Rusové decimují celé území Ukrajiny už 906 dní. V posledních pár dnech to Ukrajinci agresorům vrací v Kurské a podle všeho i v Bělogorodské oblasti.

Ruští prováleční blogeři tvrdí, že ukrajinské síly postupovaly východně od Mirného a jižně od Spalnoje (oba jihovýchodně od Sudže) a geolokované snímky zveřejněné 15. srpna ukazují, že ukrajinské síly nedávno operovaly v Borki (jihovýchodně od Sudže). A prý se stále bojuje i v okolí samotné Sudže.

Washingtonský Institut pro studium války (ISW) s odvoláním na ruské blogery uvedl, že Ukrajinci využívají k útokům menší, poměrně mobilní jednotky.

Washington Post upozornil, že Ukrajinci útočí v Bělgorodské oblasti. Tady měly ukrajinské jednotky pokročit asi o 10 km. Rusové americkému listu sdělili, že v Bělgorodské oblasti byli na Ukrajince mnohem lépe připraveni. Vybudovali síť dračích zubů. A zaminovaly pásy půdy tak, že ukrajinský útok zbrzdily. Zkrátka a dobře, v Bělgorodské oblasti se Ukrajincům nepodařilo to, co se podařilo v Kurské oblasti, totiž překvapit Rusy.

Podle Ukrajinců přesto měl vpád do Kurska smysl. Např. kvůli rozšíření fondu válečných zajatců. Podle ISW mohou být Rusové ochotni přistoupit k výměnám zajatců, protože mezi zajatci z Kurské oblasti mohou být i mladí ruští branci a jejich zajetí je pro Kreml velmi citlivou otázkou.

„Ukrajinská zpravodajská služba také ve čtvrtek oznámila zadržení více než 100 ruských vojáků, což podle ní představovalo ‚největší hromadné zajetí‘ nepřátelských vojáků v jednu chvíli,“ napsal Washington Post.

„Oslavná nálada ohledně překvapivého postupu na ruské území přetrvávala mezi mnoha vojáky, kteří se ve čtvrtek vraceli z Kurska do města Sumy, aby na Ukrajině natankovali palivo a nakoupili espressa a párky v rohlíku, než se vrátí na svá stanoviště přes hranici v Rusku,“ pokračoval server listu.

Podle listu Washington Post bylo mnoho vojáků útočících v Bělgorodské oblasti zraněno.

Obdobné informace přináší i server Military Watch Magazin.

„Souběžně s masivním útokem na ruskou oblast Kursk za účasti více než 15 000 osob zahájeným 6. srpna utrpěla ukrajinská armáda těžké ztráty při neúspěšném simultánním útoku na ruskou oblast Bělgorod,“ upozornil magazin.

Pětidenní útok zahrnoval „flotilu obrněných vozidel [pohybujících se] za bílého dne,“ uvedl jeden voják a operaci popsal jako „šílenou“.

Útok se soustředil na hraniční přechod Kolotilovka–Pokrovka, ale na rozdíl od Kurska byl účinně odrazen ruskými silami sídlícími v Belgorodu. Dotazovaný ukrajinský personál uvedl, že ruští obránci byli dobře připraveni, oblast byla silně zaminována a opevněna protitankovými překážkami. Rusové v Bělgorodské oblasti nasadili i dělostřelectvo a letectvo.

16. srpna ruské ministerstvo obrany oznámilo, že Ukrajina za posledních deset dní ztratila v Kurské oblasti až 2 860 vojáků a několik stovek kusů vojenské techniky, včetně 41 tanků, 40 obrněných transportérů a tří raketových systémů HIMARS dodaných USA.

Tyto ztráty jsou zvláště značné ve světle skutečnosti, že Ukrajina vyčlenila své nejschopnější vojenské prostředky do ofenzívy, včetně svých nedostatkových tanků Challenger 2, T-80 a Leopard. Spekulovalo se, že vysoká míra opotřebení v elitních jednotkách v Kursku by mohla mít širší dopad na válečné úsilí, pokud by tyto síly byly zcela odříznuty a neutralizovány. Neúspěch útoku na Bělogrod údajně umožnil ruským ozbrojeným silám zaměřit mnohem více pozornosti a palebné síly na ukrajinské síly v oblasti Kursku,“ upozornil magazín.

Američané navíc dávají jasně najevo, že se jejich politika ve věci ruské agrese proti Ukrajině nemění a že se Ukrajinci mohou bránit ruským ničitelům, ale nemohou vypalovat západní rakety do hloubi ruského území.

„Američtí představitelé zopakovali, že americká politika ohledně schopnosti Ukrajiny používat zbraně dodané USA k provádění úderů na velké vzdálenosti proti ruským vojenským cílům se během pokračující ukrajinské invaze do Kurské oblasti nezměnila. Tisková tajemnice Pentagonu Sabrina Singhová během tiskového brífinku 15. srpna uvedla, že ukrajinský vpád do Kurské oblasti nezměnil typ ani objem zbraní, které USA poskytnou Ukrajině, a že parametry americké politiky týkající se ukrajinských úderů na velké vzdálenosti na vojenské cíle v Rusku se zbraněmi dodanými USA se také nezměnily,“ upozornil institut.

