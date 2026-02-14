„Géniové“ z NERVu. Ševčík rozebírá, proč si je Fialova vláda vůbec pořídila

Vláda rozpustila NERV. Poradní orgán vlády se už delší dobu nescházel. Bude nám NERV chybět?
NERV mně, a věřím, že ani naprosté většině našich občanů, chybět nebude. Ale budeme potřebovat nervy, abychom napravili to, co NERV nebyl schopný doporučit za dobu svého trvání předchozí vládě a předtím i vládám, které se honosily tím, že jsou pravicové.
V NERVu bylo pár akademiků, možná tři, čtyři, kteří měli titul docenta, jeden byl možná i profesorem. Zajímavé bylo působení Mojmíra Hampla, který byl zároveň i v Národní rozpočtové radě. A celkový přínos NERVu pro blaho našich občanů za ta léta byl téměř nulitní až minusový. Kdyby se předchozí vláda chovala podle doporučení normálních ekonomů, tak přece nikdy nemohla dosáhnout toho, že přivedli během svých čtyř let tento stát k takovému zadlužení. Jenom jejich dluh představuje bilion a dvě stě miliard korun, když předtím za téměř třicet let vládnutí jiných vlád byl vytvořen dluh pouze dvojnásobně vyšší. Průměrné roční zadlužení všech předchozích vlád bylo 82,7 mld Kč, kdežto u té poslední vlády odésáka Fialy to bylo ročně v průměru přes 300 mld. Kč. Je to o to smutnější, když to porovnáme s vládou jiného odésáka Václava Klause, Za jeho vlády v letech 1993 až 1996 byl vytvořen dokonce celkový přebytek rozpočtů ve výši 17,1 mld. Kč. A to realizoval transformační proces celé ekonomiky.
To znamená, že předchozí vláda ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STANdozimetru a Pirátů vytvořila světový rekord v ročním přírůstku nominálního zadlužení na osobu jedné středně veliké země jednou vládou v rámci jednoho politického cyklu. „Géniové“.
NERV vznikl mimo jiné ve snaze zbavit se politické zodpovědnosti a přenést ji na takzvané nezávislé odborníky, což je špatně, protože občané si zvolili politiky a ti by měli nést zodpovědnost za svá rozhodnutí. Experti, kteří měli řídit snižování deficitů, tak nedosáhli za té předchozí vlády vůbec ničeho. Vlády si vybíraly taková doporučení, která se jim líbila, přitom by mělo jít o komplexní balíček, který by připravila tahle skupina ekonomů. Balíček ale v podstatě nebyl nikdy připraven ve své komplexnosti. Přičemž politici Fialovy vlády se potom zaštiťovali odborníky z NERVu, kde až na výjimky žádný odborník vlastně nebyl.
Mimo jiné tam seděl třeba Libor Dušek, který nebyl schopný dovést řádně do konce ani svůj projekt GAČRu tím, že nesplnil podmínky, které si sám dal a na základě toho pak byla potrestána jeho domovská fakulta. Mimo jiné se také vyznamenal hlavně tím, že byl ekonomickým poradcem pirátského ministra Bartoše, který zkrachoval vlastně úplně ve všem, včetně digitalizace ekonomiky, včetně stavebního zákona a připravil tuto zemi o víc než desítku miliard korun v souvislosti se zpožděním stavebního řízení.
Ale byli tam i další exoti, kteří napáchali víc škody než užitku. Byli tam lidé, kteří bezostyšně prosazují cizí zájmy, protože hájí zájmy Evropské unie nad zájmy českých občanů, českých, moravských a slezských domácností a firem.
Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný vyjádřil přání, aby se v budoucnu konala olympiáda v Česku. Připustil ale, že by to bylo ekonomicky náročné. Dává česká nebo česko-slovenská olympiáda ekonomicky smysl?
