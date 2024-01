„Sleva 17 procent.“ Z 89,90 na 94,90. Ale teď už je zle

„Sleva 17 procent“ na balení Coca-Coly, která ji naopak zdraží z 89,90 Kč na 94,90 Kč? I to jsou situace, se kterými se čeští spotřebitelé mohou setkat v českých supermarketech. Přestože je již od loňského ledna účinná novela zákona o ochraně spotřebitele, která měla této praxi obchodníků v podobě „falešných slev“ zabránit, Parlamentní Listy.cz nalezly hned několik takových případů u „akčního“ zboží obchodního řetězce Albert. Zákazníkům tento řetězec u vícera položek tvrdil, že je zlevnil, ale ve skutečnosti je naopak zdražil. Tiskový mluvčí České obchodní inspekce (ČOI) František Kotrba pro PL.cz přiblížil, jak dopadly kontroly ČOI v prvním pololetí loňského roku. Zdá se, že pro nepoctivce je teď už zle.

reklama

Anketa Je Petr Pavel dobrým prezidentem? Je 1% Není 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6430 lidí



Nekalé triky obchodníků s akčními nabídkami, které ve skutečnosti žádné zlevnění zákazníkům nepřinášejí, jsou již o loňského potírány v rámci novely zákona o ochraně spotřebitele, stanovující jasná pravidla, jak mohou obchody v Česku nabízet zboží ve slevě. Povinností prodávajícího je, že aby u výrobků ve slevě spotřebitele informoval o nejnižší ceně, za kterou byl výrobek prodáván v době 30 dnů před poskytnutím slevy, nebo od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů.



V případě postupného zvyšování slevy z ceny výrobku může prodávající uvést nejnižší cenu, za kterou výrobek nabízel a prodával 30 dnů před poskytnutím první slevy. Spotřebitel tak má možnost porovnat nejnižší cenu výrobku za posledních 30 dnů a aktuální cenu výrobku po poskytnutí slevy. Tato povinnost se nevztahuje pouze na výjimky, jimiž jsou výrobky podléhající rychlé zkáze a výrobky s krátkou dobou spotřeby, jako jsou například některé druhy potravin, které většinou najdete označené s informací „spotřebujte do“ či jsou určené k okamžité spotřebě.

Fotogalerie: - O cenách potravin

Tato nová právní úprava poskytování informací o slevách z cen výrobků měla zabránit tomu, aby se i nadále objevovaly v českých obchodech cedulky obsahující jako původní cenu naprosto vyfabulovanou hodnotu, kterou zboží nikdy nestálo, či tomu, aby obchody bleskově zdražily a následně vrátily cenu na původní úroveň s tím, že se jedná o „slevu“. Avšak i přesto, že úprava nabyla účinnosti již 6. ledna 2023, si čeští zákazníci nadále všímají, že je jim supermarkety nabízeno „akční zlevněné zboží“, jež je prodáváno za stejnou cenu jako předtím. Že se něco takového děje si mnozí nakupující všímají a při diskusích o takovýchto „falešných slevách“ častokrát zaznívá jméno obchodního řetězce Albert.



„Zlevněné zboží“, které ve skutečnosti ve slevě nebylo, nalezly v Albertu také ParlamentníListy.cz. A co hůře – zejména mezi drogistickým zbožím a nápoji jsme nalezli hned několik položek, které byly dokonce propagovány coby zlevněné, přestože u nich ceny stouply. Tuto praxi jsme navíc zjistili během ledna v několika pobočkách řetězce.



Kupříkladu minerální voda Magnesia byla v Albertu za 15,70 Kč a cenovka ukazovala, že se jedná o 16procentní slevu z 18,80 Kč. A jaká byla skutečnost? Jak odhaluje malé písmo na spodním okraji cenovky, zboží ve skutečnosti o 6 procent podražilo a dříve stávalo 14,90 Kč.

