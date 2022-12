„Svět se zbláznil.“ Konec kaprů odmítnut. Tvrdě

reklama

Takový prodej však patří k české předvánoční tradici. ParlamentníListy.cz se ptaly, zda by se tento prodej venku měl úplně zakázat.

„No jistě! Měl by se zakázat prodej zboží vůbec! Vždyť je to diskriminační a zraňující pro zboží samo i pro toho, kdo si nakupování nemůže dovolit!“ řekla Daniela Kovářová, senátorka za Plzeň město, členka ústavně-právního výboru Senátu, prezidentka Unie rodinných advokátů, bývalá ministryně spravedlnosti.

JUDr. Daniela Kovářová



„K zákazu pravděpodobně nedojde, postupný útlum ale asi nastane s klesající poptávkou. Například pro mě děti je zabíjení kaprů na ulici naprosto nepochopitelné. Prodej kaprů může probíhat jinak,“ je přesvědčena Adéla Šípová (nez. za Pirátskou stranu), senátorka za Kladno, místopředsedkyně výboru Senátu pro záležitosti Evropské unie.

Mgr. Adéla Šípová Piráti



„Určitě ne. Rybám chlad nevadí, je pro ně škodlivé teplo. Škoda, že si ochránci nevzali odborníka, jejich nápady zvířatům mnohdy ubližují,“ upozornila poslankyně Margit Balaštíková (ANO), členka rozpočtového výboru, místopředsedkyně podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství a podvýboru pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu.

Margita Balaštíková ANO 2011



„Tak to už bych řekla – doba vymknutá z kloubů šílí! Chov ryb a rybníkářství má v naší zemi dlouhou a krásnou tradici. A prodej kaprů před Vánoci také. Prodej živých kaprů a pak po krátké době jejich správné usmrcení doma není žádným problémem ani týráním. A mysli si snad ti jurodivci, že ti kapři už v těch celofánech v hypermarketech vyrostli? Věřím, že na tyhle pitomosti český národ slyšet nebude,“ poznamenala Jitka Chalánková, senátorka za Prostějov, členka ústavně-právního výboru Senátu a předsedkyně podvýboru pro rodinu.

MUDr. Jitka Chalánková



„Je třeba všechno zlé zakázat. Pak na světě zbude jenom dobro. Haleluja,“ zareagoval Ondřej Neff, spisovatel, publicista, vydavatel internetového deníku Neviditelný pes.

„Zakázal či propustil bych všechny úředníky-zakazovače a byl by klid. Na druhou stranu musíme ctít svobodu podnikání. Tedy pokud chce Lidl zakázat prodej kaprů venku, musíme to respektovat. Stejně ale bychom měli respektovat, pokud hospodský ve své hospodě nechce zakazovat kouření. Proto také podporujeme aktuální petici http://www.svoboduhospodam.cz. Zákazy v podnikání jsou škodlivé! Místo úředníků a politiků má o podnikání rozhodovat trh,“ zdůraznil Libor Vondráček, předseda Svobodných.

„To je naprostá blbost. Naše tradice budeme rušit jen pro pár zamindrákovaných jedinců?“ podivuje se Pavol Lukša, předseda strany Dobrá volba 2016, starosta Čeladné.

Pavol Lukša

č. 1, Moravskoslezský kraj

„Proč ne. Upřímně řečeno, tohle je mi trochu fuk. Byť tradice ctím. Ale přiznejme si – máme prý konečně svobodu. Ale ze všemožných důvodů od řady menšin si zakazujeme více a více. Chráníme kde co. Možné i nemožné. I s vrahy cítíme. Jen to válečné vraždění ve jménu ‚velkých myšlenek‘ tolerujeme. Lhostejno, na které straně fronty. Dost divné, ne? Možná i já se ještě dočkám doby, kdy zeleným dojde, že nejvíce životnímu prostředí škodíme my, lidi. Takže je nezbytné... Raději nebudu pokračovat. Je advent. Tak požehnané Vánoce, lide český mlčící!“ okomentoval Jiří Koskuba, primář II. interního oddělení Fakultní nemocnice Bulovka, bývalý poslanec.

„Proč? Aby obchodní řetězce prodaly víc zmražených kaprů? Patří to k vánočním tradicím,“ upozornil Zdeněk Škromach, bývalý ministr práce a sociálních věcí, někdejší místopředseda vlády, Senátu a ČSSD.

„Svět se pravděpodobně zbláznil – a ochránci přírody úplně. Naše civilizace pod vlivem těchto bláznů musí skončit,“ obává se Přemysl Sobotka (ODS), bývalý předseda i místopředseda Senátu Parlamentu ČR.

„Já bych naopak navrhoval v době, kdy se nejrůznější blázni ke všemu přilepují pro ‚záchranu planety‘, aby se autoři tohoto nápadu také ke kádím na pár dnů a nocí přilepili. To by byla důstojná obrana živých kaprů, ne?“ navrhnul Ivo Strejček z Institutu Václava Klause, bývalý europoslanec za ODS.

