Válka na Blízkém východě nabírá na obrátkách. Američané potvrdili smrt svých tří vojáků. Islámské teroristické hnutí Hizballáh zaútočilo na cíle v Izraeli. Izrael odpověděl vojenskými údery v Libanonu. Mezitím rostou ceny ropy. Konflikt na Blízkém východě by mohl ovlivnit ceny benzínu v USA i situaci v Asii. Otázkou je, zda např. Írán zaútočí na ropná pole států Perského zálivu.

Jen každý čtvrtý Američan schvaluje údery na Írán
Foto: X/Vivid.
Popisek: Izraelský útok na Írán

Konflikt s Íránem nabírá na Blízkém východě na obrátkách. Po útocích šíitské teroristické organizace Hizballáh na cíle v Izraeli Izrael odpověděl sérií útoků na cíle v Libanonu, kde Hizballáh primárně operuje. Ozbrojené síly státu Izrael (IDF) v pondělí provedly letecké údery na jižní předměstí Bejrútu ovládaná Hizballáhem. Agentura Reuters upozornila, že libanonskou metropolí otřáslo více než tucet explozí. Exploze se ozvaly před třetí hodinou ráno.

Agentura Reuters v této souvislosti připomněla, že Izrael a Libanon se v roce 2024 dohodly na příměří zprostředkovaném USA po více než roce bojů, které Hizballáh značně oslabily.

Izraelská armáda uvedla, že Hizballáh je „plně zodpovědný za jakoukoli eskalaci“ a vyzvala obyvatele desítek vesnic v jižním a východním Libanonu k evakuaci.

Vedle toho Izrael přistoupil k dalším úderům na íránské hlavní město. Izraelská armáda v neděli večer uvedla, že její letectvo získalo vzdušnou převahu nad Teheránem a že vlna úderů v hlavním městě se zaměřila na zpravodajská, bezpečnostní a vojenská velitelská centra.

Íránská armáda v odpovědi poslala na Izrael nové salvy raket. Židovský stát aktivoval protivzdušnou obranu země. Podle serveru listu The Jerusalem Post Íránci využili k útoku na Izrael kazetovou munici.

V Jeruzalémě prý bylo zraněno 5 lidí. Západně od Jeruzaléma prý íránská balistická střela zabila 9 lidí a desítky dalších zranila.

Američané potvrdili smrt svých tří vojáků. 47. prezident USA naznačil, že by operace proti Íránu mohly trvat celé týdny. Vojenské akce budou pokračovat, dokud „nebudou dosaženy všechny naše cíle“. Americká armáda tvrdí, že v Íránu zasáhla na tisíc vojenských objektů. Mezi jinými prý i devět lodí íránského námořnictva.

Dva američtí představitelé, kteří hovořili pod podmínkou anonymity, agentuře Reuters sdělili, že američtí vojáci byli zabiti na základně v Kuvajtu. Trump vzdal hold třem padlým jako „pravým americkým vlastencům“, ale varoval, že pravděpodobně dojde k dalším obětem. „Tak to je,“ řekl.

Dlouhodobá vojenská kampaň by mohla představovat velké politické riziko pro Trumpovu Republikánskou stranu před americkými volbami v polovině volebního období, které by mohly rozhodnout o složení sil v Kongresu. Podle nedělního průzkumu agentur Reuters/Ipsos operaci schvaluje pouze zhruba každý čtvrtý Američan.

Íránce Trump vyzval, aby povstali.

„Vyzývám všechny íránské vlastence, kteří touží po svobodě, aby využili tohoto okamžiku, byli stateční, odvážní, hrdinní a vzali si zpět svou zemi,“ řekl Trump v předem nahraném videu. „Amerika je s vámi.“

Íránský ministr zahraničí Abbás Aráqčí oznámil, že jeho země je připravena k diskusi, ale nadále se bude bránit.

Server Axios upozornil, že na konflikt na Blízkém východě už reagují ceny ropy. Rostou. Čísla z asijských trhů ukázala, že v meziročním srovnání ceny ropy rostou výrazně.

„Nárůst pravděpodobně povede k nárůstu cen benzinu v USA, ačkoli dopad bude záviset na vývoji reakce trhu a také na rozsahu a trvání konfliktu,“ napsal server Axios.

Ropná analytička Ellen Waldová uvedla, že pokud se lodě budou celé týdny vyhýbat vstupu do Hormuzského průlivu, kudy proudí asi čtvrtina světové produkce ropy, mohlo by to dále zvyšovat ceny. „Pokud se podíváme na tuto úroveň vojenské aktivity v Perském zálivu po dobu čtyř týdnů, myslím, že budeme mít pravděpodobně vážné problémy – zejména v Asii – s dostupností ropy a ropných produktů,“ řekla serveru Axios.

Ceny ropy by mohly vzrůst i v případě, že USA nebo Izrael zaútočí na íránskou ropnou infrastrukturu. Nebo pokud Íránci v odpovědi na americké útoky vypálí rakety na ropná pole států Perského zálivu.

