„To mi pošlete. To nevím! To jsem neviděl.“ Legrace v rozhlase: Přišel šéf čínské firmy, šlo i o koncentráky

V interním časopise společnosti Huawei Nový život se již v roce 2012 psalo o výborech etiky, které mají dohlížet na dodržování konkrétních pravidel v čínské firmě.

„Stranické organizace společnosti Huawei zásadně přispívají k rozvoji straníků a práci na budování strany. Aby se uzpůsobily novým podmínkám a posílily vytváření etiky a dodržování pravidel, přejmenovaly se stranické organizace na komise pro etiku a soulad. Komise je ustavena ve dvou vrstvách – komise pro etiku a soulad a výbor pro etiku a dodržování pravidel,“ stálo v časopise.

Kedzia však v rozhovoru pro Český rozhlas prohlásil, že zmíněné výbory jsou jen vnitrofiremní platformou pro sdělování nápadů a jsou absolutně apolitické.

Asi 70 procent pracovníků firmy Huawei pochází z regionu, ve kterém pracují. Asi 30 procent tvoří čínští zaměstnanci. Kedzia, který pracuje ve společnosti už 11 let prý nemá strach z čínského vlivu.

„Ne, pracuji ve společnosti 11 let a nerozumím tomu, o co se tady snažíte. Myslíte si, že každý Číňan je členem komunistické strany?“ zeptal se moderátorky Jany Magdoňové. Poté posluchačům vysvětlil, že na zmíněné výbory se mohou zaměstnanci obracet, mají-li nápad nebo stížnost.

Magdoňová oponovala, že v Huawei funguje komise, která je reformovanou verzí podnikové komunistické buňky. „Jak jste dospěla k tomu, že jsou to reformované verze komunistických buněk?“ zeptal se v tu chvíli Kedzia. Novinářka odpověděla, že se to dozvěděla z interních dokumentů firmy, které měla možnost číst. Kedzia ji v tu chvíli požádal, aby mu ony materiály poslala a on si je mohl také pročíst, protože takovou informaci údajně slyší poprvé. Důrazně odmítl, že by tyto výbory byly navázány na čínský komunistický režim.

„Tady nejsou žádné vazby mezi Huawei a čínským státem. A Huawei, přestože působí v Číně, se snaží být tak daleko, jak je to jen možné od čínského státu, jsme soukromá společnost a nechceme být ovlivňováni,“ zdůrazňoval.

Magdoňová se poté zeptala ještě na represe vůči Ujgurům v čínské autonomní oblasti Sin-ťiang. Ujgurové tvoří muslimskou menšinu v komunistické Číně a lidskoprávní aktivisté upozorňují, že se k této menšině chová komunistický režim často velmi barbarsky.

Kedzia však zdůraznil, že neví nic o tom, že by se společnost Huawei na represích vůči Ujgurům nějak podílela.

„U tak velké společnosti, která má 190 tisíc zaměstnanců ve 170 zemích, není možné mít všechny informace o všem. To by vám explodovala hlava. A já nevím, jestli spolupracujeme na tomto druhu aktivit, které vy popisujete,“ uvedl host.

„Kdybyste prodávala chleba a někdo by z něj připravil otrávené jednohubky. Byla byste za to odpovědná?“ zeptal se poté Kedzia. Magdoňová odpověděla, že kdyby se to stalo jednou, tak ne, ale pokud by se to opakovalo, tak už ano. Kedzia jí na to konto sdělil, že by o tom musela vědět, jinak by se za to nemohla cítit zodpovědná.

„Ale například v roce 2011 jste podepsali dohodu s místní policií, že budete analyzovat data z monitoringu této minority,“ konfrontovala novinářka hosta.

Společnost Huawei se podle hosta opravdu podílí na rozvoji technologií tzv. chytrých měst, ale na tom nevidí nic špatného.

„Myslíte si, bez ohledu na to, pro jakou společnost pracujete, že je etické budovat systém, který provozuje koncentrační nebo, chcete-li, sběrné tábory?“ zeptala se Magdoňová.

„To je velmi silné tvrzení. Za prvé, nevím o prodeji těch systémů, protože to není můj region. Za druhé, možná je to moje neznalost, ale nevím o žádných koncentračních táborech v Číně, ani v Sin-ťiangu pro Ujgury. Možná proto, že tolik pracuji ve svém regionu. Snažíte se mě ptát na můj osobní politický názor?“ kontroval protiotázkou.

Když se dozvěděl, že ano, konstatoval, že dnes v rozhovoru zastupuje společnost Huawei a nemůže prezentovat osobní názory.

Zdůraznil také, že firma Huawei nepředstavuje riziko pro Českou republiku, což tvrdí Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). „Doufám, že budeme moct vést diskusi a přesvědčit české úřady, že je to nesmysl,“ zdůraznil.

Firma se však nechce bránit soudní cestou, protože by to nepoložilo dobré základy pro příští spolupráci. „My víme, že NÚKIB nemá pravdu, a v současnosti jejich vliv, jako je vyřazení z tendrů, postupně řešíme,“ pravil Kedzia.

Společnost byla vyřazena např. z tendru Letiště Václava Havla na dodávku serverů určených pro sběr dat z kamerových systémů. Kedzia se však této informaci podivoval. Prý o ní nic neví. Huawei se prý snaží nabízet rozumná řešení jejich požadavků a tyto české firmy pak i s pomocí společnosti Huawei přichází do kontaktu s konečnými zákazníky.

Posluchačům také sdělil, že na světě je jen velmi málo firem, které se zabývají rozvojem tzv. 5G sítí. „Huawei je jednou z nich a je nejpokročilejší. To nejsou naše slova, ale slova našich zákazníků. Máme asi dvacet procent všech patentů na 5G,“ uvedl Kedzia s tím, že firma je ochotná podělit se o své znalosti s některou z amerických firem. Ve Spojených státech prý není žádná společnost, která by zvládala technologii 5G, a Huawei jim chtěla pomoci. Ve víře, že budoucí konkurence v oblasti 5G může tuto technologii posunout dopředu.

Technologie firmy Huawei jsou podle hosta bezpečné. „Naše řešení jsou stabilní, vysokokapacitní, spolehlivá. To je důvod, proč nám zákazníci důvěřují. Paralelou může být, když třeba řídíte auto několik let. Auto vás nikdy nezklamalo, pak někdo přijde a řekne, že vaše auto není dobré a neměla byste mu věřit,“ dal příklad.

Magdoňová však poukázala na to, že britská výroční zpráva dohledové komise Centra pro hodnocení kybernetické bezpečnosti, varuje, že technologie společnosti Huawei s sebou nesou bezpečnostní problémy.

„Dohledová komise nás testuje nejpřísněji na světě. Dobrovolně na tom spolupracujeme, protože z toho můžeme těžit a můžou z toho těžit i naši zákazníci. Když vylepšíme kvalitu našeho softwaru, což bylo zmiňováno i v té zprávě, bude to dobré pro všechny. Prosím, zmiňme, že ukázali na slabiny ve vývoji softwaru, a žádný software není perfektní, což můžeme vidět díky médiím i u jiných dodavatelů. Jak sami prohlásili, nikdy u nás nezjistili nějaký backdoor nebo intervenci ze strany státu,“ zdůraznil.

Jedním dechem dodal, že očekává uplatňování stejně přísného metru i na ostatní společnosti. Pokud se zaměříte jen na jednu společnost, je to hon na čarodějnice,“ vyslovil svůj názor host.

