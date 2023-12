„To není slepá ulička, to je náš stát“. Ukrajinský generál se před novináři rozohnil

reklama

Washingtonský Institut pro studium války (ISW) se rozepsal o další popravě válečných zajatců. Rusové k popravě Ukrajinců přistoupili poblíž Robotyně. Akci zachytil dron.

„Geolokalizované video ukazuje, jak ruští vojáci střílejí na tři ukrajinské vojáky, které ruské síly zajaly ve stromořadí západně od Verbove (východně od Robotyně). Další záběry zachytily ruského vojáka, jak přistoupil k tělu již mrtvého Ukrajince a znovu do něj začal střílet. Ukrajinská generální prokuratura oznámila, že zahájila vyšetřování ruských sil, které kromě úkladné vraždy porušují zákony a válečné zvyky. Ukrajinská generální prokuratura uvedla, že k tomuto incidentu došlo v blíže neurčeném datu v prosinci 2023. ISW již dříve informoval, že 13. prosince poblíž Robotyně pozoroval záběry ruských vojáků, jak si dělají z ukrajinských válečných zajatců lidské štíty,“ napsal k incidentu institut s připomínkou, že zabíjení válečných zajatců je zakázáno v článku III Ženevské konvence o zákonech ozbrojených konfliktů.

Institut také upozornil, že se Ukrajinci částečně stáhli z pozic u Robotyně, které dobyli v létě. Jejich místa znovu zaujali Rusové. Ukrajinci ustoupili do stabilnější obranné linie.

Velitel ukrajinské skupiny sil Tavriisk brigádní generál Oleksandr Tarnavskyj v rozhovoru pro BBC zveřejněném 27. prosince uvedl, že ruské vedení chce minimálně dobýt Avdiivku, ale má ambicióznější cíl dobýt celou Doněckou a Luhanskou oblast. Tarnavskyj byl mezi těmi, kterým prezident v minulosti děkoval za úspěšné operace. Byl to on, kdo vedl protiofenzivu, která loni osvobodila pravý břeh Chersonské oblasti od okupantů.

O rok později podle BBC s vojenskou přímostí oznamuje, že situace je hodně složitá.

„Situace v naší oblasti je extrémně obtížná. Nepřítel zesílil své akce téměř podél celé bitevní linie. Jasně si uvědomujeme, že jeho strategickým cílem je likvidace ukrajinské státnosti. Všechny tyto záměry chce proto ruské vedení nějak zrealizovat do konce letošního roku. Minimálně se jedná o zábor osady Avdiivka. Ambicióznějším cílem je vstoupit do administrativních hranic Doněcké a Luhanské oblasti a dobýt území ztracená Rusy během naší ofenzivy v Záporožské oblasti,“ oznámil Tarnavskyj.

Rusové podle generála posílají k Avdiivce další a další posily a ukrajinské jednotky se přesouvají tak, aby narůstající počet útoků odrazily. Prý se jim to daří tu s větším, tu s menším úspěchem. Když je situace zlá, Ukrajinci obranu posilují přísunem dalších mužů.

„Víte jak – ve válce neexistuje žádná „vážná“ nebo „nevážná“ situace. Vždy je vážná. V Avdiivce je úsilí nepřítele soustředěno do dvou směrů. Obecně platí, že útok nepřítele je veden ve směru hlavního úderu i v odkloněných směrech. Soustředil velké množství personálu. Ale řeknu vám – s těmi silami a prostředky by se dalo dosáhnout lepšího úspěchu. Myslím si, že naši vojáci s jistotou provádějí obranné akce. Mimochodem, chci říct, aktivní. Nejenže chráníme území, ale také okamžitě reagujeme, abychom znovu získali oblast území, které jsme ztratili,“ prozradil generál v rozhovoru pro BBC.

Podle generála válka prozatím není ve slepé uličce, protože Ukrajincům se podle jeho názoru otevírají některé logistické možnosti.

„Nemělo by se zapomínat, že čelíme jedné z nejsilnějších armád, která disponuje odpovídajícími zdroji. Rozsáhlá invaze ruského agresora trvá již téměř dva roky a téměř všichni analytici nám předpovídali, že tak dlouho nevydržíme. Pokud by to šlo dobře, neměli jsme vydržet déle než měsíc nebo dva. A to, že nepřítel dosud nedosáhl uvedených cílů, je již významným úspěchem ukrajinského lidu a jeho armády. Hlavní chybou nepřítele je, že nepočítal s takovým sjednocením našeho národa, s podporou, která trvá dodnes. Pokud tedy někdo říká, že je to slepá ulička – ne, není to slepá ulička, to je náš dnešní stát,“ uvedl Tarnavskyj.

Pokud jde o ukrajinskou letní a podzimní protiofenzivu, podle generála je třeba mít na paměti, že zatímco se Ukrajinci chystali k provádění útočných operací, nepřítel budoval celou soustavu obranných linií. Nezůstal jen u jedné. Mimo jiné vytvořili složitou soustavu minových polí a účinných betonových zátarasů, které bránily v postupu ukrajinským mechanizovaným silám.

„Řeknu upřímně, Rusové se učí velmi dobře – z našich chyb, ze svých chyb… Nešetří své lidské zdroje a pokračují v plnění úkolů, které jsou před nimi. Přestože skutečně chápou, že v některých oblastech prohrávají, jejich morální a psychologický stav je na velmi nízké úrovni,“ upozornil generál, podle něhož jedna věc u Rusů zůstává stále stejná. Rozsáhlé útoky s živou silou, při nichž však mívají velké ztráty. Až 3,5krát větší než na ukrajinské straně.

