„To je na demisi.“ Diviš nenechal počítání jen tak. Rakušan pod palbou

„Určitě jsem byl rád, že Nejvyšší správní soud dal opravdu precizní odůvodnění. Demokracie ale příliš nezvítězila, co se týká pana ministra Rakušana. Myslím si, že je to jednoznačně na demisi,“ poznamenal Diviš, jenž se domnívá, že do přezkoumání Nejvyšším správním soudem měl být spolu s Karlem Janečkem či s Tomášem Březinou považován za kandidáta. Moderátor Daniel Takáč jej však upozornil, že soud však činí rozhodnutí až na základě nějakého podání. Diviš následně znovu zopakoval, že celá věc kolem prezidentských kandidátek je na odchod ministra Rakušana.

„Jsem rád, že to takto dopadlo. Budu bojovat. Jsem rád, že se vlastně ukázalo, že i obyčejný člověk, nepodporovaný nikým, může prorazit ten systém,“ řekl. I když uznává, že v posledních dnech má díky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu slušné PR, cítí se poškozen, neboť nemohl 18 dní dělat kampaň. „Seděl jsem v judikátech, v peticích. Budeme se to snažit dohnat,“ podotkl.

Diviš následně hovořil o tom, že má jasnou vizi pro naši zemi. „Musíme být země, která musí být postavena na vzdělanostní ekonomice. Abychom to konečně udělali. Jinými slovy školství. Velice rád bych se vrátil k Baťovu principu, co se týká podpory regionální ekonomiky, kde musí fungovat ten triangl municipalita, nějaké školství a nějaké firmy, regionální ekonomika. A třetí, zásadní věc, ke které také jako prezident, vrchní velitel ozbrojených sil, má nejblíže, to je můj projekt nazvaný e-armáda, a to je výrazné posílení obranyschopnosti naší země,“ dodal Diviš.

Moderátor se ho následně zeptal, zda není neuctivé vůči voličům, že mu část podpisů sbírala agentura. „Tohle je téma, které už několikrát zaznělo ve veřejném prostoru. Skutečně nechci nějaké negativní věci sem zanášet, ale já jsem si přeci nekoupil podpisy. Najal jsem si agenturu, která pro mě zajistila to, abych měl brigádníky,“ vyprávěl Diviš, že se svými brigádníky objížděl republiku stejně jako to činili ostatní prezidentští kandidáti s dobrovolníky. „A víte, kdo je to dobrovolník? Dozvěděl jsem se od jiných týmů, že dobrovolník je sice ten, kdo má rád kandidáta, sám se ozve, ale dostane také zaplaceno, to je v tomto pojetí nějakých jiných kandidátů dobrovolník. Toto téma bych rád opustil,“ sdělil Diviš.

Když přišla řeč na dezinformace, Diviš zdůraznil, že je proti jakékoliv cenzuře. „I proti mazání. Já jsem o tom mluvil. Ta vzdělanostní ekonomika znamená, že skutečně my ty děti, ale i ty učitele musíme vzdělávat, aby uměli tyto věci vysvětlit. A my se to musíme naučit. Dezinformace za nás nebyly. Skutečně v dnešní době je potřeba, aby i ti učitelé to uměli učit a aby se děti vzdělávaly,“ zmínil Diviš.

Co se týče otázky eura, v současné době by jej nezáviděl. „V těžké době je prioritou co nejvíce snížit inflaci. Česká koruna je nástroj měnové politiky, kterého se nechcete vzdát. Navíc pojďme si říct, že těch černých pasažérů v Evropě je hrozně moc, kdo všechno plní maastrichtská kritéria? Ale za této situace, v tuhle chvíli, bych zaujal polohu České republiky takové chytré horákyně. My jsme řekli, že euro přijmeme, neřekli jsme kdy. Tak v tom zatím vydržme a řešme daleko podstatnější problémy,“ poznamenal.

Jak ukončit válku na Ukrajině? „To je otázka za milion. Musíme si uvědomit, že na tom ukrajinském území se už i v minulosti odehrávaly nějaké souboje velmocí. Ukrajina je svým způsobem hrozně spálená země, já to nechci říct pejorativně. Obrovská korupce, v některých lokalitách, obrovská bída – a to je důvod, kdy i mně lidsky je některých těch lidí tam líto. A kdo je agresorem, nyní je také jasné. Kolik ukrajinských tanků přejelo od 24. února na ruské území, a kolik opačně. Já jsem byl velkým zastáncem toho, že by Rusko vlastně mělo odejít z toho území. To se ne úplně... Už to trvá tak dlouho a už je to tak hnusné, že pokud svitla naděje, a teď jsem slyšel, že pan prezident Zelenskyj se obrátil na pana prezidenta Bidena, tak pokud je to pravda, tak udělat cokoliv, aby si ty dvě znesvářené strany sedly ke stolu, protože to je vždy základ,“ zakončil Karel Diviš.

