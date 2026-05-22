Lukašenko do USA? Proto začali pošťuchovat Zelenského, tvrdí Minsk

22.05.2026 7:49 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Zelenského pošťuchují proti nám.“ Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko promluvil o válce na Ukrajině. Ve stejné době přichází agentura Reuters se zprávou, že ukrajinské dronové útoky donutily rafinérie ve střední části Ruska zcela zastavit nebo omezit svou produkci. A Čína to sleduje. Sleduje a čeká, protože podle politologa Jiangli Yanga, čínského politologa působícího na Harvardově univerzitě, bude mít prospěch jak z pokračování války, tak z jejího ukončení.

Foto: screen X
Popisek: Vladimir Putin v Pekingu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že Rusové chystají další útok z Běloruska na sever Ukrajiny. Bělorusy varoval, aby se nezapojovali do akcí proti Ukrajině. Ve svém nočním videoprojevu ukrajinský prezident uvedl, že Rusko „touží zatáhnout Bělorusko hlouběji do této války“, a upozornil, že Ukrajina má „schopnost posílit naši obranu... a pracovat preventivně“.

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko, který v zemi vládne od roku 1994, přišel s odpovědí.

„Pokud jde o (Zelenského) prohlášení, že Bělorusko bude zataženo do války, jak jsem právě řekl, stane se to pouze v jednom případě – pokud bude na našem území spáchána agrese,“ citovala Lukašenka běloruská státní tisková agentura BELTA. „Budeme společně bránit naši vlast... tam, kde stojí naše dvě země,“ dodal.

Konstatoval také, že pokud si Zelenskyj chce „o něčem promluvit, vést diskusi nebo třeba něco jiného, jsme tomu všemu otevřeni. Na jakémkoli místě – na Ukrajině, v Bělorusku – jsem připraven se s ním setkat a prodiskutovat problémy v našich vztazích.“

Americký vyslanec John Coale uvedl, že Lukašenko by mohl brzy navštívit Spojené státy. A Lukašenko tvrdí, že právě to se možná leckomu nelíbí, a proto ženou ukrajinského prezidenta proti Bělorusku. „Vidí, že s Američany vedeme specifický dialog,“ citovala ho agentura BELTA. „A ne každému se to líbí. A proto pošťuchují Zelenského.“

Ve stejné době přichází agentura Reuters se zprávou, že ukrajinské dronové útoky donutily rafinérie ve střední části Ruska zcela zastavit nebo omezit svou produkci. Zdroje, které si přály zůstat v anonymitě, naznačily, že po ukrajinských útocích nefunguje asi jedna čtvrtina celkové rafinační kapacity Ruska.

Ukrajinci se touto cestou snaží v maximální možné míře omezit ruské příjmy z ropy, které financují válku. Ruský prezident Vladimir Putin se snaží posílit vztahy s Čínou a posílit energetické dodávky z Ruska do Číny. A server Kyiv Independent tvrdí, že ruský prezident odjíždí ze státní návštěvy Pekingu s prázdnýma rukama, protože se zdá, že vztahy Číny a Ruska se po této návštěvě nijak zvlášť nepromění.

„Putin a Si Ťin-pching podepsali společné prohlášení, ve kterém se zavázali k ‚pokračování v prohlubování komplexních vztahů‘. A to bylo asi tak vše,“ napsal Kyiv Independent s tím, že Rusko je během války na Ukrajině závislé na Číně. Vyjednávací pozice Ruska se sice americkou válkou v Íránu částečně posílila, ale neposílila dost na to, aby Čína nad Ruskem neměla navrch.

Důležitější je, že Čína jednoduše „nepotřebuje, aby válka na Ukrajině skončila,“ řekl Jiangli Yang, čínský politolog působící na Harvardově univerzitě. „Válka na Ukrajině – a západní sankce uvalené na Rusko – umožňují Číně nakupovat levnější ropu a plyn z Ruska. Na druhou stranu má Čína také zájem o účast na poválečné obnově, a to jak na Ukrajině, tak v Rusku. Takže Si Ťin-pchingovi nakonec vlastně nezáleží na tom, zda a kdy ruská válka na Ukrajině skončí,“ dodal politolog.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

