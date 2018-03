„Soudruzi, tentokrát vám to neprojde“, „Dlužíme to Havlovi“, „Televizi nedáme“, „Vypadni, Zemane!“ Tisíce lidí na Václaváku a protest nejen proti Ondráčkovi

„Nesu vám zprávu neblahou, ovar se spojil s koblihou! Babiš na hrad Mírov. Soudruzi, tentokrát vám to neprojde!“ To jsou jen některá z hesel, která nesli na transparentech účastníci demonstrace proti premiérovi v demisi Andreji Babišovi (ANO) a Zdeňku Ondráčkovi. Ozývalo se cinkání klíčí jako v roce 1989 a sborové „Dlužíme to Havlovi, dlužíme to Havlovi“. Demonstranti se zkrátka dostávali do varu. Došlo i na Rusko a vraždy novinářů. Server ParlamentníListy.cz byl u toho.

V sedm večer na Václavském náměstí v Praze, ale i dalších českých a moravských městech odstartovala protestní akce proti komunistovi Zdeňku Ondráčkovi. Demonstranti chtěli dát najevo, že se jim nelíbí, že v čele sněmovní komise pro kontrolu GIBS sedí člověk, který v lednu 1989 stál s obuškem v ruce proti lidem toužícím po svobodě a ve jménu komunistického režimu neváhal rozdávat rány. Účastníci akce s názvem „NE Ondráčkovi do čela komise pro GIBS“ měli a mají za to, že takový člověk by v čele komise stát neměl.

Ačkoli měl samotný protest začít až v sedm večer, už o dvě hodiny dříve bylo možné na místě podepsat petici namířenou právě proti předsednictví Ondráčka ve sněmovní komisi. V šest hodin večer ve spodní části Václavského náměstí postávalo několik set účastníků demonstrace a čekalo na další příchozí.

Fotogalerie: - Obušku, z pytle ven!

Dopředu avizovali, že dorazí tisíce účastníků. Měli s sebou vlajky Evropské unie, české vlajky a několik transparentů, na nichž se skvěly výzvy k odstoupení premiéra v demisi Andreje Babiše. Nechyběla ani přirovnání Zdeňka Ondráčka k mlátičce. „Soudruzi, tentokrát vám to neprojde,“ hlásal další z transparentů. „Nesu vám zprávu neblahou, ovar se spojil s koblihou. Když svini narostou rohy, stane se z ní největší hovado. Ne návratu StBáků a SNBáků k moci. Valaši komunisty nechcú. Babiš na hrad Mírov,“ dokreslovala atmosféru protestu další hesla.

Někteří rodiče vzali s sebou na protestní akci i své děti. Jedna z maminek se rozhodla svého synka zasvětit do komplikované mezinárodní situace. „Když někdo píše v Rusku proti Putinovi, tak ti novináři skončí mrtví,“ oznámila mu prostě a krátce v pasáži Paláce Koruna.

„Komouši jsou tady“

Na akci se objevila také postarší dvojice cizinců, kteří vysvětlovali kolemjdoucím anglicky, že jde o prozápadní demonstraci, v originále „a pro western rally". „Ty turisti z toho vůbec nemůžou,“ oznámila úkosem mladá demonstrantka. „Mlátička!“ vykřikoval do toho senior, který měl nepochybně na mysli Zdeňka Ondráčka, zatímco spěchal na dolní část Václavského náměstí, kam byl protest svolán. „Demokratické strany mlátičku nevolily“, hlásal nad roztaženým davem manifestujících poutač.

Na demonstraci nechyběli ani členové Strany soukromníků ČR, kteří si s sebou také přinesli transparenty. Soukromníci patří mezi nejhlasitější Babišovy kritiky, zejména v oblasti ochrany malých podnikatelů a živnostníků.

S tím, jak se blížila sedmá hodina večerní a s ní i avizované vyvrcholení celé akce, aktivita demonstrantů rostla. Rovněž se i výrazně zvětšily jejich počty. Ve spodní části Václavského náměstí nakonec nebylo k hnutí. Projít se takřka nedalo ani po obou stranách náměstí. „Bureše do koše,“ provolával dav a ozýval se hlasitý pískot. Nechybělo ani pověstné cinkání klíčí známé z roku 1989. „Babiše nechceme, komouše nechceme. Není nám to jedno, hanba," zněla hesla skandována davem demonstrujících. „Komouši jsou tady, nechceme komouše," ozývalo se.