Samozřejmě, vzhledem k tomu, že jsem tělem i duší sportovec od doby, co můj strýc, bratr mojí maminky, získal stříbrnou olympijskou medaili na olympiádě v Tokiu na 1 500 metrů. Mimochodem, bylo to v roce 1964 a od té doby žádný český běžec nezískal žádnou olympijskou medaili, to znamená, že je to v podstatě již 62 let. Běžecké disciplíny jsou od 800 m do 10 km plus maraton. Byl bych pro to, aby se u nás konala olympiáda. Myslím si, že nemáme prostředí pro to, aby se tu konala zimní olympiáda, ale letní olympiáda by se dala připravit. Dává smysl i spojení, že by se uspořádala „československá“ olympiáda. Možná by to dávalo i ekonomický smysl, i když bych byl velmi opatrný, protože poslední olympijské hry téměř všechny skončily spíše v „ne-zisku“, respektive bych řekl ve ztrátě pro jejich pořadatele.
Chtěl bych připomenout, že už před čtvrtstoletím se uvažovalo o tom, že by Praha mohla být město olympijské v roce 2020. Pak z toho sešlo z mnoha důvodů. Jedním z nich byl a je, a který by byl limitující i teď, že nemáme dostatečné vybavení požadovanými sportovišti. Já v tom vidím ale určitou motivaci pro mladé lidi, pro děti. A to v tom, že by se mohli připravovat na olympiádu. A hlavně tam vidím motivaci v tom, aby se připravila sportoviště, která by byla potřebná pro konání olympiády. Bohužel, já už se toho určitě nedožiji, ale chtěl bych, aby moji vnuci třeba měli šanci za těch 20 let na té olympiádě startovat. A když ne vnuci, tak alespoň pravnuci. Stojí za to dávat si smělé cíle než jenom přihlížet tomu, jak se dostávají do popředí země, které s tím v podstatě ani nepočítaly, že by u nich olympiáda mohla být. Vzpomeňme si třeba na letní i zimní olympiádu v Číně.
EU od léta 2027 zostří dohled nad nákupy cenných kovů. Občané už si nebudou moci koupit zlato anonymně. EU to vysvětluje nutností bránit se praní špinavých peněz. Vidíte to stejně?
Je to další z naprosto nesmyslných opatření ze strany eurosajuzu a jeho politbyra. Žádnému praní špinavých peněz to nemůže zabránit. Špinavé peníze se perou především na úrovni jednotlivých států. Podívejte se, jak zatkli jednu místopředsedkyni Evropského parlamentu z Řecka. Pak zatkli bývalou takzvanou ministryni zahraničních věcí Mogheriniovou. A těmto korupčním praktikám další regulace nemohou zabránit. Pouze se bude bránit svobodnému obchodu občanů, kteří si budou chtít z důvodu nedůvěry k finančním trhům uložit peníze do cenných kovů. Koneckonců vidíme, že zlato i stříbro je na historických maximech a že již teď si řada finančníků uvědomuje, že není možné věřit zprofanované měně euro a samozřejmě i dolaru v souvislosti s možností vzniku konkurenční rezervní měny, která může vzniknout na úrovni BRICSu.
To, co se děje, jenom dokládá, že se blížíme k absurdní situaci, která byla popsána Orwellem v jeho románu 1984. Regulace a zákazy přesahují únosné meze a jenom se budou znepříjemňovat běžné investiční záměry ne těch nejchudších, protože ti na to ani nemají, ale střední vrstvy. A je to snaha o zavedení bezprecedentní, totální, totalitní kontroly nad pohyby aktiv v jednotlivých domácnostech. Nakonec musím zdůraznit, že tak, jak Green Deal byl pojmenován mnohými politiky, jako debilní a idiotský program (viz nizozemský ekonom a bývalý senátor Henk Otten), tak toto je další úplná debilita.
Nezaměstnanost v Česku po dlouhé době překročila 5 %. Průmysl čelí nebývalé krizi, konkurenci zvyšuje příliv levných pracovníků z ciziny. Bude hůř?
