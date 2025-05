„Ti nejlepší. Větší akce letos nebude.“ Rajchl se těší na dnešní Staromák

„V rámci oslav 80 let od konce druhé světové války organizujeme největší vlasteneckou akci roku. Vyzýváme české občany, aby bez ohledu na to, kterou stranu volí, přišli dát najevo svůj názor proti zbrojení a proti zatahování naší země do války, která není naše. Vyzývám všechny, aby to přišli dát najevo spolu s nespokojeností s politikou vlády Petra Fialy, která nás k válce přibližuje,“ říká Jindřich Rajchl.

Podle jeho slov budou řečníci varovat i před přepisováním dějin, kterého jsme v těchto dnech svědky. „K přepisování historie vždycky sahá pouze totalitní režim. Demokracie se své historie nebojí a dovede ji objektivně a kriticky zhodnotit. Zatímco totalita a jakýkoli režim postavený na omezování lidských práv a svobod se vždy snaží historii přepsat, aby vyhovovala těm, kteří jsou aktuálně u moci a jejich vlastnímu světonázoru,“ míní předseda strany PRO, která ve volbách kandiduje na společné kandidátce s SPD, Svobodnými a Trikolorou.

„Nejsem naivní a vím, že svět jako takový není v současné době zcela v bezpečí a můžeme si o ukrajinsko-ruském konfliktu myslet cokoli, ale to nám nedává právo přepisovat naše dějiny a tvrdit, že ten, kdo nás fakticky zachránil od vyhlazení, byl nějakým okupantem. Vláda v tom foltýnovském videu dokonce tvrdí, že sovětští vojáci zapomněli odejít. Ať si pan Foltýn dostuduje základní historická fakta, protože jinak by věděl, že Rudá armáda v roce 1945 po osvobození také odešla a nezůstala zde ani noha. Okupace přišla po 23 letech až v roce 1968. Vláda šíří prokazatelné lži, jimiž se snaží snížit zásluhu Rudé armády na našem osvobození. Nesmíme připustit, aby docházelo k otáčení dějin tím, že se z osvoboditelů budou dělat agresoři,“ podotýká Rajchl pro ParlamentníListy.cz.

Na Staroměstském náměstí odpoledne vystoupí řada známých tváří. „Demonstrací už jsem svolával několik a tahle má to nejlepší možné složení a na jedno pódium se mi podařilo dostat nejlepší jména. Předsedové čtyř politických stran, tedy Tomio Okamura, Zuzana Majerová, Libor Vondráček a já. Do toho paní senátorka Jana Zwyrtek Hamplová, která dala přednost naší akci před pozváním od prezidenta Pavla na Hrad. Dva poslanci Jaroslav Foldyna a Radim Fiala, ekonomka Markéta Šichtařová. V neposlední řadě promluví pan docent Ševčík a pan profesor Petr Drulák. Příležitost poslechnout si všechny tyhle rovné lidi, kteří mají páteř a neuhýbají, tu ještě nebyla a neměl by si to nikdo nechat ujít,“ uzavírá Jindřich Rajchl.