„Neměl. To je taková střelba od pasu. Vždy se začne mluvit o nějakém dílčím problému, aby veřejnost měla pocit, že se něco pro přírodu dělá. Být aktivním ochráncem přírody, první protestuji proti převážení potravin a spotřebního zboží po celém světě, protože právě tato nákladová lodní přeprava je vůči rybám naprosto brutální. Ryby se v kádích převážely už ve středověku,“ připomněl poslanec Aleš Dufek, (KDU-ČSL), místopředseda ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny.

„Jsem stoupencem tradic a některým trendům nerozumím,“ konstatoval Jaroslav Bašta, poslanec SPD, kandidát na prezidenta, bývalý ministr a velvyslanec.

„Myslím, že bych to nechal na volbě prodejců. Při výlovech je obrovský zájem veřejnosti, a ne všem zabíjení kapři vadí. Všeho s mírou, což u nás jde velmi těžko. Přeji pěkné Vánoce,“ přeje Jiří Běhounek, bývalý hejtman Kraje Vysočina a poslanec ČSSD.

„Spíše než zákaz bych označil aktivitu Lidlu za jeho obchodní rozhodnutí. A na to má plné právo. Obecný zákaz ale nepodporuji. Prodej živých ryb má ale svůj smysl, protože zákazník ví, v jaké kondici rybu kupuje a není tak odkázán na deklarování prodejce (někdy i falešné), že maso je ze zdravé ryby. Samozřejmě, že zacházení s živými rybami by mělo mít určité standardy a jakékoliv týrání zvířat by mělo být trestáno,“ upozornil Zdeněk Hraba, senátor za obvod Benešov, člen ústavně-právního výboru Senátu.

„A pak zakážeme řezat smrčky v lese? Omlouvám se, ale při dodržení základních parametrů, což je voda a kyslík, v tom problém nevidím,“ konstatoval poslanec David Pražák (ANO), člen sněmovního zemědělského výboru a výboru pro životní prostředí, předseda podvýboru pro lesní hospodářství.

„Pokud se tak rozhodne soukromá firma, třeba Lidl, který rád stojí na špici aktivistického pokroku, nelze proti namítat nic jiného, než že je to hloupost, ale každý má právo dělat dobrovolně hlouposti. Lidé si prostě nakoupí jinde. Je však nutné rázně odmítnout jakoukoliv myšlenku, kterou razí nepřátelé lidí, tedy tzv. ochránci zvířat, že by se prodej kaprů měl zakázat zákonem či vyhláškou. Ostatně jakéhokoliv takového levičáckého dobroděje zcela spolehlivě odhalíte jako pokrytce otázkou, zda bychom se stejně měli stavět i k islámským halal porážkám,“ sdělil Luboš Zálom, místopředseda Svobodných.

„Žijeme v divné době, kdy stát a velké skupiny dělají to, co chtějí hlučné skupinky aktivistů. Stát zakazuje a přikazuje, protože politici ‚mají téma‘ a úředníci mají práci, velké firmy pak mají klid na vydělávání peněz jakýmkoliv jiným ‚nekonfliktním‘ způsobem. Ty kapry někdo někdy musí zabít, na tom se nic nezmění tím, že to neuvidíme, pokud je tedy lidé chtějí jíst. Pokud nějaká firma nechce prodávat, co její zákazníci chtějí a na co jsou zvyklí, je to její věc. Stát tu ale není od toho, ab lidem násilím nutil preference nějaké hrstky lidí, stát má dělat jiné věci, které dnes dělá, jak víme, mizerně. Soustředit by se tedy měl ne na zakazování toho, co lidi chtějí, ale na to, co lidi potřebují. Funkční justici, policii, armádu, kvalitní silnice a infrastrukturu, efektivní řešení chudoby. Kádě s kapry mi přijdou jako opravdu něco, do čeho stát nemá strkat nos,“ okomentoval Roman Kříž, zakladatel Libertariánského institutu.

„Ne, nezakázal,“ sdělil europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), místopředseda výboru pro rozpočtovou kontrolu EP.

„Ne. Je trapné, že nejenom obchodní, ale i jiné organizace se nechají řídit fanatickými aktivisty všeho druhu, zatímco rozum se krčí v koutě,“ podotkl Ivan David, europoslanec za SPD, bývalý ministr zdravotnictví.

„Každý ať si prodává, nebo neprodává, jak chce. Každý ať si kupuje, nebo nenakupuje, jak chce. Já osobně nemám potřebu druhým vnucovat, jak mají žít. Každému jeho nebe,“ míní Petr Štěpánek, 1. místopředseda Trikolory.

„Neměl,“ byl stručný Michael Canov, senátor za Liberec, místopředseda Starostů pro Liberecký kraj, místopředseda ústavně-právního výboru Senátu, starosta Chrastavy.

Ing. Michael Canov SLK



„Ne. Pokrytectví,“ má jasno poslanec Vít Vomáčka (ODS), člen kontrolního a zemědělského výboru Poslanecké sněmovny, předseda podvýboru pro rozvoj venkova.