Ano, míra nezaměstnanosti v České republice (musíme porovnávat vždycky stejné měsíce předchozích let) je v lednu 2026 na úrovni 5,1 %, vyšší byla naposledy v lednu 2017. Kdybychom porovnávali počet nezaměstnaných, tak je v letošním lednu 378 547 nezaměstnaných, a je to zase nejvyšší číslo od ledna 2017. Kdybychom porovnávali například počet volných pracovních míst, kterých je teď 86 431, tak je to dokonce nejnižší číslo od ledna 2015. Nezaměstnanost se stává problémem i z toho důvodu, že se tím zvyšují náklady na podpory v nezaměstnanosti. V případě, že to je potom dlouhodobější nezaměstnanost, tak se zvyšují náklady na sociální dávky.
Je to způsobeno především naprosto zcestnou politikou Green Dealu, kdy dochází k uzavírání některých provozů, které jsou spojeny s těžkým průmyslem a energeticky náročnými odvětvími. Naposledy jsme toho byli svědky při uzavření posledního hlubinného dolu, kde přišlo o práci více než 700 lidí, přestože víme, že dekarbonizace je naprosto chybná politika. Čeká nás to i v tomto roce, kdy vzhledem k uplatňování evropských regulací, které oslabují konkurenceschopnost nejenom České republiky, ale i dalších zemí Evropské unie, bude pravděpodobně docházet k dalšímu nárůstu nezaměstnanosti.
Na nezaměstnanost má vliv i to, že je tady více jak milion cizinců, kteří vstupují na trh práce, spíše černý trh práce. Tím tlačí na snižování mezd zaměstnanců a vytváří nekalou konkurenci pro pracovní sílu v České republice. Nutno ale také přiznat, že tomu přispívá špatná politika zaměstnanosti, zvláště u prvně zaměstnaných osob. Tomu nahrávají i nesmysly, které se dějí ve vzdělávací soustavě, kde se preferuje vzdělávání bez toho, aniž by se vyřešily mezery na trhu práce, které jsou spojeny s nedostatkem pracovní síly v dělnických profesích, řemeslnicích a dalších profesích, například ve zdravotnictví, případně i ve školství. Navíc se umožňuje studium za veřejné peníze totálně nesmyslných programů. Nejenom ve vysokých školách, ale dneska už je to i na středních školách. Ano, a pokud se to nezmění, bude hůř.
Podle nového Eurobarometru hodnotí 62 % obyvatel EU členství své země v EU jako přínosné. V Česku je situace odlišná, klady EU převažují nad zápory jen u 42 % lidí. Radek Špicar ta čísla označil za strašná. Jsou strašná?
Bohužel většina obyvatel zemí Evropské unie ještě neprokoukla to, že Evropská unie jako eurosajuz se svým politbyrem (Evropskou komisí) jde proti jejich zájmům. Dávno to není instituce, která byla zakládána (EHS) proto, aby zde byl vytvořen volný pohyb zboží, služeb, práce a kapitálu. Je to instituce, která uskutečňuje daleko větší regulace a daleko větší centrální plánování, než to bylo v zemích bývalého sovětského impéria, v zemích Varšavské smlouvy, respektive v zemích Rady vzájemné hospodářské pomoci, to znamená RVHP.
V České republice existuje několik výzkumů. Tento, o kterém vy tady píšete, hovoří jen o 42 % lidí, kteří si myslí, že klady členství v Evropské unii převažují nad jejich zápory. Ano, může tento výsledek odpovídat i realitě, koneckonců se to částečně projevilo i ve volbách v roce 2025. Bohužel musím konstatovat, že těch 42 % si neuvědomuje to, jaká jsou to negativa, která jsou spojená s tím, co nám tady připravuje Evropská unie, ať už je to v podobě Green Dealu, ať už je to v podobě migrační politiky, migračního paktu a další norem.
Ne nadarmo se těm legislativním opatřením ze strany Evropské unie říká direktiva. Oni si to sami tak nazývají. Ano, jsou to direktivy, které mají bojovat proti svobodě, které jsou proti tomu, aby se vyvíjela svobodná společnost, proti tomu, aby zde působil volný trh, proti tomu, aby se vytvářely ceny na základě vztahu nabídky a poptávky. Je to silnější centralistický program, než tomu bylo za socialismu. Jeden z nejznámějších a nejcitovanějších ekonomů Německa Werner Sinn sdělil, že to je nejcentralističtější program po druhé světové válce a blíží se ke kolektivismu.
