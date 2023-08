„To bych si užil.“ Rajchl by rád žaloval Pfizer

Zájem o očkování proti covidu-19 v Česku již mají v posledních týdnech pouze jedinci, a přestože do Česka míří stále velké množství dávek očkovacích látek proti covidu-19, již teď je téměř jasné, že budou akorát ležet ve skladech a následně budou zlikvidovány. Česká republika přitom za takové nevyužité očkovací látky platí miliardy korun, a jak upozorňuje právník a předseda strany PRO Jindřich Rajchl, zřejmě i nadále platit bude. „Do konce tohoto roku má ČR obdržet dalších deset milionů dávek za dalších 4,7 miliardy korun. Že i tyto budou v převážné míře vylity do kanálu, je nabíledni,“ upozorňuje šéf PRO na svém facebooku.

podle přehledu vykázaných očkování nechalo aplikovat 17 lidí. Zájem o očkování proti koronaviru lidé nejevili ovšem ani v červenci, kdy bylo aplikováno jen 183 dávek.



Celkově se dosud v Česku aplikovalo 18 625 936 dávek očkování proti covidu-19, a zatímco 6 893 453 lidí si nechalo aplikovat základní očkování sestávající podle typu vakcín z jedné či dvou dávek očkovací látky a první posilující dávku si nechalo dát 4 364 092 lidí, o tu druhou posilující – tedy častokrát již „čtvrtou dávku“ – zájem příliš nebyl a má ji jen 800 683 lidí. Třetí posilující – tedy pro mnohé „pátá“ – dávka už přilákala jen 2 450 zájemců. Nejnižší zájem o očkování proti covidu-19 je aktuálně ve věkové skupině seniorů mezi 70–74 lety, naopak nejvíce očkovacích látek bylo podle oficiálních statistik podáno za poslední měsíc dětem do 17 let věku.



Nízký zájem o vakcíny tak vede k tomu, že se musejí zlikvidovat, jelikož jim projde lhůta určená k jejich upotřebení, a šéf strany PRO Jindřich Rajchl upozornil, že jen mRNA vakcín, jež Česká republika nakoupila a následně kvůli prošlé lhůtě expirace byla nucena zlikvidovat, bylo od roku 2021 již 10,9 milionu dávek v hodnotě až 4,7 miliardy korun.

„Do konce tohoto roku má ČR obdržet dalších deset milionů dávek za dalších 4,7 miliardy korun. Že i tyto budou v převážné míře vylity do kanálu, je nabíledni,“ upozorňuje politik.



Podle Rajchla je „toto plýtvání našimi společnými prostředky naprosto neomluvitelné“. „Nezaregistroval jsem byť jen snahu o nějaké jednání, jehož cílem by bylo tomuto mrhání veřejnými finančními prostředky zabránit. Prostě poslušně jako ovce zaplatíme za něco, co za půl roku vyhodíme,“ komentuje to, že si přebírá stále nové vakcíny, přestože tušíme, že nám nezbude nic jiného než je poté zlikvidovat, což také není zadarmo.



Šéf PRO připojil, že jeho strana má ve svém programu „požadovat plnou refundaci všech plateb za genovou terapii od společností Pfizer a Moderna, jež byla těmito společnostmi klamavě prezentována jako vakcína“. „Vyšetříme zločiny páchané v době covidové, a to jak na úrovni ČR, tak i EU a vyvodíme trestněprávní odpovědnost konkrétních osob, jež se na těchto zločinech podílely,“ doplnil za stranu PRO.

Sám Rajchl, profesí právník, podotkl, že by si „speciálně sepisování žaloby na společnost Pfizer vyloženě užil“. „To vám mohu garantovat,“ doplnil.

Kritika, že Česko nadále odebírá vakcíny proti covidu-19, které téměř nikdo nechce, a jsou tak jen přebírány za účelem následné likvidace, kritizují i mnozí odborníci včetně epidemiologa a někdejšího ministra zdravotnictví Romana Prymuly, ten dle serveru Lidovky.cz nastínil, že Česko mělo požadovat, aby mu výrobce vyměnil vakcíny za jiný typ a namísto proticovidových vakcín mělo odebrat třeba pneumokokové.

