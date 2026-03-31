„To je snad vtip.“ Nad dopisem šéfredaktorů

31.03.2026 12:04 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Komentátor Petr Holec má za to, že předseda vlády Andrej Babiš (ANO) trefil hřebík na hlavičku. Trefil se podle jeho názoru tak dobře, „že opozice kvičí“.

Foto: Repro Milion chvilek, FB
Popisek: Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii

Petr Holec zatleskal Andreji Babišovi. Premiérovi, šéfovi hnutí ANO, zatleskal ve sporu, který vede se serverem Seznam Zprávy, s Novinkami a s deníkem Právo.

„Premiér Andrej Babiš natočil video kritizující média v čele se Seznam Zprávami a Novinkami a národní mediální fronta kvičí. Spříznění šéfredaktoři hned podepsali společnou výzvu připomínající Antichartu a sepsali komentáře. Babiš by měl ve svém tažení pokračovat!“ napsal Petr Holec na serveru Gazetisto.

Jedním dechem dodal, že potrefená husa se vždycky ozve, a vytáhl dopis několika šéfredaktorů, kteří se zastali trojice zmíněných médií. Mezi signatáře dopisu určeného Babišovi patří např. šéfredaktor Respektu Erik Tabery. Píše se v něm, že by premiér měl respektovat kritickou novinařinu. A to je podle Holce vlastně vtip.

„Což je nejlepší vtip, který tahle banda svede – jen nevědomě. Kritická novinařina v Česku – až na čestné výjimky – totiž právě díky nim dávno neexistuje,“ napsal Holec.

Zdůraznil, že se k české novinářské obci kriticky vyjadřuje již dlouho. Prý i proto, že má podle vlastních zkušeností, jak se v médiích neobjevily či z nich zmizely komentáře až příliš kritické k vládě Petra Fialy.

„A jak to (ne)funguje ve státní ČT za naši extra daň za tuhle zbytečnou televizi, to nám naposledy v přímém přenosu předvedl Václav Moravec. A že to byl fakt horor se vším všudy!“ konstatoval také Holec.