Jsem rád, že ještě aspoň část obyvatelstva si u nás uvědomuje, že to není to, co jsme chtěli tady. Bohužel není to situace volného trhu a těžení z výhod, které by nastaly jednotným vnitřním trhem.
Klíčoví poradci Keira Starmera opouštějí Downing Street 10 a šušká se, že Starmer už příští týden nemusí být premiérem. Starmer totiž vyslal do USA jako velvyslance Lorda Petera Mandelsona. Ten je teď v epicentru Epsteinova skandálu. Zasloužila by si Británie jinou vládu?
Starmer je jeden z nejmilitantnějších válečných štváčů, kteří se objevili po druhé světové válce ve Velké Británii. Margaret Thatcherová by se musela obracet v hrobě, kdyby věděla, co tento člověk dělá. Je otázka, jak dlouho tam vydrží, protože to, co se stalo s napojením na lidi, kteří zneužívali děti, zneužívali ženy z důvodu politické nadvlády, tak dostihlo i Starmera.
Bohužel Velká Británie poté, co naprosto nezvládla migrační krizi, se dostala do své vlastní pasti.
Velká Británie se snaží přenést pozornost od vnitřních problémů a snaží se ventilovat především svou vnější politiku. Ukázalo se to už u Borise Johnsona, který zhatil dlouhodobé vyjednávání po převratu na Majdanu a snahu docílit pomocí Minských dohod míru mezi rusky mluvícími občany na Ukrajině v dotčených oblastech a ukrajinskou majdanovskou vládou dosazenou Američankou Nulandovou a ovládanou korupčníky ze strany jak Huntera Bidena, tak potom především Timura Mindiče a jeho party a dalšími, kteří byli nejbližšími spolupracovníky největšího korupčníka poválečné Evropy, a to je prezident Zelenský.
Ty desítky miliard eur, které na Ukrajině každoročně mizí, odhalila už kontrola z Evropského účetního dvora v roce 2021, kdy k tomu sepsala zprávu (Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 23: Boj proti velké korupci na Ukrajině: několik iniciativ EU, ale výsledky stále nejsou…). V tiskové zprávě ze dne 23. 9. 2021 k tomuto materiálu se mimo jiné píše: „V důsledku korupce se každoročně ztrácejí prostředky v řádech desítek miliard EUR…“ A ukázalo se, že to bohužel pokračuje dál, a ukázalo se také, že Zelenský a jeho banda se snažili v létě 2025 zlikvidovat protikorupční orgány, které byly vytvořeny na samotném ukrajinském území a za působení legislativy Ukrajiny (NABU, SAPO).
Bohužel je to napojeno i na korupční kruhy, které jsou spojeny s válečnou ekonomikou a se zbrojním průmyslem v zemích Evropské unie. Sahá to až do nejvyšších míst, včetně Merze, který je posluhovačem BlackRocku, pro který dělal v době, kdy nebyl u politické moci, a pomocí Macrona, který byl posluhovačem Rothschildů a Rockefellerů ještě předtím, než se dostal do prezidentského paláce.
A odnáší to jenom a jenom obyčejní lidé, tuto válečnou štvanici, která nikam nevede.
Oni se snaží v zájmu svých zisků oddalovat mírové ukončení tohoto nesmyslného konfliktu, vraždění Slovanů mezi sebou. Už i americký ministr zahraničí Marco Rubio opakovaně (naposledy na Mnichovské bezpečnostní konferenci 14. 2. 2026) varoval před eskalací válečného konfliktu a apokalypsou. To potvrdil svým prohlášením i Donald Trump 13. 2. 2026, kdy vyzval ukrajinského prezidenta Zelenského k aktivitě, jinak podle něj promešká skvělou příležitost na mír s Ruskem, které podle něj o mír stojí. Trump připomenul, že podle něj mírovou dohodu brzdí Ukrajina.
