„Starou paní usoužili k smrti.“ Kdo jsou ti, kteří „vyprudili“ Rajchla

„Nemají šanci s námi debatovat. Jsou to většinou lidé hloupí, nešťastní a našli smysl svého života v tom někomu škodit,“ říká poslanec Jindřich Rajchl pro ParlamentníListy.cz o Oganesjanově gangu. Ten stalkuje jeho i jeho rodinu, zastrašoval jeho nejmladší dceru a chtěl jí ukazovat pornografické video s jejími rodiči. Oběťmi gangu jsou už dlouho děti i mladiství. K řadě svých obětí už má hlava zločinného uskupení zákaz přiblížení. Rodina Oganesjanových, která je v čele gangu, na šikaně vydělává miliony měsíčně.
Šikana, pronásledování, útoky, zastrašování, nabádání dětí a mladistvých k přestupkům, podvodům a trestným činům – to vše je výsadou takzvaného Oganesjanova gangu, jak se říká jeho „hlavě“ Mikaelu Oganesjanovi, který vystupuje pod přezdívkami Mike je pán, Detektiv Mike.
Sám je v insolvenci, ale přesto je časopisem Forbes v žebříčku hodnocený jako jeden z nejlépe vydělávajících influencerů.
Na čem vydělává? Na všem výše jmenovaném – šikanuje, zastrašuje, útočí, své oběti přitom natáčí, videa manipulativně sestříhává a inkasuje miliony měsíčně za zhlédnutí na platformě HeroHero. Ta svůj obsah nereguluje, nechává i porno a choulostivý obsah, narozdíl od korektní platformy YouTube, která závadný obsah maže.
Zaměstnává OSPOD, který musí řešit jeho oběti – děti a mladistvé, které nabádá k tomu, co sám dělá.
K šikanování lidí, kteří se mu jakkoliv znelíbí, pak automaticky doplňuje šikanu i jejich rodinných příslušníků. „Přijde mu to normální. Stařičkou tetu mého zaměstnavatele usoužil k smrti. Pravidelně jezdil kolem domu, kde bydlela, a k naší firmě a zanechával tam různé ‚pozdravy‘, později začal používat drony, které nechal létat nad pozemkem nebo uprostřed noci nechal své kolegy, aby spustili rachejtle. Toto všechno se postupně stupňovalo,“ vypráví Ivan Smetana, který točí pro internetovou televizi KTV live, která upozorňuje na nepohodlné kauzy.
„Myslím si, že si Oganesjana najímají i někteří politici. Jsem pro ně nepohodlný novinář. Také se mu nelíbilo, že jsem se později přesunul k petičnímu stánku u Úřadu vlády, když ho chtěli zlikvidovat a šikanovali tam ty staré lidi, a odtamtud vysílal,“ líčí.
Do byznysu založeném na šikaně, je zapojena Oganesjanova rodina – manželka/partnerka Simona Oganesjanová a jeho otec Karen Oganesjan, kteří mají pozice a jsou vlastníky firem, pod nimiž Oganesjan podniká. Ty mají sídlo nejen v České republice, ale také v Británii či USA, kde využívají služeb virtuálních sídel, kdy můžete společnost založit na dálku, ani v dané zemi nebydlet či mít víza.
Když to „přežene“ a začíná to vypadat, že by měl nést odpovědnost za své činy či se chce vyhnout soudním přelíčením a přestupkovým řízením, které se konají vůči němu, s ním, anebo jeho komplici jak na běžícím pásu, tvrdí, že odjel do Arménie, odkud do Česka emigroval jeho otec. „Ze soudních procesů dělá doslova divadlo,“ popisuje Pavel Cimbál, investigativní novinář Deníku TO, který se na zločince zaměřuje a nabídl nakonec i zastupování jeho obětem, které se nemohou bránit – ženy, děti, starší lidé.
I když mu státní zastupitelství navrhnuje trest odnětí svobody až na jeden rok, soudy se stále odročují. „Zkouší různé kličky. Například v jednom ze sporů označil senát za podjatý a ten se musel rozpustit a ustanovit nový. Nebo tvrdí, že je nemocný, na internet pak postuje print-screeny, kde si ani nevšimne, že jde o měření ovulace a ne klasické měření teploty. Z jednoho přelíčení, které se konalo přímo proti němu, se vymluvil tak, že musí být u jiného přelíčení, v němž ale nijak nefiguroval a byl tam jen jako divák. Prošlo mu to. Soud tuto omluvu přijal… Takto to v této zemi funguje,“ líčí Pavel Cimbál.
„Policie a orgány činné v trestním řízení vykazují poměrně velkou míru jakési slepoty a tolerance k Oganesjanovi a jeho gangu,“ upozorňuje investigativní novinář Pavel Cimbál, který se specializuje na tento gang a dlouhodobě detailně mapuje jeho činnost. Kvůli tomu se i on sám stal terčem jejich útoků.
Pro platformu HeroHero je influencer nositelem skvělého zisku – má přes dvacet jedna tisíc sledujích a každý, kdo se po zkušebním týdnu zdarma rozhodne pokračovat ve sledování, zaplatí šest euro měsíčně, což je něco kolem sto dvaceti šesti tisíc euro, přepočet na koruny více než tři miliony korun měsíčně. Platforma HeroHero tento neetický obsah neřeší.
