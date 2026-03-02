„To my jsme vyvinuli tlak.“ Zdechovský se chlubil, ale dostal odpověď

02.03.2026 14:15 | Monitoring
autor: Karel Šebesta

Armádní speciál, čtyři letadla Smartwings. Ohledně války USA s Íránem se řeší zejména co bude s Čechy uvízlými v regionu Blízkého východu. Opozice kroky vlády už kritizuje. Europoslanec Zdechovský dokonce připisuje opozici zásluhy za to, že se vůbec něco děje. A dostalo se mu odpovědi.

„To my jsme vyvinuli tlak.“ Zdechovský se chlubil, ale dostal odpověď
Foto: Screen: CNN Prima News
Popisek: Tomáš Zdechovský v pořadu Partie na CNN Prima News.

Válka mezi Izraelem a USA na jedné straně a Íránem na druhé straně se dotýká i českých občanů uvízlých nejen v zúčastněných zemích, ale také v těch, kde mají USA své základny. Dnes by pro ně měla letět letadla společnosti Smartwings, která mají uvízlé přepravit z blízkého Ománu do Česka. Dále Andrej Babiš uvedl, že Česko vyšle jeden armádní airbus do egyptského Šarm aš-Šajchu a jeden do jordánského Ammánu.

Babiš také doporučil, aby se lidé registrovali v systému DROZD, a vyzval je, aby v případě potřeby využili infolinku +420 222 420 222.

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský však tvrdí, že vyslání letadel je výsledek opozičního tlaku. „Nebýt našeho tlaku, tak vláda se na lidi vy…la,“ prohlašuje europoslanec. Na to mu však přišla odpověď od poslance ANO, Pavla Růžičky. „Jediný tlak, který skutečně máte, je tak maximálně na WC,“ uvedl poslanec.

Do Andreje Babiše kope také poslanec Ženíšek z TOP 09. „Řízení repatriace Andrejem Babišem nápadně připomíná covidový chaos. Spojenci jednají od pátku, my jsme se vzbudili dnes. Teď už chybí jen tiskovka s tím, že je přiveze osobně autobusem,“ prohlásil.

A bývalý ministr Lipavský kritizuje údajnou „komunikační bramboračku“.

Na sociálních sítích se v mezičase objevila otázka, proč lidé vůbec do blízkovýchodních destinací jezdili. I s odpovědí. „Jak je možné, že tolik lidí uvízlo na Blízkém východě, když tam Trump týdny stahoval velkou armádu? Je to jednoduché: Většina lidí nesleduje důsledně ani domácí politiku. Kolik pak sleduje geopolitiku a konkrétně geopolitiku na Blízkém východě? Odpověď: vlastně nikdo,“ uvedl sázkař Michal Sirový.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Írán , letadla , Růžička , Zdechovský

