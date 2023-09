„To už je invaze.“ Drulák řekl, co šéfka EU nemůže. Nebo nechce?

reklama

Anketa Zvládl podle vašeho názoru moderátor ČT Jakub Železný páteční debatu s Miroslavem Ševčíkem v Událostech, komentářích? Zvládl 1% Nezvládl 98% Tak napůl 1% hlasovalo: 3004 lidí v rozhovoru pro server Svobodné universum prohlásil, že s migrační krizí je to letos obdobně zlé, jako tomu bylo již v letech 2015 a 2016. „Nevím, jestli je dobré mluvit o tsunami. Já bych spíše mluvil o invazi, což je možná horší. Protože tsunami je přírodní jev, který nemá nikdo pod kontrolou, který prostě přijde, odejde, a příroda si takhle občas s člověkem zahraje. Invaze je něco, co je plánováno a nějakým způsobem logisticky promyšleno, provedeno. A když se podíváme, k čemu došlo v posledních dnech, nebo týdnech na Lampeduse, tak vidíme, že tam vlastně přijelo během jedné noci 100 až 200 člunů. Sto až dvě stě člunů, které prostě zahltily ten systém, samozřejmě Lampedusa má nějakou pobřežní stráž, ale na tohle ten stát nedokáže prostě reagovat. Vysadili tam ty migranty s tím, že tedy od této chvíle je to otázka Itálie, aby se starala,“ pravil Drulák.

„Řekl bych, že ti pašeráci přistoupili k nové taktice, taktice zahlcení, určitě to souvisí s příznivým počasím, protože si vybrali dny, kdy se to dá udělat, taky vědí, že přijde zima, pak to bude složitější. Ale to načasování, že vlastně během jedné dvou nocí tam přijelo tolik člunů, a byli schopní vyložit migranty, to svědčí o určité koordinaci. Takže má to spíše charakter invaze, a je to invaze, která je mnohem nebezpečnější než tradiční invaze, protože tradiční vojenské invaze, ty snadno odrazíte vojenskou silou. A tohle vlastně, invaze migrantů, my nedokážeme, neumíme odrazit vojenskou silou. Protože naše základní normy nám v tom brání. A v tom je to vlastně nebezpečnější pro nás,“ vysvětloval dál.

Pašeráci v tomto počínání mohou podle Druláka pokračovat, protože takto překonávají snahy Itálie o ochranu vlastních hranic a zdá se, alespoň podle slov předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen, která ve svém projevu o stavu EU konstatovala, že evropské státy se musí o migranty podělit. Ale nemluvila o tom, že EU musí společnými silami vlastní hranice lépe chránit.

„Protože je asi správné říct, že to není jenom italský problém, ale to, co tam mělo být řečeno, že ti lidé v Evropě nemají co dělat. Měla to říct těm lidem a měla to říct do médií. Tito lidé nemají v Evropě co dělat, a my je tu nechceme. A tahle slova tam nepadla. A to si myslím, že je důležité. Protože ona vůbec nedala najevo, že primárním cílem Evropy je obrana hranic. Ona řeší to, že si musíme ty migranty nějak dělit. Ona neříká, že ti migranti do Evropy vůbec nesmí přijít. A to si myslím, že je docela velká chyba,“ zdůraznil někdejší vyslanec ve Francii.

K takovému jednání podle jeho názoru chybí politická vůle. Už proto, že část evropských politiků považuje přísun migrantů pro EU za pozitivní a brání, či hrozí, že budou bránit tomu, aby EU byla přísnější, protože migrace Evropu obohacuje. A vedle toho poskytuje unii levnou pracovní sílu.

Podle Druláka je takováto masová migrace mnohem nebezpečnější než Vladimir Putin se svou invazí na Ukrajinu. Protože přicházející migranti se nebudou chtít začlenit do společnosti. „Dneska je migrace jednoznačnou hrozbou, a troufám si říct, že to je daleko větší hrozba než třeba Vladimir Putin,“ uvedl doslova Drulák s tím, že v Africe žije třikrát víc lidí než v EU a především mladí lidé uvažují, že proniknou do Evropy. Může tak jít až o desítky milionů lidí.

Drulák poté uhodil na média, která z jeho pohledu ve své většině píšou, že by Evropané měli pomáhat chudým lidem. A opomíjejí fakt, že fakticky jde o řízenou invazi, o čemž Drulák nepochybuje.

A pokud toto nevidí ministr vnitra Vít Rakušan, pak z Drulákova pohledu nezbývá, než se takovéhoto ministra bát.

„Myslím si, že máme mít strach z ministra vnitra Rakušana a z této vlády. A tohle je zase jedno z opatření, které to potvrzuje. Lidé, kteří jsou v těchto exponovaných funkcích, jako je ministr vnitra, ministr zahraničí či premiér, jsou pod obrovským tlakem. Jsou pod obrovským tlakem právě Bruselu. A západních partnerů, kteří vlastně říkají, podívejte se, my jsme hrozně rádi, že máme konečně v Česku, řekl bych ano, že máme, ne že v Česku je, že máme v Česku demokratickou vládu, to znamená naši vládu, a že to prostě není ten ošklivý populista, co tu byl před tím, a tak konečně jsou tady rozumní lidé a víme, že s vámi se můžeme dohodnout. … A ministr Rakušan prostě prodal něco, co Sobotkova vláda těžce vybojovávala a Babišova vláda držela,“ varoval Drulák.