Zdá se, že však ani toto nebylo řádně prošetřeno a dořešeno. „Policie se tím vůbec nezabývá, ačkoliv tam bylo třicet pět tisíc odběratelů a pornografický materiál získaný bez vědomí natáčených osob,“ nechápe Pavel Cimbál, který podezřívá Oganesjana, že citlivý materiál sbírá dál.
Ten získával nelegálním stažením z platformy OnlyFans a dalšího parazitování na původním obsahu nebo vykradených fotografiích.
Koncem minulého týdne se Oganesjan pochlubil, že se mu podařilo získat video poslance Jindřicha Rajchla, na kterém je v choulostivé situaci se svojí manželkou a ještě jedním dalším mužem. Jindřich Rajchl pravost videa zatím nepotvrdil ani nevyvrátil.
Oganesjan ovšem zároveň poslal své kolegy v čele s Vojtěchem Pšenákem, aby se postavili a hlídali dům poslance, kde stalkovali a obtěžovali jednu z jeho dcer. Té, která navíc není plnoletá, je jí šestnáct let, nabízeli, že jí ukážou porno a naráželi tím na pornomateriál s jejími rodiči. „Dcera se pak bála jít domů, raději odešla jinam. Oni tam stáli a natáčeli si ještě náš dům i okna jejího pokoje,“ popisoval rozlícený Jindřich Rajchl.
Nebylo to poprvé, co gang zaútočil na něj a jeho rodinu. „Když jsem odcházel z demonstrace na Hradčanech před volbami, hnali se za mnou dva muži a vulgárně křičeli na mě a moji manželku. Naštěstí je lidé zadrželi,“ líči poslanec. „Měli prý kyselinu máselnou, což je látka, která má silný zápach, a chtěli mě polít. Je to tak silná látka, která z oblečení nejde dostat, takže pak můžete oblečení vyhodit,“ líčí jednu z mnoha negativních zkušeností.
„To se dnes stalo dennodenním chlebíčkem. Vít Rakušan se s nimi fotí. S těmi, kteří šikanují názorové oponenty a vzali si vlnu násilí za svůj program. Děkuji lidem, kteří mi pomohli. Já jako politik se nemohu bránit, protože by to bylo kontraproduktivní. To, že zatahují do toho moji ženu, moji rodinu, to už je podle mého názoru projev ubohosti a zoufalosti. Nesouhlasím s Vítem Rakušanem, Petrem Fialou a dalšími, ale nikdy bych do toho nezatahoval jejich rodinu,“ řekl před více než měsícem Jindřich Rajchl. Dnes ale nalezl až překvapivou podporu napříč politickým spektrem.
Poslance se masivně zastávají politici napříč politickým spektrem
I přes negativní vztah ke svému poslaneckému kolegovi, Vít Rakušan tentokrát vyjádřil svůj nesouhlas s konáním Oganesjanova gangu, s jehož členy se v minulosti fotil. „Mělo by nás zajímat, co Jindřich Rajchl říká a jak se chová ve veřejném prostoru, na to budu poukazovat bez slitování. Jeho soukromí je ale nedotknutelné jako soukromí kohokoliv jiného ve svobodné zemi,“ řekl končící ministr vnitra.
Sdílení intimního videa Jindřicha Rajchla a jeho ženy bez souhlasu jeho, jeho ženy a třetí osoby považuje za něco, co je neobhajitelné a za hranou, také poslankyně Irena Ferčíková Konečná, expertka na digitální a ženská práva od Zelených.
„Podle nové evropské směrnice o potírání násilí na ženách jde o trestný čin. Směrnice kromě definic nových trestných činů, které se převážně týkají násilí v kyberprostoru, přináší ochranu obětí těchto činů a také klade důraz na prevenci. Od ledna 2026 bude tedy jednání, kterého se stal Rajchl obětí, posuzováno jako trestný čin zneužití identity k výrobě a šíření pornografie i v Česku,“ vysvětluje Irena Ferčíková Konečná.
„Podle dostupných informací video zveřejnil Mike Oganesjan – stejný člověk, který podle novinářky Apoleny Rychlíkové už dříve sdílel nebo prodával ukradená intimní videa a fotografie žen včetně obsahu tvůrkyň z platformy OnlyFans. Nový zákon bude chránit všechny. Každého, kdo někdy pošle intimní obsah svému partnerovi či partnerce a ten je bez jejího/jeho souhlasu zveřejní. Zákon zajistí také ochranu tvůrkyň na OnlyFans nebo jiných platformách. Ty totiž daly souhlas ke sdílení jen v jasně vymezeném kontextu. Jakékoli další šíření bez souhlasu je trestné,“ říká expertka.
Advokátka Renáta Vesecká, bývalá nejvyšší státní zástupkyně, nyní poslankyně za Motoristy sobě, se k aktivitám gangu a ovlivňování mladistvých vyjádřila už před volbami jasně. „Tato atmosféra není přijatelná. Je potřeba, aby už od školy byly děti vychovávány proti násilí, protože dochází i k tomu, že nárůstá výraznou měrou agresivita a trestná činnost dětí a mládeže,“ poznamenala Renáta Vesecká.
„V systému problém nevidím, je nastaven dobře. Máme policii, ta má pravomoci. Máme legislativu, která je upravuje. Máme státní zástupce i soudce, kteří mohou konat. Problém vidím v lidech. Systém je nastaven, ale nefungují lidé. Budeme chtít, aby se vyvozovala odpovědnost odpovědných, tedy policistů, soudců a státních zástupců posílením či vytvořením inspekčních orgánů,“ uzavřela.