Rusové prý také neustále vylepšují svůj elektronický boj, což Ukrajincům dál ztěžuje situaci. Rusové prý totiž posílají nad napadenou Ukrajinu své vlastní drony. Podle ISW jich jen za poslední noc Rusové vyslali 46. 32 z nich prý ukrajinská obrana sestřelila.

Server Politico v této válečné situaci napsal, že Spojené státy pomalu mění svůj přístup k válce na Ukrajině a od dosavadní podpory jasného ukrajinského vítězství nad Ruskem se americká pozornost přesouvá k získání co nejlepších podmínek pro Ukrajinu při vyjednávání s Ruskem. Vyjednávání o míru. Vyjednávání, které by pravděpodobně zahrnovalo i územní ztráty na straně Ukrajiny.

„Bidenova administrativa v tichosti mění svou strategii na Ukrajině,“ nadepsal svůj článek server Politico. Veřejně prý jak američtí, tak evropští politici nadále plně podporují Ukrajince v jejich snaze Rusy vytlačit ze svého území, ale v tichosti už se prý vedou jiné rozhovory. Rozhovory o tom, jak získat co nejlepší podmínky pro vyjednávání s Ruskem.

„Ale spolu se samotnými Ukrajinci američtí a evropští představitelé nyní diskutují o přesunu kyjevských sil od většinou neúspěšné protiofenzivy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do silnější obranné pozice proti ruským silám na východě, podle úředníka administrativy a evropského diplomata, a potvrzeno vysokým správním úředníkem. Toto úsilí také zahrnovalo posilování systémů protivzdušné obrany a budování opevnění, překážek z žiletkového drátu a protitankových překážek a příkopů podél severní hranice Ukrajiny s Běloruskem, říkají tito představitelé. Kromě toho se Bidenova administrativa zaměřila na rychlé vzkříšení vlastního ukrajinského obranného průmyslu, aby dodal zoufale potřebné zbraně, které americký Kongres zdráhá nahradit,“ napsal server Politico.

Zdroj z Bílého domu, jehož jméno Politico prý zná, ale odmítá prozradit, naznačil, že Američané Ukrajince netlačí do uzavření příměří, ale snaží se jim pomoct získat co nejlepší pozici, až to přijde.

V rozhovoru z 21. prosince John Kirby, vedoucí strategické komunikace v Radě národní bezpečnosti, řekl, že ve Washingtonu se „blíží konec naší schopnosti“ poskytnout vojenskou pomoc Ukrajincům, protože republikáni zablokovali Bidenovu žádost o zhruba 60 miliard dolarů, co se týče pomoci, Bidenova administrativa se „velmi zaměřuje na pomoc při útoku a obraně“.

„Vedeme doslova každodenní rozhovory s Ukrajinci o bojišti, o jejich potřebách a záměrech,“ řekl Kirby. „Nebudu telegrafovat Rusům, jaká je ukrajinská strategie v nadcházejících měsících,“ dodal.

Biden se podle serveru posunul od slibu, že USA budou podporovat Ukrajinu „tak dlouho, jak to bude potřeba“, k prohlášení, že USA budou poskytovat podporu, „dokud budou moci“, a budou tvrdit, že Ukrajina „již dosáhla obrovského vítězství. Že Putin selhal.“

Před blížícími se prezidentskými volbami v USA se ukazuje, že podpora Ukrajiny a především podpora Izraele Bidenovi příliš nepomáhá u progresivních levicových voličů, kteří by měli tvořit základ jeho voličského jádra.

Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova se neděje nic menšího, než že se Západ začíná smiřovat s porážkou Ukrajiny.

„Zeptal se, jakých vítězství dosáhly Spojené státy ve Vietnamu, Afghánistánu a Iráku poté, co se o totéž pokusily. Lavrovovy odkazy na americké angažmá ve Vietnamu, Afghánistánu a Iráku naznačují, že Lavrov vnímá západní diskusi o zmrazení války a přípravě na případná ukrajinská jednání s Ruskem jako ochotu Západu přijmout porážku Ukrajiny,“ upozornil ISW.

Rusku se daří pokračovat ve válce i díky prodeji ropy do Indie.

„Ruský vývoz ropy do Indie v roce 2023 rychle vzrostl a Indie se stala druhým největším odběratelem ruské ropy. Bloomberg 20. prosince oznámil, že zhruba pět milionů barelů ruské ropy, které se měly dostat do indických rafinérií v posledních čtyřech týdnech, tak neučinilo z blíže nespecifikovaných důvodů. Příjmy z ropy v posledních měsících podpořily ruské rozpočty a Kreml pokračuje v hledání nových způsobů, jak rozšířit spolupráci v obranném průmyslu s dalšími zeměmi ve snaze zmírnit tlak na ruskou přísně sankcionovanou obrannou průmyslovou základnu,“ upozornil washingtonský institut.

Psali jsme: Není na důchody, není na výplaty. V Kyjevě to nepůjde bez peněz z USA. Ale tam se chystá zrada... Všichni hrozí Ruskem. Tak proč nic nedělají? Analytik našel vysvětlení „Dost!“ Ukrajinská kuřata se salmonelou, vejce z Polska. Mléko za 10,50 Kč. Zemědělec odhalil, o čem se lhalo „Bojovali proti tomu. Pak se ukázalo, že je to pravda.“ Co Václav Vlk minule neřekl

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.