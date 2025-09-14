„To není demokracie!“ Ženy ze Stačilo obvinily Fialovu vládu

Tři ženy pronesly silnými hlasy ještě silnější obvinění. Jana Bobošíková, Soňa Marková a Petra Rédová obvinily vládu Petra Fialy (ODS), že místo demokracie v podstatě v Česku nastolují korporátní fašismus. Jana Bobošíková zdůraznila, že vláda se hnutí STAČILO! bojí, a proto o něm šíří nepravdy.

„Fialova vláda dusí opozici, média mlčí a BIS děsí lidi krvavými vizemi války; to není demokracie, ale korporátní fašismus!“ zaznělo na tiskové konferenci hnutí STAČILO!.

Jana Bobošíková zdůraznila, že stávající vláda se hnutí STAČILO! obává a proto naznačuje, že hlas odevzdaný pro STAČILO! bude hlasem propadlým. Podle Bobošíkové to v žádném případě není pravda.

To, že se vládní politici hnutí STAČILO! bojí, se z pohledu Bobošíkové projevilo např. při předvolební akci hnutí STAČILO!, kde se vládní poslanec Michal Kučera (TOP 09) setkal se skupinou motorkářů. A ti silou hlasů svých motorů rozbourali start předvolební akce hnutí STAČILO!.

Nejostřejší slova ale padla na adresu šéfa BIS Michala Koudelky: „Veřejně prohlásil, že Rusové brutálně vraždí a že by to dělali i v Česku. To je extremistická rétorika!“ rozčílila se Bobošíková. Právě na slovech Michala Koudelky je podle Bobošíkové vidět, jak se vláda odklání od demokracie.

Když dostala prostor Soňa Marková, někdejší poslankyně za KSČM, konstatovala, že v některých případech jsou dnes páchány zločiny na českých dětech, a to zločiny v podobě školské inkluze.  

„Hodit všechny děti do jednoho pytle, včetně těch, které mají závažné mentální poruchy, závažné poruchy chování, anebo třeba agresivní autisty, to je závažný zločin, který je každodenně páchán jak na dětech, tak samozřejmě na učitelích a samozřejmě v konečném důsledku i na samotných rodičích. A má to dopad, podle našich zkušeností, i na kvalitu vzdělávání,“ poznamenala Marková.

Volala na jedné straně po zrušení inkluze, a na straně druhé po odstřižení aktivistů od jejich vlivu na české školství. Zdravý rozum podle Markové k podobným krokům nabádá, ale dnes žijeme v situaci, kdy už se lidé používající zdravý rozum často zdráhají mluvit, což je prý jen další důkaz toho, jak demokracie v Česku uvadá.


 

autor: Miloš Polák