Fotogalerie: - České a německé ceny potravin

Pokud by tak tento řetězec skutečně nabízel 16procentní slevu, musela by původní cenovka vycházet dle novely zákona o ochraně spotřebitele právě z této nejnižší ceny a cena akční by činila 12,50 Kč.





Mangová limonáda značky Relax v 330 mililitrových plechovkách se pak v Albertu prodávala s označením akce, jež měla zákazníkům přinést dokonce až 26procentní snížení ceny. Realita byla však opět taková, že si zákazníci naopak připlatili více, než kolik by za tuto limonádu zaplatili před slevou.



Cena v akci byla 17,80 Kč a cena před jejím zahájením měla být 24,10 Kč. Výrobek se přitom v posledních 30 dnech před akcí prodával za 16,90 Kč. Pokud by tedy Albert skutečně výrobek zlevnil o udávaných 26 procent, musel by ve slevě stát nikoliv 17,80, ale 12,50 Kč.

Fotogalerie: - Jurečka zatím nepadl







A totožné zdražení formou „akce“ Albert nasadil i do třetice. Tentokráte byla takto poznamenána také u Coca-Cola. 6 plechovek coly si zákazníci ještě před touto slevou mohli v posledních 30 dnech pořídit za 89,90 Kč, v nové „akci“ již však zaplatili 94,90 Kč. A ještě se dočetli, že má jít o slevu 17 procent z 115,60 Kč. Skutečná zlevněná cena, vycházející z nejnižší ceny za posledních 30 dní, by při takovéto akci však měla činit 74,60 Kč a cola by tak měla stát o více než 20 korun méně.





Fotogalerie: - Zakupy w Polsce

Tiskový mluvčí České obchodní inspekce (ČOI) František Kotrba pro ParlamentníListy.cz podotkl, že k posouzení správnosti označení akčního zboží v souladu s novelou zákona o ochraně spotřebitele je nutné, aby ČOI provedla vlastní kontrolu subjektu. Potvrdil však zároveň, že spotřebitel musí v případě, že prodejce deklaruje „slevu“ či „akci“, „výprodej“ atp. získat jasnou informaci o nejnižší ceně, za kterou byl výrobek nabízen a prodáván v době 30 dnů od okamžiku poskytnutí slevy, nebo od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet a prodávat do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů, nebo v době 30 dnů před poskytnutím slevy, zvyšuje-li prodávající slevu z ceny postupně a podle výkladu ust. § 12a zákona o ochraně spotřebitele, který vychází z výkladu Evropské komise, obsaženého v pokynech ke směrnici, musí tato sleva přímo vycházet z nejnižší ceny za posledních 30 dní. Pouhé uvedení této nejnižší ceny na cenovce nestačí, pokud není sleva z této ceny odvozena.



„V souvislosti s porušením ustanovení paragrafu 12a zákona o ochraně spotřebitele jsme v prvním pololetí, tedy v období, kdy novela zákona vstupovala v platnost, uložili celkem čtyři desítky pokut v souhrnné výši 560 000 korun,“ informoval Kotrba s tím, že za přestupek lze podle zákona o ochraně spotřebitele uložit pokutu až do výše 5 milionů korun. Na konci roku dle něj ČOI prováděla intenzivní kontroly slev jak v rámci listopadového Black Friday, a tak i v rámci dalších předvánočních a povánočních slev.



ParlamentníListy.cz ve věci kontaktovaly také obchodní řetězec Albert a požádaly jej o vysvětlení. O reakci Albertu k označení akčního zboží, jež není v souladu s novelou zákona o ochraně spotřebitele, vás budeme informovat.

Psali jsme: 69 Kč řízek s přílohou. Potraviny? Směšné ceny. Než zjistíte tohle Nemocnice Znojmo: Změna stravování u malých pacientů Ne, český senior na tom není líp. Fakta pro Jurečku. Děsný propad za Fialovy vlády Tolik si vezme Tesco, tolik Kaufland, Lidl, PENNY, BILLA... Čísla nejsou hezká

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE