpečí přílivu nelegálních přistěhovalců do Evropy.

Klip představoval smyšlenou reportáž zasazenou do roku 2020, která se snažila obvinit opoziční stranu Občanská platforma (PO) z vlny kriminality poté, co do země vpustila tisíce muslimských žadatelů o azyl.

„Uplynul rok od chvíle, kdy Občanská platforma zlikvidovala krajské úřady,“ oznamuje fiktivní moderátor televizních zpráv. V klipu pak zazní zprávy o „enklávách imigrantů“ a o tom, že „sexuální útoky se staly každodenní záležitostí“. Komentář doprovázela série obrázků a videoklipů, které ukazují nepokoje, rvačky a hořící vozidla.

Soudce varšavského soudu v závislosti na trestním oznámení podal žádost o zbavení imunity Evropskému parlamentu. Výbor pro právní záležitosti i přes vyjádření zpravodaje Výboru Gillese Lebretona, že jde o politicky motivované obvinění, hlasoval pro návrh a polským europoslancům byla imunita odebrána.

Předseda PiS Jaroslaw Kaczyński tvrdí, že jde o jasný důkaz omezování svobody slova. „Je to jen ukázka toho, jaký je dnes Evropský parlament, protože si prosím všimněte, že i zpravodaj výboru řekl, že to nemá žádný základ, je to jen čistě politické obvinění,“ řekl Kaczyński podle informací serveru twpworld.com.

„Ukazuje to také, jaký bude rozsah svobody v Evropě, kterou se někteří snaží budovat. Za lajkování příspěvku na sociálních sítích můžete být postaveni před soud, zatímco například když byla na internetu zveřejněna výzva k vraždě mé neteře, nic se kvůli tomu nestalo,“ pokračoval. „Jde o to... kdo je na straně této neomarxistické revoluce, tohoto nového bolševismu... a kdo je proti ní,“ uzavřel Kaczyński.

Jeden z dotčených europoslanců Patryk Jaki uvedl, že jemu a jeho kolegům hrozí tři roky vězení za to, že lajkovali oficiální spot své strany. Ten přitom prý jen ukazoval skutečné videozáznamy z celé Evropy týkající se agrese migrantů. Jde tak podle něj o politicky motivovanou záležitost.

„My v PiS patříme k největším kritikům nové smlouvy o EU, na jejímž základě má vzniknout nový evropský stát. Už na první stránce této smlouvy je odkaz na Komunistický manifest,“ řekl Jaki. „Je známo, že tento evropský stát je jedna velká utopie. K udržení této utopie potřebujete cenzuru, příděly svobody a organizování násilí. A k tomu má sloužit celá tato akce: Umlčet lidi, kteří říkají, co nový evropský stát obnáší,“ vysvětlil europoslanec.

„Berou nám imunitu za svobodu slova!“ reagovala další dotčená europoslankyně Beata Kempa. Podobně se vyjádřila i Beata Mazurek. „Chtějí nás odsoudit za to, co se nám líbí. Je to jasný projev arogance a výsměchu právu a svobodě, základům demokracie,“ napsala, jak informuje server euobserver.com.

