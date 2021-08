„Škyt, p*d. Pivko, auto, levný žrádlo.“ Tomáš Klus a hloupí Češi. Tvrdé

Zpěvák a skladatel Tomáš Klus se zajímá mimo jiné o ekologii. A dnes se podivil, že právě toto téma není v současné předvolební kampani více slyšet a ptal se proč. Odpovědí dostal více než dost. „Protože to většinovou společnost nezajímá, bohužel. Hlavní je fotbal, pivko, auto, plnej pupík levného žrádla... Škyt, prd a srát na to...“ uvedl jeden z jeho příznivců. Další paní měla za to, že problémem je konzumerismus: „Protože každý, kdo se zajímá o tohle téma, je pro ostatní ‚divnej, pomatenej ekolog‘, hlavně když budou plný hospody, obchoďáky praskat ve švech a budou plný lednice žrádla.“

„Používat tohle téma jako zbraň, ať už ve snaze pomoci, nebo v touze po moci, je tristní. Kéž se nám tedy o oteplování daří mluvit s chladnou hlavou a kéž se nám daří uhasit rozčilení a paranoii, že se nám něco tají,“ vzkazoval Klus. „Tají ledy. Snad ne naposledy. Tohle má být téma číslo jedna napříč politickým spektrem,“ tvrdí dle deníku Expres.cz.

A o klima se Klus zajímá i teď, když se ptá: „Proč nejsou klimatické změny středobodem volební horečky?“

K jeho otázce se připojila i známá zpěvačka Ewa Farna. A odpovědi začaly rychle přibývat. „Drtivá většina lidí žije stylem: po nás potopa. A právě proto se mění klima planety,“ mínil Marek Skopalík. Přidaly se také „dvě mámy“ z duhové rodiny: „Taky nechápeme, že to většinu nevzrušuje. Kdyby každý myslel ‚aspoň‘ na svoje děti, když už na nic jinýho. Lidská zabedněnost a hamižnost, bohužel.“

„Protože to je něco, co musí být dlouhodobé, s přesahem jednoho volebního období, nelze to zabalit do jednoduchých a chytlavých hesel. Navíc to musí s sebou nést nepopulární kroky. A ty nepřináší hlasy, politické body ani popularitu,“ mínila Jana.

„Protože to většinovou společnost nezajímá, bohužel. Hlavní je fotbal, pivko, auto, plnej pupík levného žrádla... Škyt, prd a srát na to...“ vyjádřil se nelichotivě o většině fotograf Petr Muller. A podobně uvažovala Slovenka Kristina Matušincová: „Protože lidi a žití s mírou, pokorou a šetrně... To je pro mnohé strašák, neví, jak si utrhnout od huby, chtějí pořád víc, všechno a hned. A to se v kampaních nenosí, musí se dávat všechno, hned a zadarmo.“

„Protože každý, kdo se zajímá o tohle téma, je pro ostatní ‚divnej, pomatenej ekolog‘, hlavně když budou plný hospody, obchoďáky praskat ve švech a budou plný lednice žrádla. Ale odkud jídlo a maso pochází, to nikoho nezajímá. Každý si myslí, že se ho změna klimatu netýká. Lidi musí vytáhnout hlavy ze zadků a zajímat se o to, co se kolem nich děje,“ odhadovala Mirka Vaňková.

„Klimatické změny jsou v politickém měřítku těžko akcentovatelné tak, aby zaujaly voliče. Myslím si, že i lidé, kterým není toto téma lhostejné, nedávají problematice klimatu přílišný důraz při jejich rozhodovacím volebním procesu. To je dlouhodobý problém, který až někdo vyřeší, asi zachráníme planetu. Ale v blízké budoucnosti to podle mého názoru není reálné,“ mínil Jakub Ošmera.

