Vládce Běloruska oznámil lidu své země, v jejímž čele stojí 30 let, že Bělorusko prochází těžkým obdobím. Vyzval spoluobčany, aby se snažili rozvíjet běloruskou ekonomiku. Bez ohledu na sankce. Ocenil Bělorusy za to, že se dokázali se situací srovnat a orientovat se na export. Podle Lukašenka to Bělorusové zvládli tak dobře, že se zahraničními tlaky se vyrovnali.

Přesto podle Lukašenka žijí Bělorusové v časech, kdy bezmála jde o život. Tato ostrá slova citovala agentura BelTA. Přitom prý nemá na mysli jen válku na Ukrajině nebo sankce od Západu.

„Žijeme ve složitém období. Nemluvím o válce na jihu. O tom, co na nás připravují ti šílenci na Západě. Musíme to mít stále na očích. V této situaci musíme zemi, tuto velkou zemi – Bělorusko není zas tak malé, když se na něj podíváte jako na celek – obrátit od Západu směrem na Východ. Je třeba zajistit, abychom byli na Východě vítáni. Díky bohu se nám to podařilo, ale je to nesmírně těžká práce,“ zdůraznil prezident Běloruska.

Bělorusko rozvíjí spolupráci např. s Vietnamem a s Čínou. Zástupci vlády přivítali např. čínského premiéra Li Qianga. „Posílíme spolupráci v tradičních oblastech a otevřeme nové oblasti interakce,“ oznámili představitelé obou států.

Lukašenko spoluobčanům také sdělil, že dostává kupu rad a že většina jich je k ničemu.

„Dostáváme teď nejrůznější rady zvenčí. Všude na mě stříkají. Říkají mi, že mám ustoupit tady a uvolnit tam. Počínaje tímto a konče zradou Ruska a otočením se k Rusku zády. Nabádají mě, abych se postavil na stranu Ukrajiny a abych bojoval proti Rusku, zatímco u Smolenska budou rozmístěna vojska NATO. Jdou až tak daleko. Dnes dostávám návrhy ze všech stran. Z 99 % jsou pro nás nepřijatelné. Proto chci, abyste pochopili, v jaké situaci žijeme. To je vše, co vám mohu říci. A tolik vám toho dnes prostě říct nemohu. Ostatní záležitosti jsou na mně, abych se jimi zabýval. Dělejte si svou práci a já budu dělat tu svou spolu s kolegy ve vládě, spolu s nejvyššími úředníky,“ řekl prezident Lukašenko.

Psali jsme: V Kyjevě ani elektřina, ani voda. „Žádná pomsta za Kursk,“ míní analytik. Ale něco horšího „Ukrajinec“, zadržený v ČR pro islámský terorismus, není náhoda. Analytik ví víc Prezident Pavel odpovídal lidem: Trenky, drogy, ale i výcvik. „Nikomu by neuškodil“ Moskva v čase války. Novinář Just popsal, co se tam děje