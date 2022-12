„To nedává smysl“. Hádka Fialy z SPD a Decroix z ODS o cvičení Ukrajinců

Podle poslankyně ODS Evy Decroix „i my jsme ve válce“, kterou rozpoutal ruský prezident Vladimir Putin proti Ukrajině 24. února 2022. Pokud o tom někdo pochyboval, tak v tomto týdnu do Prahy a do Brna doputovaly podezřelé balíčky, které naznačily, že opravdu ve válce jsme. Proti ní se postavil poslanec SPD Radim Fiala, který tepal vládu za to, že bránící se Ukrajině pomáhá, což z jeho pohledu válku prodlužuje a v konečném důsledku škodí všem. I Česku.

V pořadu 360 stupňů na CNN Prima News proti sobě zasedli poslanci Eva Decroix (ODS) a Radim Fiala (SPD).

Přeli se mimo jiné o úpravu rodičovské dovolené. Podle Decroix by rodičovská dovolená měla být flexibilnější. Fiala oponoval, že by především měla být vyšší. Kvůli inflaci a energetické krizi. Decroix ocenila, že v této rovině se SPD chová racionálně.

„V této rovině si troufám říct, že máme mnohem více společného, než když se bavíme o otázkách zahraniční politiky a o Ukrajině,“ podotkla poslankyně ODS.

Fiala okamžitě vyrazil do útoku a citoval to, co slyšel od předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Jana Jakoba, který naznačil, že o úpravách rodičovské by se mohlo jednat v polovině roku 2023. „Kdyby se začal takto projednávat, tak by začal platit někdy v roce 2024. Takže tak chtěl vládní poslanci pomoci rodičům, kteří pobírají rodičovský příspěvek,“ uhodil Radim Fiala na pětikoalici, s tím, že takto vypadá politika vládních poslanců a vlády.

Řekl, že chápe, že stát musí šetřit. „Ale chceme, aby šetřil sám na sobě,“ zdůraznil s dovětkem, že sice byla zrušena EET, ale úředníci, kteří jí měli na starosti, zůstali na svých místech, což podle Fialy není v pořádku.

Poté hosté věnovali pozornost válce na Ukrajině a potenciálně nebezpečným balíčkům, které se objevily v Praze a v Brně. V balíčku byly objeveny zvířecí oči, nikoli bomba, jak tomu bylo v předchozích případech u dopisních bomb, které dorazily do Španělska. Jedna taková dopisová bomba přistála i na stole španělského premiéra.

„Já jenom doufám, že to policie vyšetří a toho člověka, kterého i já považuju za blázna, který to poslal, tak že ho samozřejmě bude soudit a že ten člověk neujde spravedlivému trestu. Ale pořád si říkám, že je to lepší, než kdyby tam byla ta teroristická bomba a než kdyby to byl ten teroristický akt. To bych považoval za katastrofu,“ řekl Fiala.

Podle Decroix tento případ odpovídá na otázku, zda je Česká republika také ve válce. „Pokud se i my tady v Česku hádáme, zda jsme ve válce, tak zřejmě ano, protože ty rozbroje které s sebou válka přináší, opravdu mohou zasahovat mnohem dále, než se někdy domníváme,“ upozornila.

Fiala ve vysílání prohlásil, že považuje za chybu, že Česká republika bude na svém území cvičit ukrajinské vojáky, aby se Ukrajina dál mohla bránit ruským útokům.

Decroix nabídla zcela opačný pohled. „Co pan Fiala říká, nedává smysl. Všichni se shodneme na tom, že chceme mír. Proč ty ukrajinské vojáky chceme cvičit? Protože právě chceme mír. Ten nastane, pokud Ukrajinci vyhrají. Když je v tom necháme, konflikt bude trvat další měsíce,“ upozornila poslankyně z ODS.

Radim Fiala ale trval na svém. „Jsem hrdý na to, že jsme hlasovali proti válce a pro mír. Pokud na Ukrajinu budeme vozit zbraně a peníze, tak ten konflikt bude nekonečný. Jestli někdo bude poražen, tak ukrajinští občané a pak střední Evropa. Vidíme to už na cenách potravin a energií,“ prohlásil opoziční politik.

Také Decroix trvala na svém a zdůraznila, že pokud Ukrajině přestaneme pomáhat, povede to jen k tomu, že Rusové povraždí o to více Ukrajinců.