Pozornost reportéra ParlamentníchListů.cz upoutal muž s cigaretou, který se pohyboval v davu. Byl oblečen v šedivém županu. „Má to cenu, má to cenu, má to cenu,“ začal dav skandovat krátce po sedmé hodině. „Nežerem koblihy, nežerem koblihy, nežerem koblihy,“ znělo také na Václavském náměstí. V jednu chvíli začali lidé zpívat národní hymnu. „Dlužíme to Havlovi, dlužíme to Havlovi, dlužíme to Havlovi,“ začali lidé volat, když česká hymna dozněla.

Lidé se vzájemně ujišťovali, že dnešní večer je jen začátek a že jistě dojde i na další protestní akce, kde občané této země dají najevo, co si myslí o „estébákovi Babišovi“ a „mlátičce Ondráčkovi“. „Nesmíš mlátit holky, nesmíš mlátit holky,“ připomínali účastníci demonstrace Ondráčkovi obratem. A mávali přitom papírovými obušky.

„Televizi nedáme" a slovní facka pro Zemana

Ujišťovali také Babiše, Ondráčka a další politiky, že budou bránit Českou televizi a média obecně. „Televizi nedáme, televizi nedáme, novináře nedáme, novináře nedáme,“ volali lidé. O chvíli později dostal slovní ránu i prezident Zeman. „Vypadni, Zemane, vypadni, Zemane, vypadni, Zemane,“ rezonovalo spodní částí Václavského náměstí.

Lidé Babišovi, ale i dalším politikům vyčítali, že zradili národ a že by udělali nejlíp, kdyby „zakázali komouše“. „Komouši jsou vrazi, komouši jsou vrazi, komouši jsou vrazi,“ skandoval před půl osmou večer v tu chvíli už několikatisícový dav, který byl přesvědčen, že si Babiš „dělá z lidí prdel“.

Na demonstraci se objevil také někdejší premiér za ODS a neúspěšný prezidentský kandidát Mirek Topolánek, který rozdával úsměvy a pár selfie k tomu. Pro ParlamentníListy.cz se však odmítl vyjádřit k aktuální politické situaci. „Já myslím, že ne,“ sdělil reportérovi serveru ParlamentníListy.cz ležérně oblečený Topolánek s cigaretou v ruce, když byl požádán o pár slov. Následně zmizel v ulici Na Příkopech.

Demonstranti se shodli na tom, že Andrej Babiš musí co nejrychleji zmizet z vlády. To je ovšem pro hnutí ANO naprosto nepředstavitelná varianta. Poslance za Babišovo hnutí ke změně názoru pravděpodobně nepřesvědčí ani lidé skandující na Václavském náměstí, že Babiš je lhář. Mohla by je přesvědčit hymna? Kdo ví. Ale jak se stále víc blížila osmá hodina, lidé si ji zazpívali znovu. Kdyby byl na akci přítomen některý ze zákonodárců hnutí ANO, dostalo by se mu ujištění, že „Bureš si nás nekoupí“ a že je „Bureš parazit“. Na Václavském náměstí znělo podobných hesel mnoho.

„Jdeme na Hrad, jdeme na Hrad“

Lidé mimo jiné ujišťovali Babiše, že jejich protest není žádná kampaň a že ho opravdu mají plné zuby. Měl by se prý stydět za vládu, kterou vede. Občané České republiky prý v žádném případě nejsou firemní zaměstnanci premiéra v demisi. „ANO ne, ANO ne, ANO ne, ANO ne,“ skandovali lidé několikrát během večera na adresu Babišova hnutí. Lidé na Václavském náměstí ujišťovali své spoluobčany, že si nenechají ukrást svobodu, a bude-li třeba, příště přijde protestovat třeba milion lidí, protože se nechtějí stydět za svou vládu. Turisté krmící se u pověstných stánků rychlého občerstvení uzeninami však jejich nadšení nesdíleli. Věnovali se dál kratochvíli, jakoby se nic nedělo. Byly to párky od Babiše, kdo ví?

Akce vyvrcholila máváním papírovými obušky, coby aluzí a odkazem na Ondráčkovu minulost a cinkáním klíčů. Před půl devátou večer pak začal dav skandovat „jdeme na Hrad, jdeme na Hrad, jdeme na Hrad“. A někteří z nich se opravdu na Hrad vydali. „Miloši, končíme, Miloši končíme, Miloši končíme,“ zdravili prezidenta už na dálku.

Autor: Jonáš Kříž, Miloš Polák

