„To máslo se nedalo jíst.“ Zlé německé, dobré české? Radši nevidět

„Jaká je kvalita západního – německého másla,“ ptá se v úvodu svého facebookového příspěvku Agrární komora ČR a nabízí i odpověď, která ale příznivce německých potravin nepotěší.

„Nezávislý německý časopis ÖKO-TEST našel celkem v 19 z 20 německých másel minerální oleje (včetně sedmi másel s ekologickým označením),“ konstatuje se v příspěvku a informace je dále rozvinuta.

„Podle hodnotitelů dokonce jedno máslo téměř desetkrát překročilo doporučenou hodnotu EU pro uhlovodíky aromatických minerálních olejů,“ uvádí AK závažná zjištění časopisu.

Důvodem pro tak špatnou kvalitu másla může podle AK být špatné krmivo, nevhodný obal i výrobní proces.

„Každopádně si nemusíte na chleba mazat ropu,“ přispěchala AK s doporučením, aby spotřebitelé upřednostnili másla tuzemská.

„Sáhněte v obchodě po českém másle,“ vybízení agrárníci a dodávají, že kvalita je u nás zaručena.

„Kontroly inspektorů z Potraviny na pranýři (Státní zemědělská a potravinářská inspekce) v minulosti prokázaly, že másla našich výrobců jsou velmi kvalitní. Málokdy najdou u tuzemských výrobců porušení předpisů,“ je si jistá AK.

„Věnujte pozornost tomu, co v obchodě dáváte do košíku. A mějte na paměti, že co je české, to je i dobré a kvalitní,“ vyzývá na konci svého příspěvku a odkazuje na zjištění kontrolorů z platformy Potraviny na pranýři. Ta vznikla jako projekt Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), která je orgánem státního dozoru zejména nad bezpečností, jakostí a řádným označováním potravin a jejíž závěry a zjištění by tedy neměly být nijak zpochybňovány.

Vraťme se ale k tomu, co vlastně zjistil výše uvedený německý časopis. Pro zachování autentičnosti ocitujeme úvod článku, který se kvalitou německých másel zabýval.

„Všechno na másle? Bohužel ne. Rostoucí ceny, rekordní množství minerálních olejů a nedostatek chuti bourají image ‚dobrého másla‘. Většina produktů v našem testu podle nás za své peníze nestojí.“

To je doslovný překlad zjištění pracovníků časopisu ÖKO-TEST.

A výsledky provedených testů? Ty snad překvapí ještě více, než ostrá úvodní slova.

Napřed si ale pojďme upřesnit kontrolní vzorek, ze kterého časopis vycházel. Šlo o 20 různých másel, z nichž sedm mělo označení BIO. A závěry?

„Téměř všechny testované produkty jsou kontaminovány minerálním olejem,“ píše se v časopisu s tím, že ani chuť neodpovídala standardům a byla předmětem kritiky kontrolorů.

Pouze jedno máslo v testu je doporučeno jako „dobré“, většina z nich propadla. To je závěr kontroly kvality německého másla.

A co na to čeští spotřebitelé? Částečnou odpověď nám mohla poskytnout diskuse, která se pod zmíněným příspěvkem Agrární komory ČR rozvinula.

„Mně teda osobně chutná víc máslo s DE a dětem taky, co se kvality týká, tak je Německo s kvalitou na tom líp, jak tu u nás,“ namítl další diskutér s preferencí německých potravin s tím, že by kupoval radši české výrobky.

„Ale v dnešní době je to předražený, kvalita ta tam a pomalu se to nedá jíst, viz naše uzeniny, šunka, párky. Maso, aby jste v tom hledali, margaríny nejhorší, co se může u nás prodávat, viz Flora, nejen že stojí, když není v akci přes 90 Kč, ale tuk, který byl dříve součástí, se nahradil vodou... takže zlodějina podporovaná státem a takhle by se dalo pokračovat,“ neměl slitování.

Další přispěvatel ve statusu AK viděl odrazování od nákupů v Německu.

„To už nevíte, jak zabránit lidem, aby nakupovali v Německu? Nebo jste testovali německé maslo v našich regálech? To jsou totiž dva zásadní rozdíly,“ namítal. Pravděpodobně tedy nečetl pozorně, že test prováděl německý časopis.

„I v Polsku je máslo lepší. Když nás nepustili do Polska, tak jsme zkusili kupovat máslo u nás. Ani jedno ze sedmi druhů se nedalo jíst. Raději jsme jedli suchý chleba,“ ukazuje svoje priority další diskutérka.

„Kupuju jen české, a to ještě prověřené výrobky. Raději si něčeho koupím méně, ale vím, co jím,“ má jasno další spotřebitelka a zároveň ze svého pohledu varuje před polskou kvalitou.

„Pozor na Polsko!!! Stačí se podívat na kuřecí prsní řízky naše a polské (viz prodejny Krásno – vedou oboje a mají je na pultu vedle sebe) a je vám vše jasné. Nepotřebujete ani laboratoř ani inspekci.“

„Což o to, já bych po českém másle sáhl, ale to by nesmělo stát 70 Kč,“ má jasno další spotřebitel.

„Vždyť je to hrozný, já už ani nevím co nakupovat, aby to nebylo drahé, máslo už začíná být luxus, který si může málokdo dovolit,“ poukázal dál na rostoucí ceny potravin v Čechách.

„To už radši koupím pomazánkové (máslo) nebo margarin, ale i ten už taky letí cenově nahoru, opravdu už nevím co kupovat, abych ušetřil,“ popisuje svoji situaci a svůj příspěvek uzavírá neradostným konstatováním.

„Rád bych podpořil české výrobky, ale fakt nejsem Rotschield ani Onasis...“

