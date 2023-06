„Tam přece nemůžete napsat nulu!“ Facky vládě. Hlavně Stanjurovi. Kalousek se neudržel

reklama

Kalousek v posledních měsících na Twitteru pravidelně tvrdě kritizuje vládu za její fiskální politiku, naposledy vzkázal, že s takovým přístupem ztratila TOP 09 důvod své existence. „Já to dělám hlavně proto, aby to dopadlo dobře. Příspěvky tohoto typu jsou většinou až tím posledním zoufalým pokusem, jak vládu probudit. To nejsou žádné útoky, já té vládě pořád držím palce, ale jenom je upozorňuju na to, že dělají něco jiného, než říkají,“ tvrdí Kalousek v rozhovoru pro Český rozhlas.

„Jestliže tvrdí, že budou konsolidovat veřejné finance úsporou 70 miliard ročně, tak nemohou současně plánovat deficit 270 miliard na příští rok, vždyť to je v přímém rozporu s tím, co slibují a jaký mají program,“ je kritický Kalousek.

„Fialova vláda převzala tu starou rozpočtovou politiku, výjimkou je konsolidační balíček, kterému fandím, mohl by sice být lepší a důslednější, ale je to lepší než nic. Ale potom se nesmí stát taková věc, že ten ohlašovaný deficit na příští rok se každým týdnem zvyšuje. Děsím se, kde budeme na konci roku. Samostatnou kapitolou je špatná komunikace toho balíčku, který se tak stává nedůvěryhodným,“ pokračuje v kritice Kalousek.

S letošním rozpočtem se podle něj už nedá nic dělat, protože byl od začátku špatně sestavený a nereálný. „Teď už se s tím navíc nedá nic moc dělat, letošní rozpočet je špatný a nereálný už od svého schválení, to říkám od ledna. Jsou tam vědomé fauly, na straně příjmů je 50 miliard na papíře, které ale do toho rozpočtu nikdy nepřijdou, a to jsou příjmy z emisních povolenek. Přece do příjmů můžete napsat jen to, s čím můžete stoprocentně počítat, tady bylo jasné, že se to nestane,“ podivuje se Kalousek.

„Na straně výdajů bylo napsáno nula na mimořádnou valorizaci, byť bylo jasné, že nějaká valorizace musí přijít. Můžete se splést v tom čísle, ale nemůžete tam přece napsat nulu. To jsou prostě švindly, které se udělaly před volbami, byla to účetní manipulace, aby sestavili rozpočet pod 300 miliard, ačkoliv to bylo reálně ke 400 miliard,“ má jasno Kalousek, že ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v sestavování rozpočtu švindloval.

Jediným řešením tak podle Kalouska bylo zavázat 65 miliard korun v jednotlivých kapitolách, aby se to neutrácelo, a počkat, jaký bude vývoj. „A v druhé polovině roku, kdyby se to vyvíjelo dobře, by se mohly ty výdaje rozvázat. Jenže to plánuje vláda až teď v půlce roku, a to už je pozdě, protože spousta těch peněz už je utracených nebo nasmlouvaných. Teď už jenom můžou konstatovat, že rozpočet nedodrží,“ je přesvědčený Kalousek.

Vláda podle něj už od voleb o konsolidaci spíše jen mluví, ale kroky nepředvádí žádné kromě balíčku, který by měl být mnohem obsáhlejší. „Ukázalo se, že žádná rozhodnutí jsou horší než ta špatná. Je možné, že v tom marketingovém pojetí politiky mají pocit, že o těch věcech stačí jenom mluvit, ale nemusejí je dělat. Ale ta čísla vás vždycky doběhnou, nemůžete jen tvrdit, že budete dělat vládu rozpočtové politiky, ta čísla vám to vrátí,“ říká bývalý poslanec.

Řešení je nyní podle Kalouska jediné a hodně bolestivé, a to sáhnout na důchody. „Vláda by měla sáhnout na ten největší problém, který je na výdajové straně, a to jsou jednoznačně mandatorní výdaje. Ale vláda nenašla odvahu, politickou vůli nebo shodu v těch pěti stranách, aby toto řešila. Je to kruté, ale sáhnout by se mělo zejména na důchody, které neuvěřitelně vystřelily. Před dvaceti lety byla výše důchodu na 40 % průměrné mzdy, což znamenalo sociální smír. Během poslední doby to vystřelilo na 50 %, a to je naprosto neufinancovatelné,“ dodává Kalousek.

