„Ten hnůj je ruský?“ Výsměch vládě za hromádku. I ministrovi

O tom, že je dnešní den v Praze opět ve znamení protestů nespokojených zemědělců a farmářů jsme již informovali, stejně jako o tom, že na důkaz své nespokojenosti se zemědělskou politikou současné vládní garnitury protestující složili před Strakovu akademii, kde sídlí vláda České republiky, fůru hnoje.

To samozřejmě nemohlo zůstat stranou pozornosti nejen sdělovacích prostředků, ale také uživatelů sociálních sítí. Ti v hnoji, který leží před Úřadem vlády, hledají s dávkou ironie proruskou symboliku, na kterou vláda odkazovala při minulých zemědělských demonstracích.

Je to samozřejmě ruský hnůj!



Ti lidi jsou borci, jen Češi nechápou, co to je demonstrace. Na to, s jakou k nim vláda přistupuje arogancí a přezíravostí, jsou to stále ještě naprostí andílci.



?????? pic.twitter.com/GoItsVJZZs — Antonín ???? (@AntoninVavruska) March 7, 2024

Aktivista Antonín Vavruška ve svém příspěvku na síti X třeba hned v úvodu ironicky v narážce na informace, které protestující zemědělce označovaly mimo jiné za Putinovu pátou kolonu, upozorňuje na to, že hnůj, který leží před sídlem vlády, je určitě ruský. Následně ale akci zemědělců oceňuje a zřejmě i poukazuje na jeden z významů slova „demonstrace“, tedy že má něco demonstrovat.

Přidává také slova obdivu a demonstrující zemědělce přirovnává vzhledem k tomu, jak s nimi vláda jedná, k andílkům.

Je tento hnůj před Strakovkou proruský?????? nebo prozápadní??????? Strakovka – nyní hnůj nejen uvnitř, ale i vně?? Jak říkal @P_Fiala o Česku ve válce, je to trefná metafora. pic.twitter.com/UIlPXeMOgK — Ondřej Dostál (@dostalondrej) March 7, 2024

Stranou nezůstal ani právník a politický komentátor Ondřej Dostál, který stejně jako Vavruška zmínil „proruský“ hnůj, vysypaný před sídlem vlády. Zároveň parafrázoval prohlášení Petra Fialy (ODS) o tom, že Česká republika čelí válce uvnitř i zvnějšku.

„Je tento hnůj před Strakovkou proruský, nebo prozápadní? Strakovka – nyní hnůj nejen uvnitř, ale i vně. Jak říkal Petr Fiala o Česku ve válce, je to trefná metafora.“

Nevíte, už Fialova vláda oznámila, jestli jsou dnešní zemědělci proruský, nebo proamerický? A už vystoupil s nějakým ruským komprem Vondra? Jinak slušný hnůj už je i ve Strakovce, ne? https://t.co/aPxrd3Bmin — PetrHolec (@PetrHolec) March 7, 2024

„Nevíte, už Fialova vláda oznámila, jestli jsou dnešní zemědělci proruský, nebo proamerický? A už vystoupil s nějakým ruským komprem Vondra? Jinak slušný hnůj už je i ve Strakovce, ne?“ nechal se slyšet na podobnou notu i s odkazem na poměry ve vládě politický komentátor a moderátor Petr Holec.

A třešničku na „proruský“ hnůj nasadil olympijský vítěz, doktor a politický glosátor Lukáš Pollert.

A hle,

podporovatelé Ruska vysypali hnůj před Úřadem vlády. Dezoláti jedni... pic.twitter.com/5edISYeEXB — Lukáš Pollert (@pollert11) March 7, 2024

„A hle, podporovatelé Ruska vysypali hnůj před Úřadem vlády. Dezoláti jedni...“

Dodejme, že se k akci vyjádřil i ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), který avizoval svoji připravenost k férové diskusi. Zároveň ale naznačil, že vysypaný hnůj nepovažuje ze strany zemědělců za poctivý přístup.

Právo kohokoliv na protest respektuji a jsem připravený vyrazit férově diskutovat mezi zemědělce. Poctivý přístup očekávám i od pořadatelů, kteří slíbili nezablokovat dopravu v Praze včetně MHD. Hnůj vysypaný na tramvajové koleje za takový přístup zrovna nepovažuji. — Marek Výborný (@MarekVyborny) March 7, 2024

„Právo kohokoliv na protest respektuji a jsem připravený vyrazit férově diskutovat mezi zemědělce. Poctivý přístup očekávám i od pořadatelů, kteří slíbili nezablokovat dopravu v Praze včetně MHD. Hnůj vysypaný na tramvajové koleje za takový přístup zrovna nepovažuji.“

