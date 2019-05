„To je onanie“. Propad ČSSD, Okamura, Piráti... Už v noci začala řežba nad výsledky voleb

Volby do Evropského parlamentu skončily. Jasně v nich vyhrál Andrej Babiš se svým ANO, ale výrazně uspěla také ODS. Naproti tomu komunistům zůstala jediná europoslankyně Kateřina Konečná. A sociálním demokratům zůstaly jen oči pro pláč. Sociálním demokraté si prošli bezmála volebním masakrem a nemají jediného europoslance.

Jaroslav Foldyna k tomu napsal, že se jeho ČSSD dostala do fáze, kdy ji lidé nenávidí a tato strana míří po 150 letech ke svému zániku. Foldyna má za to, že voliče ČSSD tentokrát získal např. Tomio Okamura a jeho hnutí Svoboda a přímá demokracie.

„Její úspěch není překvapením. SPD se snaží zastupovat zájmy normálních lidí a její osočování ze strany mediálního a politického mainstreamu jí spíše pomáhá. Pokud by v Evropě byli u moci skuteční politici a ne jen arogantní papaláši nebo bezkrevní úředníci, tak by strany typu SPD nevznikaly. Takto ale mají své opodstatnění a budou dál posilovat. Mně osobně jsou strany tohoto typu v mnohém blízké. Především proto, že oslovují bývalé voliče ČSSD,“ napsal k tomu Foldyna.

Analytička Irena Ryšánková k tomu s nádechem ironie dodala, že brzy již bývalý europoslanec Miroslav Poche bude moct usednout do křesla ministra kultury.

K SPD se vedle Foldyny vyjádřil také komentátor Petr Kamberský, který se nediví, že SPD uspěla. Nemá z toho prý radost, ale nediví se.

„Pro všechny, co dnes pláčou nad úspěchem SPD: Nevzpomínáte si, jak jste od roku 2014 kňučeli, jak nás převálcují fašistické strany? Koukněte se na svoje tehdejší lajky, komentáře a sdílení, kolikrát jste psali o fašismu, protofašismu a třicátejch letech. Nic z toho se samozřejmě nestalo. Ale halt po obrovský uprchlický krizi, po megaúspěchu děsivých (v)ideí mučení a poprav z kamery Daeš, po sebevražedných atentátech v západní Evropě, po snaze přenést problém i na Východ skrze kvóty, po tom všem dostal Okamura 9 procent. Žádná radost, to je fakt,“ napsal na sociální síti Facebook.

Jedním dechem dodal, že Okamura mohl uspět ještě mnohem víc, jak naznačovaly některé průzkumy nebo ostatně i poslední výsledky voleb do Poslanecké sněmovny. Skutečnost, že Okamura bude mít jen dva europoslance, z tohoto pohledu vlastně není tak špatnou zprávou, věří Kamberský.

Publicistka Lucie Sulovská k tomu dodala, že SPD je vlastně neschopná a její agendu částečně převzaly další strany.

Kamberský nabídl ještě trochu jiný pohled. Připomněl, že v údajně xenofobním česku nezískala SPD ani 10 procent hlasů, zatímco ve Francii politická souputnice Tomia Okamury Marine Le Penová volby vyhrála.

„Co na to řekne Petr Honzejk Jan Lopatka ET AL? Je přece neuvěřitelný, že v tom ‚nesnášenlivém‘ a ‚rasistickém‘ Česku má krajní pravice 9, zatímco v té úžasné Francii vyhrála volby,“ podotkl komentátor.

Dušan Radovanovič z Českého rozhlasu dal najevo, že marně čeká na volby, které by podle jeho slov nebyly „na hovno“. „Copak to ANO, ale proč tu proboha 15 % lidi volí ODSku, je pro mě větší záhada. Vynechám-li loňské komunálky, už asi 17 let čekám na volby, které by mě nepřišly na hovno. Propad ČSSD s relativně progresivními lidmi je hodně špatný. Výsledek Pirátů měl být také lepší,“ napsal doslova.

Novinářka Apolena Rychlíková vysvětlila Radovanovičovi úspěch ODS po svém. Občanští demokraté jsou pro ni v podstatě už protisystémovou stranou, která chrání minulost.

Když si Radovanovičův status a diskusi pod ním přečetl analytik Štěpán Kotrba, neudržel se a napsal pár slov o onanii. „Tohle je krásná kolektivní onanie... Honíte si ho a vzdycháte u toho. Máte ČSSD jakou jste si ji udělali. Příště už ji nebude volit vůbec nikdo,“ prorokoval.

