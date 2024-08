„Sv*ně. Stojím si za tím.“ Foltýn pokračuje v častování části Čechů

Plukovník Foltýn na přelomu července a srpna v jihočeských Slavonicích perlil na veřejné debatě na téma Pravda. Jeho výroky zaznamenala redakce ParlamentníListy.cz a ty následně způsobily ve veřejném prostoru zděšení.

V průběhu debaty se Foltýn rozpovídal o „zombících“ a „sviních“ v české společnosti, které podle jeho slov nemá smysl přesvědčovat o tom, co je a není pravda. Řekl, že proti těmto lidem se společnost musí bránit. „Jsem obviňován z toho, že hloubím příkopy. Já to budu dělat dál, protože mezi tou malou skupinou lidí jsou zombíci na poli informační války. Oni koušou své okolí, nakazí je svojí frustrací, nasraností, strachem a antisystémovostí,“ vysvětloval plukovník. Na tyto „svině, které už se staly nepřáteli vlastního státu“, je potřeba „hluboký příkop“ a „karanténa“.

Foltýn se od svých slov nijak nedistancoval – naopak je nadále rozmazával v několika rozhovorech a na svém facebookovém profilu. „Proruští tro(t)llíci piští, že jsem o někom měl říct, že je svině. Aby bylo jasno, můj výrok zněl: Lidé obdivující a blahořečící tak neuvěřitelně zvrhlý režim, jako je současný Putinův ... jsou lidé, kteří jsou velmi často nešťastní, zahořklí, zapšklí, smutní, opuštění nebo jen mající životní smůlu – anebo jsou to prostě jen svině,“ uvedl Foltýn.

„Tedy pro pány Daniely Vávry a další manipulátory: Pakliže kdokoliv obdivuje současný kremelský režim (i po tom, co i úplný idiot ví, kam vede kremelská agrese), je nezbytně jedním z výše uvedeného. To není radikalizace populace, to je prosté nazývání věcí pravými jmény,“ dodal Foltýn a přidal fotografii Emanuela Moravce, který se za protektorátu stal podle Foltýna „odpornou kolaborantskou sviní kolaborující s agresívním režimem okupujícím tanky cizí území,“ napsal na svém facebookovém profilu.

Téma pak dále rozšířil v rozhovoru pro iDnes.cz, kde se mimo jiné podivil, že se to vůbec tolik řeší. „Kremelský režim na Ukrajině zabíjí civilisty, mučí zadržené, unesl desítky tisíc dětí, a někoho skutečně pohoršuje, že jsem pro podporovatele takových zvrhlostí použil slovo svině. Tohle fakt někdo myslí vážně? Ten citát sedí, klidně bych ho zopakoval,“ prohlásil Foltýn.

Většina z lidí s proruskými názory podle něj nejsou ty „svině,“ ale jen zahořklí a naštvaní lidé. „Mimochodem, většina jsou jen naštvaní či zahořklí. Těch skutečných lumpů je pár promile. Cílem strategické komunikace je být nekonfliktní, spojovat a příkopy zakopávat. Ale v každé populaci máte malou – a doufejme, že i u nás zůstane velmi malou – skupinu obyvatel, kteří nenávidí svůj vlastní stát. A tam platí pravý opak. Vůči těm nemůžete postupovat smířlivě,“ tvrdí vládní koordinátor pro strategickou komunikaci.

To, že vládní zmocněnec některé české občany nazývá „sviní“, podle něj není problém. „V tom není žádný rozpor. Úředník má sloužit Ústavě a jejím hodnotám. Má fungovat ve prospěch svého státu. Pokud bych měl fungovat podle toho, co říkají úplně všichni občané od úplných liberálů až po fašouny, znamenalo by to, že mám vystupovat smířlivě vůči fašistům? To určitě ne! Pokud někdo adoruje a podporuje současný Putinův agresivní režim, rozhodně s ním nenajdu společnou řeč a ani ji hledat nebudu,“ dodal Foltýn.

Ten v minulosti vypustil i další perlu, když řekl, že „lidé mají právo na svůj názor, ale nemají právo na svá fakta“. I za tím si Foltýn stojí. „My máme natolik širokou svobodu projevu, že zahrnuje i svobodu lhát. Pakliže tím nepácháte trestný čin nebo nezpůsobujete škodu, nikdo vás za to nemůže trestně postihovat. Nicméně když řeknu, že má každý právo na svůj názor, ale nikoli na svá fakta, trvám na tom. Sice můžete říct, že je krychle kulatá, i když je prokazatelné, že to je krychle, ale všichni ostatní mají zase právo říct, že říkáte nesmysl,“ prohlásil Foltýn, že moderní západní civilizace je založena na vědě a objektivní pravdě, která je prokazatelná prostřednictvím důkazů.

