„Skoro jistě řídil on.“ Dodávka Dominika Haška vjela před rozjetý nákladní vlak

„Dominátor to v Mnichovicích nevychytal. Ale srážce s vlakem nakonec těsně zabránil jen s dodřeným podvozkem…“ napsal ve facebookové skupině Události na Mnichovicku Zdeněk Polách a zároveň ukázal i fotografie z možného střetu dodávky s vlakem. Na nich se Haškova předvolební dodávka zasekla na přejezdu se zadní částí v kolejišti. Dodávka následně musela vjet do pangejtu, aby se těsně vyhnula nákladnímu vlaku, který kolem ní projel.

„Měl štěstí… nákladní vlak rozjetej tak, že mi uletěl stetson z hlavy (a to jsou lavičky od koleji mnohem dál, než byl on),“ komentoval to Zdeněk Polách, který událost pohotově vyfotografoval.

Přišly ale pochybnosti, zda auto řídil sám Hašek. Neřídil ho někdo z týmu? „Protože se tam pak motal jak nudle v bandě a měl otevřené okénko, tak jsem si na 99 % jist, že to byl on. 1 % si nechávám rezervu, že by měl v týmu někoho, kdo je mu hodně podobný včetně sestřihu,“ upřesnil autor fotografií a svědek události.

A pokračoval v popisu nouzového úprku, pokud je řidič s autem uvězněn mezi závorami v Mnichovicích. „Ale ono není asi úplně podstatné, kdo to byl, spíš je důležité si připomínat, že:

- když vjíždím na mnichovický přejezd a padají závory, už nestihnu vyjet…

- když nestihnu vyjet, pošlu spolujezdkyni zvednout závoru a vyjedu

- závoru mohu s minimální škodou a s poškrábaným lakem projet

- když to hodím přes obrubník podélně kolejím jako on, dost možná si dodrbu podvozek

… každopádně se naštěstí nikomu nic nestalo,“ zhodnotil situaci Zdeněk Polách.

Statutu si všimla i bývalá poslankyně za hnutí ANO Marcela Melková. Ta se nad událostí podivila s otázkou. „Otázka dne: Kdo vjede na koleje přímo pod řítící se plně naložený nákladní vlak?“

A hned si také odpověděla. „Odpověď: Kandidát Topky do Senátu.“

V diskusi se pak vzpomínalo na to, že Dominik Hašek měl opakovaně problémy s pitím za volantem. „Nebyl zase opilý, jako když musel zaplatit pokutu za řízení v opilosti a odpracovat 100 hodin veřejně prospěšných prací?“ zeptal se jeden z diskutujících a poskytl odkaz na seznam hráčů NHL, kteří měli problém s alkoholem za volantem. Přišla i připomínka toho, že Hašek poničil v opilosti mistrovský pohár Pardubic.

„,Puk Gašek’ pravděpodobně očekával, že když jede samotný TOP ,fér lídr’, vlak zastaví a strojvůdce zasalutuje. Samozřejmě, že se takové věcí stávají, ale u tak morálně ukotveného majáku, kritizujícího kohokoliv za cokoliv, se to prostě stát nemůže,“ utrousila se sarkasmem diskutující pod postem.

